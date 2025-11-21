Секрет протокола Меган Маркл: этот ритуал повторяется при каждом появлении

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В рамках подготовки материала для Harper's Bazaar писательница Кейтлин Гринидж провела несколько дней рядом с Меган Маркл. В процессе выяснилась одна особенность протокола, следующая за герцогиней Сассекской.

Меган Маркл
Фото: commons.wikimedia.org by Fuzheado, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Меган Маркл

Оказалось, что визиты Маркл сопровождаются официальным объявлением её титула. Это происходит даже в самых неформальных обстоятельствах.

"Когда я вхожу, управляющий домом объявляет: "Меган, герцогиня Сассекская", хотя, похоже, кроме нас двоих, в доме никого нет", — приводит слова Гринидж издание Harper's Bazaar.

Аналогичная сцена повторилась во время визита герцогини на раскопки в Лос-Анджелесе. Там её прибытие также было ознаменовано торжественным представлением.

Эта практика демонстрирует, как королевский титул интегрируется в публичную жизнь Меган Маркл за пределами Великобритании. Теперь он работает как узнаваемый элемент её личного бренда.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
