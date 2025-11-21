Слава поделилась историей встречи с Пугачёвой: творчество, алкоголь и потерянный шедевр

Певица Слава (Анастасия Сланевская) заявила о своём неизменном уважении к Алле Пугачёвой. Она рассказала о личной встрече с Примадонной на празднике у общего знакомого.
По словам Славы, их беседа сразу сложилась доверительно. Артисток объединили общие вкусовые предпочтения в алкогольных напитках.
"Оказалось, что мы любим пить одни и те же напитки — один и тот же виски и одну и ту же марку вина. Это было поразительно, клянусь!", — поделилась Слава в интервью Георгию Иващенко.
В ходе общения Пугачёва предложила коллеге творческое сотрудничество. Они вместе сочинили композицию, однако эйфория момента сыграла с ними злую шкуру.
"Мы сидели и сочинили очень крутую песню, очень красивую фразу, практически всё. Было такое хорошее настроение, что, конечно, никто это не записал, всё сразу забыли", — призналась певица.
Ранее артистка сообщала о потере слуха и предательстве со стороны бывшего возлюбленного.
Как привычки скандинавов избавляться от лишнего помогают не только освободить шкаф, но и изменить подход к здоровью, эмоциям и даже отношениям с близкими.