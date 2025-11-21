Слава поделилась историей встречи с Пугачёвой: творчество, алкоголь и потерянный шедевр

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Певица Слава (Анастасия Сланевская) заявила о своём неизменном уважении к Алле Пугачёвой. Она рассказала о личной встрече с Примадонной на празднике у общего знакомого.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia.org by Ермолаев Алексей, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алла Пугачёва

По словам Славы, их беседа сразу сложилась доверительно. Артисток объединили общие вкусовые предпочтения в алкогольных напитках.

"Оказалось, что мы любим пить одни и те же напитки — один и тот же виски и одну и ту же марку вина. Это было поразительно, клянусь!", — поделилась Слава в интервью Георгию Иващенко.

В ходе общения Пугачёва предложила коллеге творческое сотрудничество. Они вместе сочинили композицию, однако эйфория момента сыграла с ними злую шкуру.

"Мы сидели и сочинили очень крутую песню, очень красивую фразу, практически всё. Было такое хорошее настроение, что, конечно, никто это не записал, всё сразу забыли", — призналась певица.

Ранее артистка сообщала о потере слуха и предательстве со стороны бывшего возлюбленного.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
