Когда белое платье становится ловушкой: эти три звезды потеряли веру в брак после горьких неудач

Марчелло Мастрояни был всю жизнь влюблён в Катрин Денёв

Они блистали на экранах, вдохновляли дизайнеров, музыкантов и режиссёров, но однажды решили: никакая свадьба не стоит тех последующих разочарований, которые за ней часто следуют. Однажды связав жизнь "не с тем мужчиной", эти женщины сделали вывод — любовь может быть, а вот брак вовсе не обязателен.

Дита фон Тиз — красавица и чудовище

Королева бурлеска Дита фон Тиз прожила роман, о котором писали все глянцевые журналы середины нулевых. Её союз с эпатажным рокером Мэрилином Мэнсоном казался олицетворением готической сказки. Они были вместе почти шесть лет до свадьбы и когда в 2005 году обменялись клятвами в старинном ирландском замке, публика ахнула: всё было изысканно, театрально и по стилю — идеально.

Свадьба длилась четыре дня. Платье невесты от Вивьен Вествуд стало легендой — хотя из-за него между модельером и Дитой почти произошёл конфликт. Вествуд хотела ало-оранжевое платье, невеста — пурпурное. Спор затянулся, но наряд всё же получился феерическим.

А вот совместная жизнь — нет. Уже через два года пара развелась. Как позже признавались оба, с момента, когда отношения стали "официальными", между ними будто что-то надломилось. Мэнсон работал ночами, Дита жила по дневному графику, а их миры постепенно расходились. Поговаривали, что певец увлёкся молодой актрисой Эван Рэйчел Вуд и злоупотреблял всем, чем можно.

Позже, когда на Мэнсона посыпались обвинения в абьюзе, фон Тиз встала в защиту бывшего мужа.

"Со мной он всегда обращался уважительно", — заявила танцовщица.

Тем не менее после развода ни она, ни Мэнсон больше не решились на брак.

"По отдельности нам спокойнее", — призналась Дита в одном из интервью.

Рене Зеллвегер — четыре месяца замужества

Роман Рене Зеллвегер с кантри-музыкантом Кенни Чесни развивался стремительно: они познакомились на благотворительном вечере, а через четыре месяца уже стояли у алтаря. Свадьба была камерной, без помпы. Однако семейная жизнь оказалась ещё короче — спустя те же четыре месяца актриса подала на развод.

В графе "причина" Рене указала слово "мошенничество". Что именно она имела в виду, пара не объяснила, и тут начались догадки. Таблоиды строили теории — от сомнений в ориентации Кенни до предположений, что он женился ради пиара.

Музыкант тогда с возмущением отвергал слухи, а Рене поддержала его, заявив, что "всё преувеличено" но после того скандала актриса на долгие годы охладела к идее брака.

Сейчас у Зеллвегер отношения с британским телеведущим Антом Анстедом, и таблоиды уже не раз сообщали о скорой свадьбе, однако ни даты, ни подтверждений до сих пор нет. Судя по всему, Рене не спешит снова примерять белое платье.

Катрин Денёв — "Замужем? Один раз хватило"

Легендарная француженка Катрин Денёв признаётся: её единственный брак стал отличным уроком — и больше повторять его она не собирается.

До свадьбы актриса жила в бурном романе с режиссёром Роже Вадимом, от которого родила сына Кристиана. После расставания с Вадимом она встретила британского фотографа Дэвида Бейли. Их отношения были стремительными — и столь же необычными.

Они поженились без церемонии, без белого платья и без лишней сентиментальности. Единственное, что придавало событию блеск, — Мик Джаггер в роли шафера. Бейли открыл Денёв двери в богемный Лондон, но сам брак оказался скорее обменом культур, чем чувств.

"Единственная польза от замужества — я выучила английский язык", — иронизировала Денёв.

Уже через пару лет супруги фактически разошлись, хотя оформили развод лишь через семь лет — просто потому, что у обоих не было на это времени. Катрин снималась без остановки, Дэвид работал в Англии.

Особенно тяжёлым периодом для Денёв стала смерть её сестры, актрисы Франсуазы Дорлеак. После этой трагедии она боялась эмоциональной близости и избегала браков.

Режиссёр Марчелло Мастрояни, с которым у неё родилась дочь Кьяра, неоднократно делал предложения руки и сердца, но актриса неизменно отказывала.

"Папа был влюблён в маму до конца своих дней", — вспоминала Кьяра Мастрояни

Когда свобода дороже печати в паспорте

Для всех трёх этих женщин брак оказался не счастливой точкой, а границей, которую они больше не хотели пересекать. Кто-то разочаровался в партнёре, кто-то — в самом институте брака, но каждая нашла гармонию в том, чтобы быть самой собой.

Сегодня Дита фон Тиз, Рене Зеллвегер и Катрин Денёв по-своему доказывают: женское счастье не измеряется количеством штампов в паспорте. Иногда одиночество — это просто другая форма свободы.