Когда скорость не совпадает: Алексей Чумаков удивил новым признанием о своей жене Юлии Ковальчук

После 18 лет совместной жизни Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук по-прежнему считаются одной из самых гармоничных пар российского шоу-бизнеса. На недавнем светском мероприятии в Москве певец неожиданно откровенно рассказал, как изменилось их отношение друг к другу за эти годы.
Журналисты задали Чумакову, казалось бы, провокационный вопрос — что его раздражает в супруге. Ответ артиста оказался ироничным, но при этом очень тёплым.
"После 18 лет совместной жизни меня в ней не раздражает уже ничего! Раньше меня раздражало, что она существенно быстрее, чем я. Но потом меня начало раздражать, что я существенно медленнее, чем она", — приводит слова певца tvcenter.ru.
Однако певец не стал скрывать, что и у него есть недостатки. Главное, как он сам раскрыл, — неумение признавать неправоту.
"Могу заткнуться, замолчать. А вот гордыня… не даёт мне сказать: "Я не прав", — откровенно признался Чумаков.
Поклонники отмечают, что артист редко говорит о себе с такой прямотой. Обычно он предпочитает шутить, но в этот раз его ответ прозвучал особенно искренне.
Психологи говорят, что подобное признание — важный признак зрелости в отношениях: когда человек осознаёт свои слабые стороны и способен их проговаривать, это укрепляет доверие в паре.
Несмотря на долгие годы вместе, Чумаков и Ковальчук сумели сохранить лёгкость и романтику. Артист не раз отмечал, что юмор — главное оружие против любых конфликтов.
Пара часто подшучивает друг над другом в интервью, но всегда делает это с любовью. Именно эта естественность и отсутствие показного лоска сделали их любимцами публики.
Сегодня артистам удаётся совмещать карьеру, воспитание детей и тёплые семейные отношения. Алексей занимается продюсированием и написанием песен, а Юлия ведёт концерты и телепроекты.
В интервью они признаются, что не строят грандиозных планов — просто живут, наслаждаясь каждым днём. И, судя по их искренним признаниям, в этом и заключается их главный секрет.
