Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мягкое масло разрушает слои слоёного теста по данным кулинаров
Шаман сообщил о скромной свадьбе с Мизулиной
Импорт грузинского вина ускорился в октябре — статистика таможни
Глицерин продлевает чистоту окон и снижает количество разводов — сообщает Malatec
Человеческий шампунь сушит шерсть питомца отметила грумер Александра Гиль
Шторм Эдди становится самым мощным за 34 года — океанограф Фабриса Ардуэна
Континентальные породы попадают в океаническую мантию — исследователи
Искусственный мех стал главным трендом зимы 2026 — Fashion Transparency Index
Агрессивная езда ускоряет потерю шипов зимой

Голливуд в тесном вагоне: эти семь звёзд спускаются в метро и ломают представления о роскоши

Эмма Уотсон оставляет в метро прочитанные книги
4:54
Шоу-бизнес

Парадоксально, но самые узнаваемые люди планеты нередко оказываются рядом с обычными пассажирами — в переполненном вагоне или на эскалаторе подземки. Для одних поездка на метро — вынужденная мера, для других — часть повседневной жизни и способ почувствовать себя ближе к людям. Среди тех, кто не стесняется пользоваться общественным транспортом, немало звёзд первой величины.

Поезд метро
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поезд метро

Сара Джессика Паркер — "Я люблю наблюдать за людьми"

Звезда "Секса в большом городе" Сара Джессика Паркер не раз признавалась: метро для неё — место вдохновения. Актрисе нравится подмечать мелочи и наблюдать, как люди живут своей обычной жизнью — красятся, читают газету, проверяют телефон.

По её словам, эта любовь уходит корнями в детство: в многодетной семье Паркер денег всегда не хватало, и пользоваться общественным транспортом было нормой.

Теперь, став голливудской иконой, Сара сохраняет привычку экономить и даже называет себя "чересчур бережливой". Её можно увидеть не только в нью-йоркском метро, но и в секонд-хендах, где она любит искать винтажные вещи.

Джейк Джилленхол — со сценарием в руках

Американский актёр Джейк Джилленхол нередко спускается в метро, особенно в Нью-Йорке, где общественный транспорт быстрее любого лимузина. Часто он проводит время с пользой — дочитывает сценарии или репетирует роли.

Фанаты, заметившие актёра, не упускают шанс снять видео. Впрочем, многих пассажиров забавляет другое: некоторые умудряются спать рядом со звездой мирового масштаба, будто не замечая его вовсе.

Джессика Честейн — без пафоса и с семьёй

Обладательница "Оскара" Джессика Честейн спокойно относится к вниманию окружающих и регулярно пользуется подземкой, когда бывает в Нью-Йорке.

Иногда актриса выкладывает фото из метро вместе с семьёй или публикует забавные кадры, где папарацци бегут за ней по эскалатору. Честейн с иронией отмечает, что журналистам давно пора перестать охотиться за ней — ведь все нужные кадры она и сама выкладывает в соцсети.

Дрю Бэрримор — маникюр на ходу

Актриса и предприниматель Дрю Бэрримор однажды устроила настоящий бьюти-перформанс в вагоне метро. Она делала маникюр прямо в пути, демонстрируя продукты собственного косметического бренда.

По словам Дрю, общественный транспорт идеально подходит для макияжа — стекло можно использовать как зеркало, а лёгкая тряска помогает не застывать на месте. Видео с этой поездки быстро стало вирусным и принесло актрисе дополнительную рекламу.

Мэрайя Кэри — блеск под землёй

Поездка Мэрайи Кэри в нью-йоркском метро — случай поистине уникальный. Певица спускалась в подземку в платье Versace и на каблуках, в сопровождении охраны.

Возвращаясь с вечеринки, звезда решила сделать "что-нибудь сумасшедшее" — и выбрала именно метро. Позже, в 2019 году, она повторила этот эпизод, сняв клип No, No прямо в подземке. На съёмках с ней были и дети — возможно, это был первый и последний раз, когда наследники Кэри спустились под землю.

Кэти Холмс — простота и пунктуальность

Бывшая жена Тома Круза Кэти Холмс — частая пассажирка нью-йоркской подземки. Обычно она одета скромно, без макияжа, с книжкой или телефоном в руках.

"Когда иду на работу, то спускаюсь в метро или беру такси. Это непринципиально. Главное — не опоздать", — отмечала актриса.

Для Холмс поездка на метро — не вопрос статуса, а способ быть пунктуальной.

Эмма Уотсон — тайные книги в подземке

Самая "интеллектуальная" пассажирка метро — Эмма Уотсон. Звезда "Гарри Поттера" часто ездит в лондонском метро, чтобы… прятать книги.

Актриса оставляет прочитанные издания с личными посланиями, призывая людей делиться литературой, а не хранить её на полках. Проект получил название Books on the Underground и стал настоящим культурным флешмобом.

"Книги нужно передавать дальше, а не покупать новые. Пусть каждая найдёт нового читателя", — говорит Уотсон.

Когда звёзды становятся обычными

Путешествия в метро показывают звёзд с неожиданной стороны — без грима, охраны и софитов. Кто-то делает это ради удобства, кто-то — чтобы остаться на земле и почувствовать ритм города.

В мире, где каждая минута знаменитостей документируется, поездка на метро превращается в маленький акт свободы. И, пожалуй, именно в такие моменты они действительно похожи на всех нас.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Titanoboa достигала 20 метров и весила свыше 5 тонн — Herpetological Journal
Домашние животные
Titanoboa достигала 20 метров и весила свыше 5 тонн — Herpetological Journal
Средство из лавра, уксуса и чеснока отпугивает тараканов
Недвижимость
Средство из лавра, уксуса и чеснока отпугивает тараканов
КНР вывела в море первый авианосец нового типа — MWM
Военные новости
КНР вывела в море первый авианосец нового типа — MWM
Популярное
Тропики дрогнули: в тени вечнозелёных лесов всплыло существо, о котором мир молчал тысячелетиями

Учёные обнаружили на Большом Никобаре новый вид змеи. Она оказалась уникальной, что делает её уязвимой и какое значение открытие имеет для сохранения островной природы.

Новый вид чёрной волчьей змеи найден на острове Большой Никобар — учёные
Отказ от пластика сократил расходы на эмиссию — банковские аналитики
Банки готовят удар по пластику: новая платёжная система может отправить банковские карты в прошлое
Монстр из угольной шахты: змея, которая доказала, что климат способен рождать невообразимых чудовищ
Гостья из другой системы скрывает прошлое: траектория обрывается в пустоте, будто её выбросило ничто
"Мирный" план Трампа по Украине сразил наповал всю Европу Юрий Бочаров Парацельс оживил Магду Вассер в Вюрцбурге в 1515 году Игорь Буккер В ноябре-декабре снижаются активность и метаболизм — врач Анастасия Жданова Валерия Жемчугова
Каннибал с канадских гор теряет власть: у хищника, державшего в страхе долину, появился новый враг
Обычная говядина влияет на тело сильнее, чем кажется: как красное мясо становится испытанием для рациона
Клиники полны клиентов, а счета полны нулей: как Малышева превратила медицину в гигантскую империю
Клиники полны клиентов, а счета полны нулей: как Малышева превратила медицину в гигантскую империю
Последние материалы
Импорт грузинского вина ускорился в октябре — статистика таможни
Глицерин продлевает чистоту окон и снижает количество разводов — сообщает Malatec
Человеческий шампунь сушит шерсть питомца отметила грумер Александра Гиль
Шторм Эдди становится самым мощным за 34 года — океанограф Фабриса Ардуэна
Континентальные породы попадают в океаническую мантию — исследователи
Искусственный мех стал главным трендом зимы 2026 — Fashion Transparency Index
Агрессивная езда ускоряет потерю шипов зимой
Сон на животе увеличивает нагрузку на шею и может усиливать утренние боли
Упражнения для суставов улучшили подвижность у людей рассказ и рекомендации врачей
Эмма Уотсон оставляет в метро прочитанные книги
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.