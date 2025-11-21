У меня не получается: Сергей Безруков объяснил, почему завидует своим коллегам

Сергей Безруков жалеет, что не сыграл Гамлета, Ромео и Остапа Бендера

5:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Сергей Безруков рассказал, почему не успевает отдыхать и какие роли считает упущенными навсегда. Его признания показывают обратную сторону актёрской профессии.

Фото: duma.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International Сергей Безруков

Безруков говорит о своей работе открыто и даже немного устало. Он честно признаётся, что почти всё его время уходит на проекты, съёмки, репетиции и поездки — график забит так, что на элементарные бытовые вещи не остаётся сил. Правильное питание, режим сна, отдых — всё это звучит красиво, но на практике почти недостижимо, если домой возвращаешься ближе к полуночи. А когда впереди премьеры или плотные репетиции, актёр буквально живёт в театре.

В такие моменты он особенно остро чувствует зависть к коллегам, которые успевают проводить отпуска у моря, путешествовать или хотя бы выключать телефон на выходные.

"Завидую, что кто-то из моих коллег находит еще время на отдых. Причем такой хороший, масштабный. Они куда-то уезжают и ничего не делают. Завидую. У меня так не получается. С семьёй стараюсь вырываться, но это происходит очень-очень редко", — цитирует слова актёра "СтарХит".

Как выглядит жизнь актёра в высоком темпе

Популярность Безрукова не снижается уже десятилетиями — и это подтверждают исследования. По данным ВЦИОМ, он стал лучшим актёром 2025 года. Эта награда отражает отношение зрителей, но не избавляет от перегрузок. Наоборот, чем выше планка, тем больше проектов и меньше шансов на отдых.

Однако даже при таком успехе у него остаются несбывшиеся мечты. Некоторые важные роли прошли мимо — и это, по словам актёра, одно из самых досадных ощущений в профессии.

"Есть роли, которые я не сыграл и уже больше никогда не сыграю. В моей биографии не было Гамлета, Ромео. Я не сыграл Остапа Бендера… список будет огромный", — поделился Сергей.

Он относится к этому не драматично, но честно признаётся: есть персонажи, к которым уже невозможно приблизиться по возрасту или по обстоятельствам.

Как справиться с плотным графиком

Использовать приложения-планировщики для фиксирования питания и режима сна. Сделать "короткие паузы" обязательной частью дня: 5 минут дыхательных практик перед репетицией. Заранее готовить полезные перекусы — орехи, гранола, протеиновые батончики без сахара. Выделять хотя бы одно семейное мини-мероприятие в неделю: прогулка, настольная игра, совместный ужин. Использовать фитнес-браслет для отслеживания нагрузки и сна, чтобы хотя бы частично контролировать здоровье.

А что если он всё же попробует замедлиться?

Если Безруков решится сократить нагрузку хотя бы на сезон, у него появится шанс вернуться к несбывшимся ролям — пусть не Гамлету, но к новым сложным драматическим персонажам. А отдых, даже короткий, может улучшить здоровье, восстановить голос и открыть новые творческие возможности.

Мифы и правда

Миф: популярный актёр всегда может взять отпуск.

Правда: плотные съёмочные графики и театральные сезоны делают отдых роскошью.

Миф: актёры едят в дорогих ресторанах ежедневно.

Правда: чаще — быстрые перекусы между репетициями.

Сон и психология

Недосып влияет на память, дикцию, эмоциональную устойчивость — то, что критично для актёра. Восстановление сна повышает качество речи, внимание и снижает тревогу. Полезны белковые ужины, тёплый душ перед сном и техника "4-7-8" для расслабления.

Три факта

Актёры в среднем теряют до 1-2 кг за активный гастрольный месяц из-за нагрузки. Театральные артисты чаще киноактёров страдают от нарушений сна. Большинство крупных ролей распределяется за год до съёмок — поэтому важно быть в форме постоянно.

Исторический ракурс

Раньше актёры гастролировали месяцами, живя на колесах без выходных. В XIX веке артисты нередко играли по два спектакля в день — привычка к перегрузам зародилась давно. В эпоху телевидения нагрузка изменилась, но темп остался бешеным: теперь добавились сериалы, интервью и онлайн-проекты.

Сергей Безруков, при всей своей популярности, остаётся человеком, который ищет баланс между профессией, мечтами и семьёй. Его пятеро детей растут в атмосфере, где родители не запрещают общение, а стараются объединять семьи. И именно это, кажется, помогает актёру сохранять внутреннее равновесие, даже когда отдых становится почти недостижимым.