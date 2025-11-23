Голливуд в тесном вагоне: эти семь звёзд спускаются в метро и ломают представления о роскоши

Эмма Уотсон оставляет в метро прочитанные книги

4:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Парадоксально, но самые узнаваемые люди планеты нередко оказываются рядом с обычными пассажирами — в переполненном вагоне или на эскалаторе подземки. Для одних поездка на метро — вынужденная мера, для других — часть повседневной жизни и способ почувствовать себя ближе к людям. Среди тех, кто не стесняется пользоваться общественным транспортом, немало звёзд первой величины.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Поезд метро

Сара Джессика Паркер — "Я люблю наблюдать за людьми"

Звезда "Секса в большом городе" Сара Джессика Паркер не раз признавалась: метро для неё — место вдохновения. Актрисе нравится подмечать мелочи и наблюдать, как люди живут своей обычной жизнью — красятся, читают газету, проверяют телефон.

По её словам, эта любовь уходит корнями в детство: в многодетной семье Паркер денег всегда не хватало, и пользоваться общественным транспортом было нормой.

Теперь, став голливудской иконой, Сара сохраняет привычку экономить и даже называет себя "чересчур бережливой". Её можно увидеть не только в нью-йоркском метро, но и в секонд-хендах, где она любит искать винтажные вещи.

Джейк Джилленхол — со сценарием в руках

Американский актёр Джейк Джилленхол нередко спускается в метро, особенно в Нью-Йорке, где общественный транспорт быстрее любого лимузина. Часто он проводит время с пользой — дочитывает сценарии или репетирует роли.

Фанаты, заметившие актёра, не упускают шанс снять видео. Впрочем, многих пассажиров забавляет другое: некоторые умудряются спать рядом со звездой мирового масштаба, будто не замечая его вовсе.

Джессика Честейн — без пафоса и с семьёй

Обладательница "Оскара" Джессика Честейн спокойно относится к вниманию окружающих и регулярно пользуется подземкой, когда бывает в Нью-Йорке.

Иногда актриса выкладывает фото из метро вместе с семьёй или публикует забавные кадры, где папарацци бегут за ней по эскалатору. Честейн с иронией отмечает, что журналистам давно пора перестать охотиться за ней — ведь все нужные кадры она и сама выкладывает в соцсети.

Дрю Бэрримор — маникюр на ходу

Актриса и предприниматель Дрю Бэрримор однажды устроила настоящий бьюти-перформанс в вагоне метро. Она делала маникюр прямо в пути, демонстрируя продукты собственного косметического бренда.

По словам Дрю, общественный транспорт идеально подходит для макияжа — стекло можно использовать как зеркало, а лёгкая тряска помогает не застывать на месте. Видео с этой поездки быстро стало вирусным и принесло актрисе дополнительную рекламу.

Мэрайя Кэри — блеск под землёй

Поездка Мэрайи Кэри в нью-йоркском метро — случай поистине уникальный. Певица спускалась в подземку в платье Versace и на каблуках, в сопровождении охраны.

Возвращаясь с вечеринки, звезда решила сделать "что-нибудь сумасшедшее" — и выбрала именно метро. Позже, в 2019 году, она повторила этот эпизод, сняв клип No, No прямо в подземке. На съёмках с ней были и дети — возможно, это был первый и последний раз, когда наследники Кэри спустились под землю.

Кэти Холмс — простота и пунктуальность

Бывшая жена Тома Круза Кэти Холмс — частая пассажирка нью-йоркской подземки. Обычно она одета скромно, без макияжа, с книжкой или телефоном в руках.

"Когда иду на работу, то спускаюсь в метро или беру такси. Это непринципиально. Главное — не опоздать", — отмечала актриса.

Для Холмс поездка на метро — не вопрос статуса, а способ быть пунктуальной.

Эмма Уотсон — тайные книги в подземке

Самая "интеллектуальная" пассажирка метро — Эмма Уотсон. Звезда "Гарри Поттера" часто ездит в лондонском метро, чтобы… прятать книги.

Актриса оставляет прочитанные издания с личными посланиями, призывая людей делиться литературой, а не хранить её на полках. Проект получил название Books on the Underground и стал настоящим культурным флешмобом.

"Книги нужно передавать дальше, а не покупать новые. Пусть каждая найдёт нового читателя", — говорит Уотсон.

Когда звёзды становятся обычными

Путешествия в метро показывают звёзд с неожиданной стороны — без грима, охраны и софитов. Кто-то делает это ради удобства, кто-то — чтобы остаться на земле и почувствовать ритм города.

В мире, где каждая минута знаменитостей документируется, поездка на метро превращается в маленький акт свободы. И, пожалуй, именно в такие моменты они действительно похожи на всех нас.