В рамках подготовки материала для Harper's Bazaar писательница Кейтлин Гринидж провела несколько дней рядом с Меган Маркл. В процессе выяснилась одна особенность протокола, следующая за герцогиней Сассекской.
Оказалось, что визиты Маркл сопровождаются официальным объявлением её титула. Это происходит даже в самых неформальных обстоятельствах.
"Когда я вхожу, управляющий домом объявляет: "Меган, герцогиня Сассекская", хотя, похоже, кроме нас двоих, в доме никого нет", — приводит слова Гринидж издание Harper's Bazaar.
Аналогичная сцена повторилась во время визита герцогини на раскопки в Лос-Анджелесе. Там её прибытие также было ознаменовано торжественным представлением.
Эта практика демонстрирует, как королевский титул интегрируется в публичную жизнь Меган Маркл за пределами Великобритании. Теперь он работает как узнаваемый элемент её личного бренда.
Как привычки скандинавов избавляться от лишнего помогают не только освободить шкаф, но и изменить подход к здоровью, эмоциям и даже отношениям с близкими.