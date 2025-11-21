Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Проблемы с жидкостями в ручной клади выделили эксперты по безопасности аэропортов
Вот как можно получить наличные прямо в магазине, покупая продукты — юрист Романова
Спорт не заменяет препараты для контроля веса, подчеркнули врачи
Слив кипятка в современные трубы не вызывает повреждений — cообщает Notícias
В древности турки построили этот гигантский подземный город — археологи
Шины старше семи лет запрещено восстанавливать по ГОСТ
Обнаружены следы канцерогенов в овощах — исследователи пищевой безопасности
Коржи для закусочного торта из сардин выкладываются из солёных крекеров
Более 65 % кошек демонстрируют безопасную привязанность — учёная Кристин Витале

Вернут до утра: откровенный намёк Шуфутинского поставил точку в слухах о ревности его жены

Шуфутинский заявил, что в его браке нет места ревности
Шоу-бизнес

Народный любимец и король шансона Михаил Шуфутинский сегодня не скрывает, что чувствует себя по-настоящему счастливым человеком. В интервью порталу mk.ru певец откровенно рассказал о личной жизни, отношениях с молодой супругой Светланой и с юмором признался, что ревность в их семье просто невозможна.

Михаил Шуфутинский
Фото: commons.wikimedia.org by Оператор канала Дениса Клявера, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Михаил Шуфутинский

"Счастье — оно либо есть, либо нет"

Артист давно не делает громких заявлений о личной жизни, предпочитая говорить о творчестве, но на этот раз Шуфутинский неожиданно открылся и рассказал, что именно делает его по-настоящему счастливым.

"Счастье — оно как? Если есть, то есть. Если нет, то нет. У меня оно есть", — сказал певец.

На днях пара появилась на концерте в Кремле. Зрители отметили, как бережно Светлана ухаживала за супругом — помогала ему пройти по ступеням, поправляла пиджак, держала за руку. Это тронуло поклонников артиста, которые не перестают восхищаться их нежностью и уважением друг к другу.

История длиной в 30 лет

Шуфутинский познакомился со Светланой почти три десятилетия назад. Она работала танцовщицей в его балете. Тогда их связывали исключительно рабочие отношения: певец был женат, а Светлана строила карьеру.

После смерти первой супруги, с которой Михаил Михайлович прожил долгие годы, именно Светлана оказалась рядом. Она поддержала артиста в трудный момент, помогла пережить утрату и вернуть вкус к жизни. Со временем дружба переросла в чувство, и пара перестала скрывать свои отношения.

Шуфутинский не считает возрастную разницу преградой: важнее не цифры, а взаимопонимание, забота и теплота.

Без ревности и притворства

Певец с присущим ему юмором рассказал, что ревность в их отношениях просто невозможна.

"А чего меня ревновать? Если меня украдут, то наутро принесут обратно. И ещё скажут: "Заберите, ради бога!", — пошутил артист.

Супруги, по словам близких, стараются не обращать внимания на сплетни о "неравном браке". Шуфутинский уверен, что любые крепкие отношения держатся на любви, уважении и дружбе, что полностью соответствует его союзу со Светланой.

Сдержанный и ироничный

Артист известен своей прямотой. Недавно, отвечая на провокационный вопрос о личной жизни, Шуфутинский заметно раздражённо отреагировал и попросил журналистов "переключиться на классическую музыку".

"Это моя жизнь: она вас не касается. Зачем вам это нужно? Спросите меня о Чайковском, о Рахманинове", — сказал артист.

Эта фраза вызвала волну поддержки. Фанаты отметили, что в его словах — мудрость и усталость от бесконечного внимания к чужой жизни.

Сцена — второй дом

Несмотря на возраст и долгие годы на эстраде, Шуфутинский не собирается покидать сцену. Он продолжает активно гастролировать, работать над новыми проектами и записывать песни.

На сцене артист остаётся верен своему стилю: бархатный голос, фирменная харизма, неизменный костюм и чувство юмора, которое не теряет остроты с годами.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Авто
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Серийный ЗиЛ-630980 выпустили в одном экземпляре в 2008 году
Авто
Серийный ЗиЛ-630980 выпустили в одном экземпляре в 2008 году
Популярное
Гардероб тает на глазах, а энергия возвращается: шведский метод очищает не только шкафы, но и голову

Как привычки скандинавов избавляться от лишнего помогают не только освободить шкаф, но и изменить подход к здоровью, эмоциям и даже отношениям с близкими.

Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Российские истребители Су-57 поставлены Алжиру — MWM
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Покупки могут начать приносить выигрыш: Россия разглядывает тайваньский формат лотереи
Чердак забирает треть тепла: простой способ утепления спасает дом даже в лютые морозы
Тайны природы: с какими духами мы действительно разговариваем Игорь Буккер Названы благоприятные дни работ в декабре по лунному календарю Валерия Жемчугова Генри Киссинджер называл Леонида Брежнева "водителем-асом" Сергей Милешкин
Новый лидер среди напольных покрытий: тёплый, тихий и выгодный вариант рушит популярность ламината
Полюса уходят с мест — и цепная реакция уже началась: этот процесс меняет саму механику вращения Земли
Организм-загадка: учёные провели анализ тканей 117-летней долгожительницы и ахнули
Организм-загадка: учёные провели анализ тканей 117-летней долгожительницы и ахнули
Последние материалы
Проблемы с жидкостями в ручной клади выделили эксперты по безопасности аэропортов
Вот как можно получить наличные прямо в магазине, покупая продукты — юрист Романова
Спорт не заменяет препараты для контроля веса, подчеркнули врачи
Слив кипятка в современные трубы не вызывает повреждений — cообщает Notícias
В древности турки построили этот гигантский подземный город — археологи
Шуфутинский заявил, что в его браке нет места ревности
Шины старше семи лет запрещено восстанавливать по ГОСТ
Обнаружены следы канцерогенов в овощах — исследователи пищевой безопасности
Коржи для закусочного торта из сардин выкладываются из солёных крекеров
Более 65 % кошек демонстрируют безопасную привязанность — учёная Кристин Витале
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.