Триумф после скандала: кто стал победительницей конкурса Мисс Вселенная-2025

Корону Мисс Вселенная-2025 завоевала представительница Мексики
4:49
Шоу-бизнес

История новой "Мисс Вселенная-2025" стала громким событием: победа, скандал, неожиданные решения и сильные заявления финалистки, которые обсуждают по всему миру.

Победительница конкурса Мисс Вселенная Фатима Бош
Фото: ВК-аккаунт конкурса Мисс Вселенная by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Победительница конкурса Мисс Вселенная Фатима Бош

25-летняя мексиканка Фатима Бош стала новой обладательницей короны "Мисс Вселенная-2025" — и её победа прозвучала особенно громко после недавнего конфликта на конкурсе. Финал в Таиланде оказался не только зрелищным, но и напряжённым: вокруг одной из фавориток возник скандал, который всколыхнул мировые СМИ.

Итоги конкурса и путь победительницы

Фатима получила корону из рук Виктории Тейлвиг — обладательницы титула прошлого года. Жюри отметило её уверенность, мягкую манеру общения и умение держаться на сцене. Девушка стала настоящим открытием финала: выпускница Иберо-американского университета, дизайнер одежды, человек с яркой гражданской позицией и спокойной силой характера.

Своё первое обращение она сделала сразу после церемонии:

"Я бы хотела носить эту корону, чтобы нести свет туда, где была только тьма, чтобы вдохновить девушек и женщин поверить в силу своего голоса, но, прежде всего, чтобы они поверили, что им достаточно того, кем они являются сегодня", — сказала титулованная красавица.

В финальной пятёрке оказались участницы из Таиланда, Венесуэлы, Филиппин и Кот-д'Ивуара. Представительница России Анастасия Венза на этот раз не вошла в топ-30, хотя многие зрители отмечали её яркие сценические выходы.

Скандал перед финалом

На конкурсе разгорелась неприятная история, связанная с вице-президентом организации Наватом Ицарагрисилом. Он резко отреагировал на то, что Фатима пропустила фотосессию, и выступил с публичным упрёком. Девушке не дали объяснить ситуацию, а в сердцах он позвал охрану и потребовал, чтобы недовольные правилами уходили сами.

Фатима была поражена таким отношением, и за ней последовали другие участницы. Позже Навата отстранили от участия в организации.

"Он сказал мне "заткнись" и еще много разных вещей, и я думаю, что мир должен это увидеть. Никто не может заткнуть мой голос, никто не смеет так поступать", — поделилась Бош при общении с журналистами.

А что если участница сталкивается с конфликтом на конкурсе?

В подобных ситуациях важно сохранять спокойствие и документировать происходящее. Большинство конкурсов имеют этический комитет, куда можно подать заявление. А общественная огласка, как показал пример Фатимы, может повлиять на решение организаторов.

Формула успеха

Как выбрать платье для финального выхода?
Ориентируйтесь на сценическое освещение и силуэт, который подчёркивает ваши сильные стороны. Многие используют услуги стилистов, работающих с телевидением.

Сколько стоит подготовка к международному конкурсу?
В среднем от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов — в зависимости от платьев, косметики, репетиций, перелётов.

Что лучше: аренда или покупка вечернего платья?
Для разовых выступлений чаще выбирают аренду — она дешевле, а выбор дизайнерских моделей шире.

Мифы и правда

Миф: победительницы обязаны соответствовать строгим параметрам фигуры.
Правда: большинство современных конкурсов оценивают не только внешний вид, но и социальные инициативы, личность и умение выражать позицию.

Миф: успех зависит только от платья.
Правда: важнее общая подача, уверенность и подготовленность.

Любопытные факты

• Мексика теперь входит в число стран с наибольшим количеством побед в "Мисс Вселенная".
• Многие финалистки начинают карьеру в сфере моды — от создания собственной линии косметики до работы в благотворительности.
• С каждым годом в конкурс включают больше социально значимых проектов.

Исторический контекст

  1. Конкурс впервые прошёл в 1952 году.

  2. За десятилетия формат менялся: добавлялись новые номинации, социальные этапы, образовательные программы.

  3. Сегодня "Мисс Вселенная" стала площадкой для международного диалога о правах женщин и культурном разнообразии.

В завершение церемонии Фатима улыбнулась и призналась, что пока у неё нет молодого человека. Она уверена, что любовь может подождать.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
