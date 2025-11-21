Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Когда скорость не совпадает: Алексей Чумаков удивил новым признанием о своей жене Юлии Ковальчук

Чумакова ничего не раздражает в Ковальчук после 18 лет брака
2:26
Шоу-бизнес

После 18 лет совместной жизни Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук по-прежнему считаются одной из самых гармоничных пар российского шоу-бизнеса. На недавнем светском мероприятии в Москве певец неожиданно откровенно рассказал, как изменилось их отношение друг к другу за эти годы.

Алексей Чумаков
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алексей Чумаков

Журналисты задали Чумакову, казалось бы, провокационный вопрос — что его раздражает в супруге. Ответ артиста оказался ироничным, но при этом очень тёплым.

"После 18 лет совместной жизни меня в ней не раздражает уже ничего! Раньше меня раздражало, что она существенно быстрее, чем я. Но потом меня начало раздражать, что я существенно медленнее, чем она", — приводит слова певца tvcenter.ru.

О трудностях и гордыне

Однако певец не стал скрывать, что и у него есть недостатки. Главное, как он сам раскрыл, — неумение признавать неправоту.

"Могу заткнуться, замолчать. А вот гордыня… не даёт мне сказать: "Я не прав", — откровенно признался Чумаков.

Поклонники отмечают, что артист редко говорит о себе с такой прямотой. Обычно он предпочитает шутить, но в этот раз его ответ прозвучал особенно искренне.

Психологи говорят, что подобное признание — важный признак зрелости в отношениях: когда человек осознаёт свои слабые стороны и способен их проговаривать, это укрепляет доверие в паре.

Гармония и чувство юмора

Несмотря на долгие годы вместе, Чумаков и Ковальчук сумели сохранить лёгкость и романтику. Артист не раз отмечал, что юмор — главное оружие против любых конфликтов.

Пара часто подшучивает друг над другом в интервью, но всегда делает это с любовью. Именно эта естественность и отсутствие показного лоска сделали их любимцами публики.

18 лет вместе — и всё по любви

Сегодня артистам удаётся совмещать карьеру, воспитание детей и тёплые семейные отношения. Алексей занимается продюсированием и написанием песен, а Юлия ведёт концерты и телепроекты.

В интервью они признаются, что не строят грандиозных планов — просто живут, наслаждаясь каждым днём. И, судя по их искренним признаниям, в этом и заключается их главный секрет.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
