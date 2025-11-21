Apple Music объявил топ-50 поп-песен 2025: кто смог занять первую строчку рейтинга

Apple Music составил рейтинг 50 лучших поп-песен 2025 года. Лидером списка стала Леди Гага с треком "Abracadabra" из альбома "Mayhem".
Представители стриминга пояснили, что выбор был обусловлен культурным влиянием композиции. Песня ознаменовала возвращение артистки к узнаваемому звучанию.
"С её заразительным и завораживающим припевом "Abracadabra" околдовала 2025 год. Гага вернулась к своим поп-корням, что ещё сильнее закрепило её статус живой легенды", — отметили в Apple Music.
Вслед за Гагой расположились Сабрина Карпентер с песней "Manchild" и Тейт Макрей с треком "2 hands". Топ-5 замкнули композиции Джастина Бибера и The Weeknd.
Также в список вошли новые работы Тейлор Свифт, Эда Ширана и группы Blackpink.
