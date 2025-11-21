Видео в трендах, хейт на максимум, но Дибров невозмутим: Мазаев объяснил секрет его стойкости

Сергей Мазаев уверен, что Диброву приятен скандал с видео

Музыкант Сергей Мазаев прокомментировал скандал вокруг телеведущего Дмитрия Диброва, ставшего главным героем обсуждений после появления в Сети неприличного видео. Как пишет Telegram-канал "Звездач", на церемонии вручения премии "Все цвета джаза" артист высказался в защиту коллеги и подчеркнул, что Дибров относится к ситуации спокойно и без драматизма.

"У меня таких ситуаций было тысячи, просто не было интернета ещё. Заканчивалось мордобоем обычно, заставляли сожрать телефон. Но ему это нравится, Димке самому, он артист", — сказал Сергей Мазаев.

По словам артиста, шумиха вокруг видео — не более чем "спектакль". Он с иронией заметил, что интерес СМИ к подобным историям объясняется отсутствием по-настоящему значимых новостей.

"Других же новостей нет"

Мазаев подчеркнул, что не видит повода для общественного осуждения и считает, что журналисты раздули ситуацию до масштаба скандала лишь ради внимания.

Сергей напомнил, что подобные истории всегда сопровождали публичных людей, просто раньше об этом не писали в Telegram-каналах и не снимали на смартфоны.

Скандал, разделивший публику

Видеозапись, из-за которой разгорелся скандал, появилась в ноябре в соцсетях. На ролике — мужчина, похожий на Дмитрия Диброва, выходит из машины с расстёгнутой ширинкой и обнажёнными гениталиями.

После волны публикаций телеведущий подтвердил подлинность записи. По его словам, до публикации неизвестные пытались его шантажировать, требуя деньги за то, чтобы видео не попало в интернет.

Дибров заявил, что не поддался давлению и предпочёл не скрывать правду. Ведущий дал понять, что не считает произошедшее позором.

Личная жизнь Диброва

Скандал произошёл вскоре после громкого развода Дмитрия и его супруги Полины Дибровой, с которой он прожил 16 лет. Пара считалась одной из самых ярких в отечественном шоу-бизнесе, несмотря на разницу в возрасте почти в тридцать лет.

В сентябре стало известно, что Полина ушла от мужа к бизнесмену Роману Товстику, близкому другу семьи. После этого телеведущий открыто признался, что тяжело пережил разрыв, но старается держать лицо и продолжать работать.

Мазаев намекнул на то, что Дибров — человек артистичный и свободолюбивый, который любое внимание к себе воспринимает как часть публичной профессии.

Когда публичность становится испытанием

Скандалы вокруг звёзд — не редкость, особенно в эпоху цифровых технологий, когда любое видео может за считанные часы разлететься по Сети. Психологи отмечают, что современные артисты живут в режиме постоянного наблюдения и часто даже незначительные эпизоды становятся медийными бомбами.

Мазаев уверен, что артистам сегодня приходится мириться с тем, что границы личного пространства исчезли, а любое неловкое движение может превратиться в инфоповод.

Он с сожалением заметил, что публика и СМИ часто забывают: за сценическим образом стоит живой человек, которому бывает непросто выдерживать давление и волну хейта.