Юлия Волкова и Лена Катина возобновили общение — как прошла их первая встреча после десяти лет

Лена Катина сообщила, что не стала подробно обсуждать старый конфликт с Юлией Волковой.
По словам певицы, обе участницы дуэта предпочли оставить прошлое позади.
"На каком-то подсознательном уровне мы как-то друг другу сказали завуалировано: "Что было, то было. Надо смотреть вперёд", — рассказала Катина в беседе с журналисткой Алёной Жигаловой.
Артистка подчеркнула, что с момента распада "Тату" в их жизнях многое изменилось. Она уверена, что сегодня нет необходимости соревноваться с бывшей коллегой.
Первая встреча после почти десятилетнего перерыва оказалась неожиданно тёплой. Катина призналась, что переживала перед этим событием, но смогла отпустить старые обиды.
Певицы возобновили общение и профессиональное сотрудничество, не поддерживая контактов с 2015 года. По словам Катиной, они сразу начали обсуждать семейные темы, что помогло восстановить отношения.
