Сомнений больше нет: раскрыты детали самого громкого убийства 90-х — певца Игоря Талькова

В деле убийства певца Игоря Талькова поставлена точка

5:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Детали трагической смерти певца Игоря Талькова раскрыты: экспертизы, судебные решения и ход расследования проливают свет на одно из самых громких убийств 90-х, пишет EADaily.

Фото: ВК-аккаунт Игоря Талькова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Игорь Тальков

Один из самых известных исполнителей 1990-х, до сих пор остаётся фигурой, вызывающей интерес и обсуждения. Недавние публикации и материалы дела пролили свет на обстоятельства его трагической смерти, произошедшей в октябре 1991 года. Согласно официальным данным, артист был смертельно ранен из револьвера "Наган" образца 1895 года, в ходе инцидента, который начался с конфликта между организаторами концерта. Трагедия стала резонансной в стране и до сих пор изучается экспертами и исследователями.

Обстоятельства происшествия

6 октября 1991 года между концертным директором Игоря Талькова — Валерием Шляфманом, и представителем одного из исполнителей Игорем Малаховым возник конфликт по поводу очередности выступлений на концерте. Спор быстро перерос в потасовку. Согласно материалам следствия, в ходе столкновения Шляфман выхватил револьвер, находившийся у Малахова, и произвел выстрел, который привел к смертельному ранению Талькова.

"Выстрел был произведен оболочечной пулей 7,62 миллиметра из револьвера типа "Наган" образца 1895 года", — отметил источник РИА Новости.

Экспертиза показала, что всего из револьвера было выпущено три пули, но смертельное ранение Талькова пришло лишь одной из них. В материалах дела также отмечается, что Валерий Шляфман признан единственным человеком, причинившим смертельное ранение. Судебно-медицинская и баллистическая экспертиза подробно зафиксировала последовательность действий участников конфликта, указывая на то, что выстрел был совершен, вероятно, из правой руки Шляфмана.

Судебное разбирательство

В апреле 2025 года суд Санкт-Петербурга заочно признал Валерия Шляфмана виновным в убийстве Игоря Талькова, а также в покушении на убийство охранника певицы Азизы, Игоря Малахова. В качестве наказания ему было назначено 13 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. С момента совершения преступления Шляфман скрывался за границей, сначала в Украине, затем в Израиле, где и находится до настоящего времени.

В январе 2022 года суд Санкт-Петербурга заочно арестовал Шляфмана. Для проведения следственных действий российскими властями был направлен запрос о правовой помощи в Израиль. Осенью 2024 года следователи провели допрос Шляфмана, который продолжал отрицать свою причастность к убийству.

Расследование и экспертизы

В ходе уголовного расследования по делу о гибели Талькова были допрошены более 150 свидетелей со всей России. Для подтверждения событий проводились многочисленные экспертизы, включая судебно-баллистические и медицинские. У одного из экспертов, работавших над материалами в 1991–1992 годах, были изъяты куски рубашки Шляфмана со следами крови, которые имеют значение для установления обстоятельств преступления.

В деле также фигурировали показания артистов, включая заслуженную артистку России Наташу Королёву. К даче показаний были вызваны певец и композитор Михаил Муромов, продюсер Александр Толмацкий и народный артист России Олег Газманов. Часть свидетелей, несмотря на уведомления суда, не явилась на заседания.

А что если…

Если бы материалы дела не были рассекречены, история Талькова оставалась бы предметом домыслов, слухов и непроверённых фактов. Публикации экспертиз и показаний свидетелей помогают формировать объективное понимание событий.

Мифы и правда

Миф: Талькова убил кто-то другой кроме Шляфмана.

Правда: экспертизы и материалы дела подтверждают версию, что смертельный выстрел был совершен Шляфманом.

Миф: выстрелов было больше трех.

Правда: официальные материалы указывают на три выпущенные пули.

Интересные факты

Револьвер "Наган" образца 1895 года использовался российской армией и полицией более 80 лет. Случай Талькова стал одним из первых громких дел, в котором применялась комплексная судебно-баллистическая экспертиза. Многие свидетели предоставляли показания спустя десятилетия после событий, что усложняло следствие.

Исторический контекст

1991 год — период перестройки и переходного времени в России, когда криминогенная ситуация и хаос в общественных институтах были особенно заметны. Смерть Игоря Талькова стала символом культурной утраты и трагедии в российской эстраде. Судебные процессы по громким делам начала 90-х позволили выработать новые стандарты расследования убийств.