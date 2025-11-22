Кто купил золотой унитаз? Ксения Собчак высказалась о скандальном приобретении

Собчак рассказала, что на аукционе купили золотой унитаз "Америка"

4:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

История о продаже золотого унитаза за миллионы долларов неожиданно оказалась в центре обсуждений. Почему эта сделка вызвала такой интерес и кому она может быть выгодна?

Фото: commons.wikimedia.org by VOA, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ксения Собчак

Тема золотого унитаза неожиданно стала центром обсуждений в медиа и соцсетях: игрушка богатых или символ эпохи, где искусства и провокации переплетаются настолько плотно, что трудно понять, где заканчивается эстетика и начинается маркетинг.

Мимо информационного повода не прошла журналистка Ксения Собчак. Она высказалась о громкой покупке с художественного аукциона, где необычный объект сантехники ушёл за сумму, сравнимую со стоимостью частного самолёта или элитной недвижимости.

Поводом для обсуждения стал не только сам лот, но и вопрос: кто именно приобрёл произведение современного искусства и почему вокруг покупки возник такой ажиотаж.

Что стало известно о продаже

На том же аукционе, где был продан оригинал художника Густава Климта, зафиксировали сделку, которая вызвала, пожалуй, даже больший интерес публики. Инсталляция Маурицио Каттелана под названием "Америка" — полностью функциональный золотой унитаз — ушла за 12,1 миллиона долларов. Автор известен своим фирменным стилем: иронией, провокациями и умением превращать повседневные вещи в символы социального комментария.

Слухи о том, кто сделал ставку, ходили разные. В обсуждениях появилось имя посредника, связанного со скандальным бизнесменом Джеффом Безосом, который якобы готов был заплатить 10 миллионов долларов. Но эта ставка в итоге не победила.

"Уровень расследования в журналистике сейчас — кто же купил золотой унитаз?" — написала Собчак в своём Telegram-канале.

Её комментарий добавил в историю оттенок сарказма: внимание СМИ к роскошной сантехнике оказалось ярче, чем к многим социально значимым темам.

Что именно представляет собой инсталляция

Инсталляция "Америка" — это не просто предмет интерьера, а работа, которая несколько лет назад уже стала мировым культурным феноменом. Она выставлялась в музеях, в том числе в Великобритании, где её даже пытались украсть. Помимо художественного смысла, объект стал отражением того, как современный арт-рынок переосмысляет понятие роскоши и статуса.

А что если покупатель действительно связан с техноиндустрией?

В этом случае покупка может оказаться не вложением в искусство, а частью имиджевой игры — своеобразным способом продемонстрировать финансовую мощь и чувство юмора. Бизнесмены из IT-сектора нередко приобретают арт-объекты с провокационным подтекстом: такие вещи отлично смотрятся в частных коллекциях и корпоративных пространствах.

Инвестиция или шутка?

Сколько обычно стоит современная инсталляция?

Цены варьируются от нескольких тысяч до десятков миллионов долларов — всё зависит от имени автора.

Стоит ли покупать арт как инвестицию?

Можно, но при условии консультаций с экспертами и понимания рынка.

Что лучше для начинающего коллекционера — живопись или инсталляции?

Чаще рекомендуют графику или живопись молодых авторов: это проще хранить и предсказуемее в цене.

Мифы и правда о громких продажах

Миф: дорогие арт-объекты покупают исключительно миллиардеры.

Правда: нередко покупателями становятся фонды и корпорации.

Миф: высокая цена гарантирует гениальность работы.

Правда: часть стоимости — маркетинг и удачно выстроенный имидж автора.

Три забавных факта

Каттелан известен тем, что "прибил" банан к стене — и это продали за 120 тысяч долларов. Золотой унитаз был доступен посетителям музея: им действительно можно пользоваться. Некоторые коллекционеры уверены, что провокационные объекты растут в цене быстрее классики.

Исторический контекст

Скандальные арт-объекты продавались ещё в начале XX века — футуристы и дадаисты начинали эту традицию. В 1960-е поп-арт окончательно размыл границу между бытовым предметом и художественным образом. Сегодня рынок современного искусства стал одной из самых прибыльных ниш, где решают не только талант, но и умение автора удивлять.

Разговор вокруг золотого унитаза снова показывает: искусство — это не только красота, но и живая дискуссия о ценностях, обществе и границах вкуса. И каждая такая покупка становится не просто сделкой, а культурным событием.