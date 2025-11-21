Эльдар Джарахов вернулся к алкоголю после 1,5 лет воздержания — к кому он пошёл за помощью

Эльдар Джарахов сообщил о своём обращении к врачу-наркологу. Блогер признался, что после полутора лет полного воздержания он вновь начал употреблять алкоголь.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Эльдар Джарахов

По его словам, возврат к спиртному происходил постепенно. Сначала это были редкие и небольшие дозы, но частота употребления со временем возросла.

"Я пошёл к наркологу месяц назад и сказал: "Меня это пугает, я снова начинаю пить всё чаще и чаще"", — рассказал Джарахов в видео на YouTube.

Врач назначил блогеру курс антидепрессантов. Специалист предположил, что употребление алкоголя может быть связано с повышенным уровнем тревожности.

В разговоре с Идой Галич блогер уже признавался, что борьба с зависимостью даётся ему непросто, из-за пристрастия к спиртному он даже расставался с любимой девушкой.