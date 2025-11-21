Ждём ремикс: Собчак объяснила, для чего Канье Уэст встретился с группой Тату

Собчак предположила, что Канье Уэст хочет спеть с группой "Тату"

Неожиданная встреча рэпера Канье Уэста с участницами "Тату" вызвала бурные обсуждения, а комментарий журналистки Ксении Собчак добавил интриги

Встреча Канье Уэста с певицами Юлией Волковой и Леной Катиной привлекла внимание публики гораздо сильнее, чем можно было ожидать от обычного светского момента. Новость быстро разлетелась по соцсетям, а снимок, опубликованный Волковой, стал поводом для обсуждений — как среди поклонников "Тату", так и среди тех, кто следит за творческой траекторией американского артиста. Собчак тоже не прошла мимо и высказала своё мнение о неожиданном пересечении музыкантов, подчеркнув: никакой сенсации здесь нет — скорее, закономерность.

Как появился снимок, вызвавший обсуждение

Фотография, где Канье Уэст позирует вместе с певицами, появилась в аккаунте Юлии Волковой сразу после одного из мероприятий в Японии. Группа, которая вновь объединилась для гастрольного тура и совместных проектов, активно публикует закулисные кадры, и встреча с Канье, по сути, стала одной из них — пусть и особенно резонансной.

Канье приехал в Японию не только ради творчества: он посетил событие, организованное дизайнером Гошей Рубчинским. Дружба между ними длится много лет, поэтому появление артиста в компании российских исполнителей выглядело естественным развитием вечера, где пересеклись люди из модной, музыкальной и арт-среды.

"Канье и Гоша Рубчинский по-прежнему друзья-товарищи, поэтому Йе посетил мероприятие Гоши в Японии. Ну а Тату реально были большими международными звездами, думаю, Канье не пришлось долго объяснять, кто это. Ждём микс на "Я сошла с ума" от мистера Уэста?" — написала Собчак в своём Telegram-канале

Почему реакция была такой яркой

Для российской аудитории "Тату" — часть культурной памяти, а для зарубежной — один из самых узнаваемых музыкальных феноменов начала 2000-х. Их хиты звучали на больших площадках Европы, Америки и Азии, клипы становились вирусными ещё тогда, когда это слово никто не использовал, а образ дуэта воспринимался как свежий и дерзкий. Канье, который сам давно играет по правилам глобальной музыкальной сцены, мог знать их творчество и без долгих объяснений.

Именно об этом напомнила Собчак, отметив, что для звезды масштаба Уэста "Тату" — не экзотика, а вполне знакомый ранее успешный проект.

А что если… Канье действительно сделает ремикс?

Музыкальная индустрия знает множество случаев, когда неожиданные творческие союзы становились хитами. Если бы Канье заинтересовался идеей обработки культовой песни, это могло бы привести к возрождению звучания "Тату" в новом формате — с электронными акцентами, плотным битом и современной аранжировкой. Такой шаг позволил бы дуэту выйти на зарубежные чарты, а песне — обрести вторую жизнь.

Три интересных факта

Песня "Я сошла с ума" входила в чарты нескольких стран Европы и Японии. Канье Уэст неоднократно работал с артистами, которых вспоминал спустя годы после пика их славы. Модные коллаборации часто становятся поводом для музыкальных встреч — так произошло и на мероприятии Рубчинского.

Исторический контекст

В начале 2000-х "Тату" стали одним из самых узнаваемых российских проектов на мировой сцене. Первая волна их популярности совпала с эпохой появления крупных поп-фестивалей. Ремиксы и переиздания хитов — традиция мировой эстрады, которая периодически возвращает внимание к артистам прошлых лет.