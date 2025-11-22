Кто купил золотой унитаз? Ксения Собчак высказалась о скандальном приобретении

История о продаже золотого унитаза за миллионы долларов неожиданно оказалась в центре обсуждений. Почему эта сделка вызвала такой интерес и кому она может быть выгодна?
Тема золотого унитаза неожиданно стала центром обсуждений в медиа и соцсетях: игрушка богатых или символ эпохи, где искусства и провокации переплетаются настолько плотно, что трудно понять, где заканчивается эстетика и начинается маркетинг.
Мимо информационного повода не прошла журналистка Ксения Собчак. Она высказалась о громкой покупке с художественного аукциона, где необычный объект сантехники ушёл за сумму, сравнимую со стоимостью частного самолёта или элитной недвижимости.
Поводом для обсуждения стал не только сам лот, но и вопрос: кто именно приобрёл произведение современного искусства и почему вокруг покупки возник такой ажиотаж.
На том же аукционе, где был продан оригинал художника Густава Климта, зафиксировали сделку, которая вызвала, пожалуй, даже больший интерес публики. Инсталляция Маурицио Каттелана под названием "Америка" — полностью функциональный золотой унитаз — ушла за 12,1 миллиона долларов. Автор известен своим фирменным стилем: иронией, провокациями и умением превращать повседневные вещи в символы социального комментария.
Слухи о том, кто сделал ставку, ходили разные. В обсуждениях появилось имя посредника, связанного со скандальным бизнесменом Джеффом Безосом, который якобы готов был заплатить 10 миллионов долларов. Но эта ставка в итоге не победила.
"Уровень расследования в журналистике сейчас — кто же купил золотой унитаз?" — написала Собчак в своём Telegram-канале.
Её комментарий добавил в историю оттенок сарказма: внимание СМИ к роскошной сантехнике оказалось ярче, чем к многим социально значимым темам.
Инсталляция "Америка" — это не просто предмет интерьера, а работа, которая несколько лет назад уже стала мировым культурным феноменом. Она выставлялась в музеях, в том числе в Великобритании, где её даже пытались украсть. Помимо художественного смысла, объект стал отражением того, как современный арт-рынок переосмысляет понятие роскоши и статуса.
В этом случае покупка может оказаться не вложением в искусство, а частью имиджевой игры — своеобразным способом продемонстрировать финансовую мощь и чувство юмора. Бизнесмены из IT-сектора нередко приобретают арт-объекты с провокационным подтекстом: такие вещи отлично смотрятся в частных коллекциях и корпоративных пространствах.
Сколько обычно стоит современная инсталляция?
Цены варьируются от нескольких тысяч до десятков миллионов долларов — всё зависит от имени автора.
Стоит ли покупать арт как инвестицию?
Можно, но при условии консультаций с экспертами и понимания рынка.
Что лучше для начинающего коллекционера — живопись или инсталляции?
Чаще рекомендуют графику или живопись молодых авторов: это проще хранить и предсказуемее в цене.
Миф: дорогие арт-объекты покупают исключительно миллиардеры.
Правда: нередко покупателями становятся фонды и корпорации.
Миф: высокая цена гарантирует гениальность работы.
Правда: часть стоимости — маркетинг и удачно выстроенный имидж автора.
Каттелан известен тем, что "прибил" банан к стене — и это продали за 120 тысяч долларов.
Золотой унитаз был доступен посетителям музея: им действительно можно пользоваться.
Некоторые коллекционеры уверены, что провокационные объекты растут в цене быстрее классики.
Скандальные арт-объекты продавались ещё в начале XX века — футуристы и дадаисты начинали эту традицию.
В 1960-е поп-арт окончательно размыл границу между бытовым предметом и художественным образом.
Сегодня рынок современного искусства стал одной из самых прибыльных ниш, где решают не только талант, но и умение автора удивлять.
Разговор вокруг золотого унитаза снова показывает: искусство — это не только красота, но и живая дискуссия о ценностях, обществе и границах вкуса. И каждая такая покупка становится не просто сделкой, а культурным событием.
Узнайте, как газовый керамический обогреватель поможет быстро прогреть дачный дом после долгого простоя зимой. Сравнение с другими способами обогрева и советы по безопасному использованию.