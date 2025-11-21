Недовольство фанатов: почему Надежда Кадышева выступает только с сыном Григорием Костюком

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Надежда Кадышева отказывается выступать без сына – SHOT
Шоу-бизнес

Надежда Кадышева больше не выходит на сцену в одиночку. Певица теперь даёт концерты исключительно в дуэте со своим сыном, Григорием Костюком.

Надежда Кадышева
Фото: commons.wikimedia.org by Владимир Швец, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Надежда Кадышева

Такой шаг расценивается как подготовка к его сольной карьере. Кадышева целенаправленно представляет Костюка своей широкой аудитории, хотя самостоятельных выступлений у него пока нет.

"Некоторые фанаты Кадышевой недовольны новым форматом и захотели, чтобы артистка пела только одна", — сообщает SHOT со ссылкой на свои источники.

На фоне этой новости ранее стало известно, что Григорий Костюк стал основным владельцем коллектива "Золотое кольцо". Это указывает на планомерную передачу музыкального наследия и интеграцию сына в проект.

Также недавно появилась информация, что Надежда Кадышева установила рекорд по гонорарам — 40-минутное выступление артистки обходится в 25 млн рублей.

