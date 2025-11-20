Третье место, но вкус провала: Катина раскрыла, что на самом деле произошло на Евровидении-2003

Катина считает позором выступление "Тату" на "Евровидении"

Шоу-бизнес

Спустя двадцать лет после легендарного конкурса "Евровидение-2003", где группа "Тату" заняла третье место, одна из участниц коллектива — Лена Катина — впервые откровенно рассказала в интервью Алёне Жигаловой, что происходило за кулисами. Как оказалось, путь на конкурс был полон противоречий, нервов и творческих конфликтов. Более того, певица призналась: их номер она до сих пор считает провальным.

Фото: flickr.com by Aleksandr Plyushchev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Группа "Тату"

"Продюсер был против участия"

"Тату", на тот момент уже ставшие сенсацией не только в России, но и за рубежом, не планировали участвовать в "Евровидении". По словам Лены Катиной, продюсер группы Иван Шаповалов был категорически против этой идеи.

Причина была проста — группа никогда не выступала вживую. На протяжении трёх лет дуэт пел под фонограмму, а на конкурсе требовалось живое исполнение. Для артисток это было серьёзным испытанием.

Репетиции без Юли и сорванный голос

Когда девушки приехали на репетиции в Латвию, стало ясно, что ситуация осложняется. У Юлии Волковой был сорван голос — ей физически трудно было петь. Поэтому генеральные репетиции проходили без неё.

Тем не менее организаторы настояли, чтобы дуэт всё-таки выступил, и "Тату" вышли на сцену в прямом эфире конкурса.

"Это было трешово"

Спустя годы Катина оценивает тот номер крайне критично. По её словам, выступление получилось сырым, невыразительным и просто неудачным.

"Для меня это выступление — позор", — откровенно сказала певица.

Она добавила, что после конкурса даже подумывала уйти из шоу-бизнеса, настолько болезненным был для неё этот опыт. По словам Катиной, это был трэш — фальшиво, неуверенно, без эмоций. Она считает, что группа не заслуживала даже 33-го места.

Скандал вместо триумфа

В 2003 году "Тату" приехали на "Евровидение" как фавориты — их синглы занимали топовые позиции в европейских чартах, клипы крутились по MTV, а за каждой фразой дуэта следили мировые СМИ. Однако на конкурсе всё пошло не по плану.

Во время прямого эфира девушки пели не в унисон, местами сбивались с ритма, а их поведение на сцене казалось растерянным. К тому же за несколько дней до выступления пресса активно обсуждала конфликты внутри команды и напряжённые отношения между певицами и продюсером.

Несмотря на всё это, Россия заняла третье место, уступив Турции и Бельгии. Но в глазах самих участниц это не выглядело победой.

После конкурса — кризис

Лена призналась, что после "Евровидения" она всерьёз задумывалась о том, чтобы покинуть сцену. Ей казалось, что всё, ради чего они работали, разрушено одним провалом. Однако со временем эмоции утихли, а группа продолжила карьеру — хотя отношения с продюсером Шаповаловым вскоре всё-таки разладились.

Несмотря на внутренние конфликты и критику, "Тату" продолжили выступать и вскоре выпустили англоязычный альбом, который вновь принёс им мировую известность.

Возвращение спустя годы

В 2024 году Катина и Волкова объявили о воссоединении спустя долгие годы раздельной карьеры. Их первый концерт прошёл в Крыму и собрал тысячи зрителей.

Певицы признались, что за годы разлуки многое переосмыслили и готовы начать новую страницу — без старых споров и продюсерского давления. Более того, стало известно, что новый тур группы пройдёт при поддержке британского музыканта Стинга.

Фанаты по всему миру с нетерпением ждут их возвращения на большую сцену — уже без фанеры и с живыми эмоциями.