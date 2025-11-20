Красавица в последний раз: Симоньян сделала признание о переменах во внешности после болезни

Журналистка Маргарита Симоньян рассказала, как переносит лечение и почему решила продолжать работу в эфире. Впереди — новые выпуски, но с заметными переменами.
Телеведущая в очередной раз открыто рассказала подписчикам о том, что происходит с её здоровьем и работой. Она не скрывает: лечение оказалось тяжёлым, и из-за химиотерапии она потеряла волосы. Теперь в телеэфире зрители увидят её уже в парике — сама Симоньян относится к этому с иронией и спокойствием, подчёркивая, что внешность для неё сейчас далеко не на первом месте.
Несмотря на терапию, Симоньян не стала отходить от профессиональной деятельности. Она продолжает выпускать программу "Ч.Т.Д." на телеканале НТВ — проект, который раньше вёл режиссёр Тигран Кеосаян. После его смерти Маргарита решила завершить начатое и вернулась в студию спустя 40 дней.
Недавно в блоге она ответила на тёплый комментарий зрительницы, которая поблагодарила её за новый выпуск. В реплике Симоньян поделилась тем, что этот эпизод стал последним с её собственными волосами.
"Спасибо. Если я там и красавица, то это в последний раз. Волосы выпали. Следующие выпуски буду записывать в парике. Но он тоже красивый, вроде", — сказала глава "RT".
Для неё отсутствие волос — ожидаемое следствие лечения, но не повод переживать. Она подчёркивает, что куда больше её волнуют политические события, работа и ответственность перед командой.
Маргарита, которая ведёт борьбу с раком груди, не раз говорила, что относится к изменениям с определённой долей юмора. Она даже делилась, что покупка париков и тюрбанов стала для неё чем-то вроде маленького развлечения. Такой подход помогает ей сохранять энергию, продолжать работать и поддерживать интерес аудитории к программе.
Симоньян откровенно признаётся, что для неё важно не то, какая причёска будет в кадре, а возможность говорить с людьми, рассказывать о значимых событиях и соблюдать профессиональные принципы.
Сейчас в центре программы "Ч.Т.Д." — рассказы о Великой Отечественной войне. В этом году отмечается 80-летие Победы, и Симоньян старается освещать темы памяти, истории и семейных свидетельств. Она подчёркивает, что считает эту работу важной, особенно в период личных испытаний.
