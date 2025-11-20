Красавица в последний раз: Симоньян сделала признание о переменах во внешности после болезни

Маргарита Симоньян лишилась волос после процедур химиотерапии

Журналистка Маргарита Симоньян рассказала, как переносит лечение и почему решила продолжать работу в эфире. Впереди — новые выпуски, но с заметными переменами.

Телеведущая в очередной раз открыто рассказала подписчикам о том, что происходит с её здоровьем и работой. Она не скрывает: лечение оказалось тяжёлым, и из-за химиотерапии она потеряла волосы. Теперь в телеэфире зрители увидят её уже в парике — сама Симоньян относится к этому с иронией и спокойствием, подчёркивая, что внешность для неё сейчас далеко не на первом месте.

Продолжение работы вопреки лечению

Несмотря на терапию, Симоньян не стала отходить от профессиональной деятельности. Она продолжает выпускать программу "Ч.Т.Д." на телеканале НТВ — проект, который раньше вёл режиссёр Тигран Кеосаян. После его смерти Маргарита решила завершить начатое и вернулась в студию спустя 40 дней.

Недавно в блоге она ответила на тёплый комментарий зрительницы, которая поблагодарила её за новый выпуск. В реплике Симоньян поделилась тем, что этот эпизод стал последним с её собственными волосами.

"Спасибо. Если я там и красавица, то это в последний раз. Волосы выпали. Следующие выпуски буду записывать в парике. Но он тоже красивый, вроде", — сказала глава "RT".

Для неё отсутствие волос — ожидаемое следствие лечения, но не повод переживать. Она подчёркивает, что куда больше её волнуют политические события, работа и ответственность перед командой.

Отношение Симоньян к переменам внешности

Маргарита, которая ведёт борьбу с раком груди, не раз говорила, что относится к изменениям с определённой долей юмора. Она даже делилась, что покупка париков и тюрбанов стала для неё чем-то вроде маленького развлечения. Такой подход помогает ей сохранять энергию, продолжать работать и поддерживать интерес аудитории к программе.

Симоньян откровенно признаётся, что для неё важно не то, какая причёска будет в кадре, а возможность говорить с людьми, рассказывать о значимых событиях и соблюдать профессиональные принципы.

Темы, к которым возвращается ведущая

Сейчас в центре программы "Ч.Т.Д." — рассказы о Великой Отечественной войне. В этом году отмечается 80-летие Победы, и Симоньян старается освещать темы памяти, истории и семейных свидетельств. Она подчёркивает, что считает эту работу важной, особенно в период личных испытаний.

Как адаптироваться к изменениям внешности во время лечения

Подобрать удобный парик: лёгкий, из безопасных материалов, с возможностью регулировки размера. Использовать тюрбаны и шапочки из натуральных тканей — хлопка или бамбукового волокна. Увлажнять кожу головы специальными аптечными средствами без спирта. Приобрести мягкую расческу или отказаться от расчёсывания, если кожа чувствительна. При повышенной чувствительности избегать жёстких фиксирующих средств и лака. Носить головные уборы на улице для защиты кожи от солнца и ветра.

А что если… волосы так и не восстановятся быстро?

Такой сценарий тоже возможен, и многие люди предпочитают рассматривать его заранее. Здесь могут помочь аксессуары, изменённый стиль одежды, новый формат съёмок или освещения в кадре. Рабочий процесс при этом не страдает — современные медиа позволяют гибко подстраивать образ ведущих под концентрацию на содержании, а не внешности.

Мифы и правда

Миф: любой парик выглядит искусственно.

Правда: современные модели — особенно из термоволокна — практически неотличимы от натуральных волос.

Миф: головные уборы ухудшают рост волос.

Правда: правильные ткани не оказывают негативного влияния.

Миф: волосы после химиотерапии всегда возвращаются такими же, как были.

Правда: структура и оттенок могут измениться — это нормальный процесс.

3 интересных факта

Большинство париков премиум-класса создаются вручную, каждый волос вплетается отдельно. Натуральные ткани тюрбанов дышат лучше синтетических и удобнее для длительного ношения. Съёмочные студии часто используют корректирующее освещение, которое делает парики незаметными.

Исторический контекст

В 40-50-х годах парики использовали многие актрисы Голливуда — это позволяло выдерживать график съёмок при минимальной нагрузке на волосы. В 70-е годы парики стали массовым модным аксессуаром — магазины выпускали сезонные коллекции. В медицинской практике адаптивные головные уборы начали активно использоваться в конце XX века как способ поддержки пациентов во время лечения.