Не надо прибавлять сантиметры: что Садальский ответил Джигурде по поводу гонорара за шоу

5:00
Шоу-бизнес

Конфликт вокруг шоу "Звезды под капельницей" обострился после резкого обмена мнениями между участниками. Актёр Станислав Садальский и шоумен Никита Джигурда по-разному смотрят на мотивы артистов.

Станислав Садальский
Фото: commons.wikimedia.org by Natalia Gorchakova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Станислав Садальский

История со скандальным антиалкогольным ТВ-проектом продолжает набирать обороты, и обсуждение, похоже, не утихнет ещё долго. Поводом для новой волны комментариев стало резкое несогласие Садальского с заявлением Джигурды о том, что любой артист, включая самого Садальского, охотно пошёл бы на участие в проекте ради достойного гонорара. Джигурда сообщил, что ему заплатили сумму, сопоставимую с десятилетиями пенсионных выплат, и не исключил, что при большем шуме мог бы получить ещё более внушительную сумму.

Суть конфликта вокруг телепроекта

Телешоу рассказывает о деятелях шоу-бизнеса, которые столкнулись с пагубным отношением к алкоголю. Звёзд помещают в специализированную лечебницу, где пытаются показать путь к отказу от вредной привычки. Формат оказался достаточно резким, и многие зрители восприняли программу как попытку построить развлечение на человеческих слабостях.

Садальский, увидев первые материалы, высказался без смягчений. Он назвал происходящее неприятным зрелищем и выразил сожаление, что артисты соглашались на него из-за сложных обстоятельств.

"Когда мое мнение спросили, я ответил — зрелище печальное и отвратительное. Судить не берусь, но за авторов проекта стыдно, а артисты, наверняка, пошли на эту позорную Голгофу от нищеты и жажды славы", — сказал актёр.

Эта реплика стала отправной точкой публичного спора.

Ответ Джигурды и его откровения

Один из участников шоу Никита Джигурда не согласился с оценкой коллеги. Он подчеркнул, что его участие — осознанное решение, подкреплённое серьёзным гонораром, который, по собственной формулировке артиста, оказался равен двадцатилетней пенсии. Это заявление прозвучало эффектно, а затем он добавил, что и другие артисты могли бы принять участие, будь им известны размеры выплат.

"Я получил сумму, эквивалентную 20 годам моей пенсии — я же пенсионер!" — заявил артист.

По его словам, скандалы в кадре ― часть телевизионной игры, и он мог бы заработать ещё больше, если бы усилил драматизм конфликта.

Ответ Садальского: о профессии и принципах

Садальский не согласился с оценками коллеги. Он заявил, что профессия артиста не сводится к коммерческому интересу и что в его карьере главное — работа, а не размер гонорара. Привёл он и личный пример: многолетнее ведение блогов без монетизации, без рекламы и без попыток заработать на популярности.

Он подчеркнул, что участие в таких проектах зависит не от суммы предложений, а от личных ценностей. Садальский также усомнился в реалистичности озвученной суммы.

"Да, и не надо фантазировать, не как за 20 лет пенсии тебе заплатили, а как за полтора года. Не будем прибавлять сантиметры", - написал Станислав Юрьевич. 

А что если проект изначально создавался как хайповый?

Телевизионная индустрия регулярно производит шоу, где провокация — ключевая часть концепции. Если "Звезды под капельницей" действительно ориентировались на рейтинг через эпатаж, то реакция артистов объяснима: одни не хотят быть частью этого, другие видят в этом рабочий инструмент. Вопрос лишь в том, готовы ли участники мириться с возможной критикой.

Мифы и правда

Миф: артисты идут на провокационные шоу исключительно ради славы.
Правда: нередко мотивом становятся и финансовые трудности.

Миф: участникам диктуют каждое действие.
Правда: многое зависит от конкретного контракта.

Миф: скандальные шоу гарантируют долгую популярность.
Правда: эффект часто кратковременный.

Три интересных факта

  1. Почти все крупные реалити-шоу используют продвинутые системы монтажа, формируя нужную сюжетную линию.

  2. "Провокационный формат" — один из самых востребованных у рекламодателей.

  3. Многие артисты подписывают соглашения о неразглашении, из-за чего зрители видят лишь итоговый вариант истории.

Исторический контекст

  1. В 2000-х реалити-шоу пережили взрыв популярности, усилив конкуренцию среди участников.

  2. В начале 2010-х зрители начали смещаться к более мягким форматам, но скандальные проекты не исчезли.

  3. Подобные шоу появлялись и раньше — в зарубежных версиях часто использовались темы зависимости, реабилитации и трансформации личности.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
