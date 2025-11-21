Вернут до утра: откровенный намёк Шуфутинского поставил точку в слухах о ревности его жены

Шуфутинский заявил, что в его браке нет места ревности

Народный любимец и король шансона Михаил Шуфутинский сегодня не скрывает, что чувствует себя по-настоящему счастливым человеком. В интервью порталу mk.ru певец откровенно рассказал о личной жизни, отношениях с молодой супругой Светланой и с юмором признался, что ревность в их семье просто невозможна.

Фото: commons.wikimedia.org by Оператор канала Дениса Клявера, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Михаил Шуфутинский

"Счастье — оно либо есть, либо нет"

Артист давно не делает громких заявлений о личной жизни, предпочитая говорить о творчестве, но на этот раз Шуфутинский неожиданно открылся и рассказал, что именно делает его по-настоящему счастливым.

"Счастье — оно как? Если есть, то есть. Если нет, то нет. У меня оно есть", — сказал певец.

На днях пара появилась на концерте в Кремле. Зрители отметили, как бережно Светлана ухаживала за супругом — помогала ему пройти по ступеням, поправляла пиджак, держала за руку. Это тронуло поклонников артиста, которые не перестают восхищаться их нежностью и уважением друг к другу.

История длиной в 30 лет

Шуфутинский познакомился со Светланой почти три десятилетия назад. Она работала танцовщицей в его балете. Тогда их связывали исключительно рабочие отношения: певец был женат, а Светлана строила карьеру.

После смерти первой супруги, с которой Михаил Михайлович прожил долгие годы, именно Светлана оказалась рядом. Она поддержала артиста в трудный момент, помогла пережить утрату и вернуть вкус к жизни. Со временем дружба переросла в чувство, и пара перестала скрывать свои отношения.

Шуфутинский не считает возрастную разницу преградой: важнее не цифры, а взаимопонимание, забота и теплота.

Без ревности и притворства

Певец с присущим ему юмором рассказал, что ревность в их отношениях просто невозможна.

"А чего меня ревновать? Если меня украдут, то наутро принесут обратно. И ещё скажут: "Заберите, ради бога!", — пошутил артист.

Супруги, по словам близких, стараются не обращать внимания на сплетни о "неравном браке". Шуфутинский уверен, что любые крепкие отношения держатся на любви, уважении и дружбе, что полностью соответствует его союзу со Светланой.

Сдержанный и ироничный

Артист известен своей прямотой. Недавно, отвечая на провокационный вопрос о личной жизни, Шуфутинский заметно раздражённо отреагировал и попросил журналистов "переключиться на классическую музыку".

"Это моя жизнь: она вас не касается. Зачем вам это нужно? Спросите меня о Чайковском, о Рахманинове", — сказал артист.

Эта фраза вызвала волну поддержки. Фанаты отметили, что в его словах — мудрость и усталость от бесконечного внимания к чужой жизни.

Сцена — второй дом

Несмотря на возраст и долгие годы на эстраде, Шуфутинский не собирается покидать сцену. Он продолжает активно гастролировать, работать над новыми проектами и записывать песни.

На сцене артист остаётся верен своему стилю: бархатный голос, фирменная харизма, неизменный костюм и чувство юмора, которое не теряет остроты с годами.