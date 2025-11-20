Не надо прибавлять сантиметры: что Садальский ответил Джигурде по поводу гонорара за шоу

Садальский не поверил словам Джигурды об огромном гонораре за шоу

Конфликт вокруг шоу "Звезды под капельницей" обострился после резкого обмена мнениями между участниками. Актёр Станислав Садальский и шоумен Никита Джигурда по-разному смотрят на мотивы артистов.

История со скандальным антиалкогольным ТВ-проектом продолжает набирать обороты, и обсуждение, похоже, не утихнет ещё долго. Поводом для новой волны комментариев стало резкое несогласие Садальского с заявлением Джигурды о том, что любой артист, включая самого Садальского, охотно пошёл бы на участие в проекте ради достойного гонорара. Джигурда сообщил, что ему заплатили сумму, сопоставимую с десятилетиями пенсионных выплат, и не исключил, что при большем шуме мог бы получить ещё более внушительную сумму.

Суть конфликта вокруг телепроекта

Телешоу рассказывает о деятелях шоу-бизнеса, которые столкнулись с пагубным отношением к алкоголю. Звёзд помещают в специализированную лечебницу, где пытаются показать путь к отказу от вредной привычки. Формат оказался достаточно резким, и многие зрители восприняли программу как попытку построить развлечение на человеческих слабостях.

Садальский, увидев первые материалы, высказался без смягчений. Он назвал происходящее неприятным зрелищем и выразил сожаление, что артисты соглашались на него из-за сложных обстоятельств.

"Когда мое мнение спросили, я ответил — зрелище печальное и отвратительное. Судить не берусь, но за авторов проекта стыдно, а артисты, наверняка, пошли на эту позорную Голгофу от нищеты и жажды славы", — сказал актёр.

Эта реплика стала отправной точкой публичного спора.

Ответ Джигурды и его откровения

Один из участников шоу Никита Джигурда не согласился с оценкой коллеги. Он подчеркнул, что его участие — осознанное решение, подкреплённое серьёзным гонораром, который, по собственной формулировке артиста, оказался равен двадцатилетней пенсии. Это заявление прозвучало эффектно, а затем он добавил, что и другие артисты могли бы принять участие, будь им известны размеры выплат.

"Я получил сумму, эквивалентную 20 годам моей пенсии — я же пенсионер!" — заявил артист.

По его словам, скандалы в кадре ― часть телевизионной игры, и он мог бы заработать ещё больше, если бы усилил драматизм конфликта.

Ответ Садальского: о профессии и принципах

Садальский не согласился с оценками коллеги. Он заявил, что профессия артиста не сводится к коммерческому интересу и что в его карьере главное — работа, а не размер гонорара. Привёл он и личный пример: многолетнее ведение блогов без монетизации, без рекламы и без попыток заработать на популярности.

Он подчеркнул, что участие в таких проектах зависит не от суммы предложений, а от личных ценностей. Садальский также усомнился в реалистичности озвученной суммы.

"Да, и не надо фантазировать, не как за 20 лет пенсии тебе заплатили, а как за полтора года. Не будем прибавлять сантиметры", - написал Станислав Юрьевич.

А что если проект изначально создавался как хайповый?

Телевизионная индустрия регулярно производит шоу, где провокация — ключевая часть концепции. Если "Звезды под капельницей" действительно ориентировались на рейтинг через эпатаж, то реакция артистов объяснима: одни не хотят быть частью этого, другие видят в этом рабочий инструмент. Вопрос лишь в том, готовы ли участники мириться с возможной критикой.

Мифы и правда

Миф: артисты идут на провокационные шоу исключительно ради славы.

Правда: нередко мотивом становятся и финансовые трудности.

Миф: участникам диктуют каждое действие.

Правда: многое зависит от конкретного контракта.

Миф: скандальные шоу гарантируют долгую популярность.

Правда: эффект часто кратковременный.

Три интересных факта

Почти все крупные реалити-шоу используют продвинутые системы монтажа, формируя нужную сюжетную линию. "Провокационный формат" — один из самых востребованных у рекламодателей. Многие артисты подписывают соглашения о неразглашении, из-за чего зрители видят лишь итоговый вариант истории.

Исторический контекст

В 2000-х реалити-шоу пережили взрыв популярности, усилив конкуренцию среди участников. В начале 2010-х зрители начали смещаться к более мягким форматам, но скандальные проекты не исчезли. Подобные шоу появлялись и раньше — в зарубежных версиях часто использовались темы зависимости, реабилитации и трансформации личности.