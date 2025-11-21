Дибров спровоцировал скандал: почему Бородин требует исключить телеведущего из Академии ТВ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал исключить Дмитрия Диброва из состава Академии российского телевидения.

Фото: commons.wikimedia.org by Anton Nosik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Дмитрий Дибров

Причиной стало распространение аудиозаписи, где голос, похожий на голос Диброва, обсуждает тему цветных революций. В записи выражается надежда на возможность подобных событий в Ростове-на-Дону.

"Люди, подобные Диброву, не должны иметь званий и трибуны в России", — заявил Бородин в своём Telegram-канале.

Он также провел параллель с актёром Алексеем Паниным*, известным своими скандальными выходками.

Ранее, 11 ноября, Дибров оказался в центре другого инцидента. Папарацци засняли, как мужчина, внешне похожий на телеведущего, появлялся в публичном месте с неприличной деталью одежды в компании актрисы Ирины Спиридоновой.

* признан иноагентом на территории РФ по решению Минюста, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга