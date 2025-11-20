Игрушки нервно молчат в стороне: Собчак подарила сыну то, что меняет детей навсегда

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ксения Собчак подарила сыну на девятилетие поездку в Шанхай
2:53
Шоу-бизнес

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак рассказала, что вместе с сыном Платоном отправилась в путешествие в Китай. Поездка стала особенным событием — это подарок мальчику на девятый день рождения.

Ксения Собчак
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ксения Собчак

В своём Telegram-канале Ксения призналась, что давно мечтала показать сыну Поднебесную. Причина проста: с трёх лет Платон изучает китайский язык, и теперь у него появилась возможность применить знания на практике и погрузиться в культуру страны, о которой он столько слышал.

"Долго ждали этой поездки — это мой подарок на девятилетие Платона. С трёх лет он изучает китайский, пришло время посетить страну, с которой нас так много связывает", — поделилась Собчак.

Почему именно Шанхай

Для первой поездки в Китай телеведущая выбрала Шанхай — город, который сочетает традиции и современные технологии. Это одно из самых популярных направлений среди туристов, особенно тех, кто путешествует с детьми. Здесь можно совместить познавательную экскурсию с развлечениями: парки, музеи, океанариумы, набережная Бунд и знаменитая телебашня "Жемчужина Востока" — всё это входит в список достопримечательностей.

Образовательный акцент и семейные традиции

Совместные поездки помогают расширять кругозор ребёнка, дают живое знание мира, которого не хватает в классической школе.

Ксения Собчак часто берёт Платона с собой за границу. При этом телеведущая старается превращать такие путешествия в сочетание отдыха и познавательного опыта.

Поездка в Китай — логичное продолжение этой традиции. Платон уже несколько лет занимается с преподавателем китайского языка, интересуется культурой и историей страны.

Плотный график Собчак

Как долго Ксения и Платон пробудут в Китае, пока не сообщается. Известно лишь, что знаменитость не сможет позволить себе длинный отпуск. В декабре у Собчак начинается плотный предновогодний график — корпоративы, съёмки и участие в деловых мероприятиях.

Для Ксении Собчак путешествия с сыном особенно ценны: несмотря на насыщенную карьеру, она старается максимально уделять внимание ребёнку.

Время для семьи

Пока Ксения не раскрывает всех деталей маршрута и сроков поездки, но ясно одно: она решила посвятить эти дни только сыну. После возвращения телеведущая вновь окунётся в работу — впереди у неё традиционный марафон корпоративов, съёмки для YouTube и участие в конференциях.

Однако в своём блоге она дала понять, что такие короткие семейные путешествия помогают ей восстановить силы и вспомнить, ради чего вообще стоит работать в таком темпе.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
