Недовольство фанатов: почему Надежда Кадышева выступает только с сыном Григорием Костюком

Надежда Кадышева больше не выходит на сцену в одиночку. Певица теперь даёт концерты исключительно в дуэте со своим сыном, Григорием Костюком.
Такой шаг расценивается как подготовка к его сольной карьере. Кадышева целенаправленно представляет Костюка своей широкой аудитории, хотя самостоятельных выступлений у него пока нет.
"Некоторые фанаты Кадышевой недовольны новым форматом и захотели, чтобы артистка пела только одна", — сообщает SHOT со ссылкой на свои источники.
На фоне этой новости ранее стало известно, что Григорий Костюк стал основным владельцем коллектива "Золотое кольцо". Это указывает на планомерную передачу музыкального наследия и интеграцию сына в проект.
Также недавно появилась информация, что Надежда Кадышева установила рекорд по гонорарам — 40-минутное выступление артистки обходится в 25 млн рублей.
