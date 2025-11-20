Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Роскошный ужин — и голос из прошлого: фанаты заметили странную перемену в Орбакайте

Кристина Орбакайте всё сильнее напоминает Аллу Пугачёву
После отъезда из России Кристина Орбакайте стала гораздо чаще делиться моментами личной жизни в социальных сетях. Теперь её блог — это не просто хроника повседневности, а полноценный видеодневник, где певица показывает, как проходит её жизнь в Майами, куда она переехала вместе с мужем Михаилом Земцовым. Недавнее видео с походом в ресторан вызвало настоящий фурор: поклонники отметили, что голос, смех и манера общения Кристины стали поразительно похожи на Аллу Пугачёву.

Кристина Орбакайте
Фото: commons.wikimedia.org by IMaxTrend, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кристина Орбакайте

Ужин в ресторане с двумя звёздами Michelin

Артистка поделилась в сторис, как они с супругом собираются на ужин. Видео получилось неспешным и очень домашним: Кристина показывает, как выбирает наряд, обсуждает с Михаилом детали вечернего выхода и шутит с камерой.

Сам вечер прошёл в одном из престижных ресторанов, отмеченных двумя звёздами Michelin. Орбакайте с удовольствием продемонстрировала необычные блюда с изысканной подачей. Несмотря на маленькие порции, она призналась, что осталась довольна ужином.

"Мы даже наелись, что редкость для мишленовских ресторанов", — приводит слова певицы издание "7Дней".

Судя по видео, настроение у пары было отличным. Михаил улыбался в кадре, а Кристина выглядела расслабленной и счастливой.

"Голос и смех — как у Аллы"

Подписчики заметили не только элегантность певицы, но и то, что в последние годы она всё сильнее напоминает Примадонну — и внешне, и по манере говорить. В комментариях к ролику пользователи отмечали, что во многих моментах Орбакайте словно "копирует" мать, даже неосознанно.

"Кристина, вы тут очень похожи на Аллу… мимика, смех", — написала одна из поклонниц.

"Тембр, улыбка, даже паузы между словами — прямо как у Пугачёвой", — добавила другая.

Некоторые подписчики даже пошутили, что певица могла бы сыграть собственную мать в биографическом фильме — настолько очевидно сходство.

Трудности в карьере

В профессиональном плане у Орбакайте наступил непростой период. После переезда концерты в России были отменены, а зарубежные выступления не приносят прежнего успеха. По данным СМИ, в марте 2024 года сразу несколько её российских концертов сорвались по организационным причинам.

Сейчас певица выступает точечно — в Израиле, Германии и США. Несмотря на сложную ситуацию, Орбакайте старается сохранять оптимизм. Она подчёркивает, что музыка остаётся частью её жизни.

"Мамино отражение"

Отношения Кристины Орбакайте и Аллы Пугачёвой всегда были близкими, несмотря на то что исполнительница хита "Перелётная птица" с юности шла по собственному пути.

Фанаты отмечают, что сегодня в ней всё чаще проявляется "пугачёвская" харизма — та самая энергия, которая когда-то покорила миллионы.

"Она стала точной копией Аллы, но в этом нет ничего плохого. Это гены, это наследие", — пишут поклонники.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
