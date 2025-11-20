Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Определена польза умеренной лестничной нагрузки для контроля давления — учёные
Объявлены победители премии автомобиль года в России — 2025 — ТАСС
Как привести дом в порядок за час перед гостями
Замедление роста растений указывает на необходимость пересадки
Переедание чаще возникает у людей с тревожностью — психологи
Установлена ошибка подсчёта калорий — биологи
Кошки создают звуковой кокон для быстрого сна выяснили исследователи
Кофе после 40 выходит на новый уровень: напиток усиливает спортивный ресурс
Советская мебель становится популярной благодаря тренду на винтаж

Контент с детьми: какие фото в соцсетях звезды Морских дьяволов шокировали публику

Соцсети задержанного звезды сериалы "Морские дьяволы" заполнены фото с детьми
3:02
Шоу-бизнес

Соцсети задержанного за публикацию фото ребёнка актёра Владимира Колганова напугали интернет-пользователей. Публика увидела нечто нездоровое в публикациях артиста.

Актёр Владимир Колганов
Фото: ВК-аккаунт Владимира Колганова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Владимир Колганов

Новость о задержании Колганова, известного по сериалам "Тайны следствия" и "Морские дьяволы", вызвала бурную реакцию в интернете. Пользователи соцсетей были шокированы информацией о том, что артиста подозревают в публикации фотографий с обнажёнными детьми. Событие произошло в Санкт-Петербурге, где правоохранители провели задержание и обыски в квартире актёра.

Детали задержания

По данным СМИ, вместе с Владимиром Колгановым был задержан его друг, бизнесмен Евгений Кириллов.

Telegram-канал SHOT пишет, что следователи предполагают, что снимки распространялись не только в открытом доступе, но и через даркнет и зарубежные сайты, что делает дело особенно серьёзным. Уточняется, что обыски проводились в квартирах обоих задержанных, изъяты электронные носители и устройства для проверки их содержания.

Соцсети и реакция пользователей

Страница актёра в одной из популярных соцсетей была заполнена фотографиями с детьми. Многие снимки привлекли внимание подписчиков из-за двусмысленного характера контента, что вызвало тревогу и подозрения у интернет-аудитории. Некоторые пользователи отмечали, что публикации выглядели "неуместными и вызывающими", что добавляет серьёзности расследованию.

Интернет-пользователи активно обсуждали ситуацию на форумах и в социальных сетях, выражая обеспокоенность и требуя тщательного расследования. Многие комментаторы отмечали, что подобные случаи подчеркивают важность контроля за публикациями, особенно когда речь идёт о детях.

Семья актёра

Владимир Колганов женат, его супругу зовут Инна. У пары двое детей. Семья переживает непростые времена, так как ситуация с задержанием привлекла внимание не только общественности, но и средств массовой информации.

Одна из публикаций актёра удивляет своим содержанием.

"Сынок, если ты это читаешь, значит меня уже нет. Я прошу тебя об одном — ни о чём не жалей. Если не знаешь как поступить — остановись и послушай своё сердце… Я люблю тебя, и даже с той стороны помогу", — гласит странное признание в соцсетях под фото с мальчиком.

Исторический контекст

Проблема распространения неподобающих материалов с участием детей в интернете существует давно. С развитием социальных сетей и международного обмена данными случаи, когда публичные лица оказываются в центре подобных скандалов, становятся всё более заметными. Международные законы и платформы постоянно совершенствуются для защиты несовершеннолетних от распространения неподобающего контента.

Интересные факты

  1. Даркнет часто используется для обмена запрещённым контентом из-за анонимности и сложности отслеживания.

  2. Публикации, кажущиеся невинными, могут быть восприняты как недопустимые или опасные в глазах следствия.

  3. Скандалы с участием публичных личностей привлекают внимание к вопросам интернет-безопасности и воспитания цифровой грамотности.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Пикси сохраняет объём и подчёркивает черты лица — парикмахеры
Красота и стиль
Пикси сохраняет объём и подчёркивает черты лица — парикмахеры
В Польше найдено крылатое копьё с золотыми и серебряными узорами — археологи
Наука и техника
В Польше найдено крылатое копьё с золотыми и серебряными узорами — археологи
Российские истребители Су-57 поставлены Алжиру — MWM
Военные новости
Российские истребители Су-57 поставлены Алжиру — MWM
Популярное
Новый Эльдорадо в Андах: найдено стратегическое месторождение стоимостью 204 миллиарда евро

Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?

Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Арктика меняет правила игры: подо льдом запускается скрытый процесс, переворачивающий модели океанов
Маленькое тело, древняя мощь: существо, что соединяет в себе следы рептилий, слонов и древней пустыни
Покупки могут начать приносить выигрыш: Россия разглядывает тайваньский формат лотереи
Главы стран Центральной Азии всерьез озабочены проблемами безопасности в регионе Андрей Николаев Стратегический союзник США Саудовская Аравия будет изучать вопрос давления на Россию Любовь Степушова Николай I назвал Пестеля опасным злодеем — дневник Николая I Игорь Буккер
Отжимания можно упростить без потери эффекта: пошаговый путь к идеальной технике выполнения
3000 лет тайны: Клад Вильены хранил секрет внеземного происхождения металла
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Последние материалы
Главы стран Центральной Азии всерьез озабочены проблемами безопасности в регионе
Определена польза умеренной лестничной нагрузки для контроля давления — учёные
Объявлены победители премии автомобиль года в России — 2025 — ТАСС
Как привести дом в порядок за час перед гостями
Замедление роста растений указывает на необходимость пересадки
Россия сохраняет стратегическое партнёрство с Сирией — эксперт Вавилов
Переедание чаще возникает у людей с тревожностью — психологи
Установлена ошибка подсчёта калорий — биологи
Кошки создают звуковой кокон для быстрого сна выяснили исследователи
Соцсети задержанного звезды сериалы "Морские дьяволы" заполнены фото с детьми
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.