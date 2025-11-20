Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Токсоплазмоз от кошек повышает риск шизофрении на 50% — датские ученые
Мясо для фарша рекомендуется пропускать через мясорубку дважды
Интенсивные тренировки увеличивают общее сжигание калорий — verywellfit.com
Упадок купеческой архитектуры Тутаева зафиксировали краеведы
Кристина Орбакайте всё сильнее напоминает Аллу Пугачёву
Отек кистей и пальцев бывает первым признаком подагры — врачи-ревматологи
Отказ от курения требует работы с физиологией и поведением — нарколог Саунова
Александр Васильев назвал Майю Плисецкую противоречивым человеком
Городская среда повышает риск рака у животных — данные Аризонского университета

Меня могло бы уже не быть: что певица Слава поведала о серьёзных проблемах со здоровьем

Певица Слава рассказала, что могла лишиться слуха
4:30
Шоу-бизнес

Певица Слава рассказала о тяжёлой потере слуха и эмоциональных трудностях, которые едва не поставили под угрозу её карьеру, раскрывая детали сложного периода жизни.

Певица Слава
Фото: ВК-аккаунт певицы Славы by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Слава

Певица Слава в последние годы пережила сложный период, связанный с проблемами со здоровьем, который едва не поставил под угрозу её музыкальную карьеру. Артистка открыто рассказала о тяжелой потере слуха, о множественных операциях и о том, что не получила поддержки от бывшего возлюбленного, что сделало испытания еще более болезненными.

Личный кризис и здоровье

Слава призналась, что перенесла несколько операций на ухо, а также травмировала плечи и руки, что осложнило её профессиональную деятельность. На протяжении нескольких лет она почти полностью потеряла слух, что делало любое музыкальное выступление практически невозможным.

"Он видел, как мне тяжело. Я проходила много операций, ломала плечи, руки, работала глухая несколько лет: вообще ничего не слышала. У меня было несколько операций еще и на ухо. Были такие тяжелые моменты, когда меня просто могло бы уже не быть. Я раньше о таких вещах не говорила, теперь я буду говорить об этом", — цитирует слова певицы "МК".

Артистка подчеркнула, что отсутствие эмоциональной и финансовой поддержки со стороны бывшего партнёра сделало ситуацию ещё более тяжёлой. Этот период стал для неё не только физическим испытанием, но и эмоциональным шоком.

Отношения с Анатолием Данилицким

Слава и бизнесмен Анатолий Данилицкий были вместе примерно с 2002 года, однако официальный брак так и не заключили. В 2011 году у пары родилась дочь Антонина. В это время Данилицкий оставался в браке, но жил отдельно от жены.

Отношения между Славой и Данилицким переживали периоды расставаний и примирений. В мае 2025 года произошёл окончательный разрыв, причиной которого стали измены бизнесмена. Сама певица отмечала, что долго не могла простить предательство, однако сохраняла теплые чувства к бывшему возлюбленному, а он надеялся поддерживать добрые отношения.

Психологический аспект

Потеря слуха, травмы и сложные семейные отношения серьёзно повлияли на психологическое состояние певицы. Слава подчеркнула, что в те моменты ей приходилось бороться не только с физическими ограничениями, но и с внутренним стрессом, страхом за жизнь и карьеру.

"Меня могло бы уже не быть", — добавила певица.

В такой ситуации важную роль играют поддержка близких и специалистов. Для восстановления внутреннего равновесия и уверенности в собственных силах необходимо сочетание медицинских методов и психологической работы.

А что если…

Если бы Слава не получила медицинскую помощь вовремя, последствия могли бы быть гораздо более серьезными, вплоть до полной потери возможности заниматься музыкой. Это показывает, как важно сочетать профессиональную заботу о здоровье с эмоциональной поддержкой.

Мифы и правда

  • Миф: потеря слуха делает музыкальную карьеру невозможной.
    Правда: с современными методами лечения и адаптацией многие артисты продолжают выступления.

  • Миф: отсутствие поддержки партнера не влияет на восстановление.
    Правда: эмоциональная поддержка значительно ускоряет процесс восстановления и снижает психологический стресс.

Интересные факты

  1. Слуховые аппараты современного поколения позволяют компенсировать потерю слуха до 90%.

  2. Музыкальная терапия помогает восстанавливать восприятие звуков даже после серьёзных операций на ушах.

  3. Многие известные музыканты продолжали карьеру после травм слуха, включая певицу Славу и других артистов.

Исторический контекст

  1. Потеря слуха и травмы у музыкантов — частое явление в истории, известны случаи у Бетховена и других композиторов.

  2. В последние годы развивается направление адаптивной музыки для людей с ограничениями слуха.

  3. Истории известных артистов показывают важность сочетания медицинской помощи и психологической поддержки для успешной карьеры.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Слой опилок в 30 см снижает теплопотери через крышу — Forumhouse
Недвижимость
Слой опилок в 30 см снижает теплопотери через крышу — Forumhouse
Отжимания задействуют до 75% массы тела — исследователи JSCR
Новости спорта
Отжимания задействуют до 75% массы тела — исследователи JSCR
Линолеум на войлочной основе признан тёплым покрытием по данным эксперта
Недвижимость
Линолеум на войлочной основе признан тёплым покрытием по данным эксперта
Популярное
Покупки могут начать приносить выигрыш: Россия разглядывает тайваньский формат лотереи

Госдума предлагает лотерею кассовых чеков по примеру Тайваня. Мера должна снизить долю теневой экономики, которая достигает 20% от ВВП.

Депутат Госдумы Делягин предложил внедрить тайваньскую лотерею кассовых чеков
Российские истребители Су-57 поставлены Алжиру — MWM
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Чердак забирает треть тепла: простой способ утепления спасает дом даже в лютые морозы
Новый лидер среди напольных покрытий: тёплый, тихий и выгодный вариант рушит популярность ламината
Тайны природы: с какими духами мы действительно разговариваем Игорь Буккер Названы благоприятные дни работ в декабре по лунному календарю Валерия Жемчугова Генри Киссинджер называл Леонида Брежнева "водителем-асом" Сергей Милешкин
Гардероб тает на глазах, а энергия возвращается: шведский метод очищает не только шкафы, но и голову
Полюса уходят с мест — и цепная реакция уже началась: этот процесс меняет саму механику вращения Земли
Первые морозы бьют по крыльям: как превратить кормушки в спасательные станции для птиц
Первые морозы бьют по крыльям: как превратить кормушки в спасательные станции для птиц
Последние материалы
Городская среда повышает риск рака у животных — данные Аризонского университета
Катина считает позором выступление "Тату" на "Евровидении"
Honda обновила кроссовер Pilot с улучшенным дизайном и салоном — инженеры
Подмосковье ограничило продажу алкоголя во дворах МКД с 2026 года — Мособлдума
Продавцы могут умалчивать о прописанных жильцах и долгах — юрист
Интимная близость ускоряет заживление кожи у пар — Medical Xpress
Определены подходящие виды цитрусов для выращивания дома — ботаники
Италия вводит налог для туристов с собаками — Pravda
Трамп назвал климатическое изменение аферой — ООН
Сливочный сыр становится пластичным после минутного взбивания
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.