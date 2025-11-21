Триумф после скандала: кто стал победительницей конкурса Мисс Вселенная-2025

История новой "Мисс Вселенная-2025" стала громким событием: победа, скандал, неожиданные решения и сильные заявления финалистки, которые обсуждают по всему миру.
25-летняя мексиканка Фатима Бош стала новой обладательницей короны "Мисс Вселенная-2025" — и её победа прозвучала особенно громко после недавнего конфликта на конкурсе. Финал в Таиланде оказался не только зрелищным, но и напряжённым: вокруг одной из фавориток возник скандал, который всколыхнул мировые СМИ.
Фатима получила корону из рук Виктории Тейлвиг — обладательницы титула прошлого года. Жюри отметило её уверенность, мягкую манеру общения и умение держаться на сцене. Девушка стала настоящим открытием финала: выпускница Иберо-американского университета, дизайнер одежды, человек с яркой гражданской позицией и спокойной силой характера.
Своё первое обращение она сделала сразу после церемонии:
"Я бы хотела носить эту корону, чтобы нести свет туда, где была только тьма, чтобы вдохновить девушек и женщин поверить в силу своего голоса, но, прежде всего, чтобы они поверили, что им достаточно того, кем они являются сегодня", — сказала титулованная красавица.
В финальной пятёрке оказались участницы из Таиланда, Венесуэлы, Филиппин и Кот-д'Ивуара. Представительница России Анастасия Венза на этот раз не вошла в топ-30, хотя многие зрители отмечали её яркие сценические выходы.
На конкурсе разгорелась неприятная история, связанная с вице-президентом организации Наватом Ицарагрисилом. Он резко отреагировал на то, что Фатима пропустила фотосессию, и выступил с публичным упрёком. Девушке не дали объяснить ситуацию, а в сердцах он позвал охрану и потребовал, чтобы недовольные правилами уходили сами.
Фатима была поражена таким отношением, и за ней последовали другие участницы. Позже Навата отстранили от участия в организации.
"Он сказал мне "заткнись" и еще много разных вещей, и я думаю, что мир должен это увидеть. Никто не может заткнуть мой голос, никто не смеет так поступать", — поделилась Бош при общении с журналистами.
В подобных ситуациях важно сохранять спокойствие и документировать происходящее. Большинство конкурсов имеют этический комитет, куда можно подать заявление. А общественная огласка, как показал пример Фатимы, может повлиять на решение организаторов.
Как выбрать платье для финального выхода?
Ориентируйтесь на сценическое освещение и силуэт, который подчёркивает ваши сильные стороны. Многие используют услуги стилистов, работающих с телевидением.
Сколько стоит подготовка к международному конкурсу?
В среднем от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов — в зависимости от платьев, косметики, репетиций, перелётов.
Что лучше: аренда или покупка вечернего платья?
Для разовых выступлений чаще выбирают аренду — она дешевле, а выбор дизайнерских моделей шире.
Миф: победительницы обязаны соответствовать строгим параметрам фигуры.
Правда: большинство современных конкурсов оценивают не только внешний вид, но и социальные инициативы, личность и умение выражать позицию.
Миф: успех зависит только от платья.
Правда: важнее общая подача, уверенность и подготовленность.
• Мексика теперь входит в число стран с наибольшим количеством побед в "Мисс Вселенная".
• Многие финалистки начинают карьеру в сфере моды — от создания собственной линии косметики до работы в благотворительности.
• С каждым годом в конкурс включают больше социально значимых проектов.
Конкурс впервые прошёл в 1952 году.
За десятилетия формат менялся: добавлялись новые номинации, социальные этапы, образовательные программы.
Сегодня "Мисс Вселенная" стала площадкой для международного диалога о правах женщин и культурном разнообразии.
В завершение церемонии Фатима улыбнулась и призналась, что пока у неё нет молодого человека. Она уверена, что любовь может подождать.
