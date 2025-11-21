Марат Башаров опроверг брак с Асей Борисовой — одно короткое заявление перевернуло версию событий

Марат Башаров опроверг сообщения о свадьбе с Борисовой

Марат Башаров резко отреагировал на вопрос о заключении брака с Асей Борисовой.

В беседе с журналистами Woman.ru артист категорически опроверг эту информацию.

"Что? Какая свадьба? Не читайте коллег своих. Один идиот написал, а другие как сороки. Вам сколько лет? Не 2 годика, мозги свои имейте уже, глупости это", — заявил Башаров.

Это заявление противоречит предыдущим публичным высказываниям актёра. Ранее в интервью изданию Super Башаров утверждал, что состоит в браке с Борисовой уже два года.

Напомним, 18 ноября сама Ася Борисова сообщила о замужестве с Башаровым. Она подчёркивала отсутствие скандалов в их отношениях.

Данная ситуация стала очередным эпизодом в череде громких историй о личной жизни актёра. В прошлом обе его бывшие супруги — Екатерина Архарова и Елизавета Шевыркова — публично обвиняли Башарова в применении физической силы.