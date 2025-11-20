Это блат: почему Катя Гордон выступила против обманутой Ларисы Долиной

Екатерина Гордон назвала блатом историю с квартирой Ларисы Долиной

Певица Лариса Долина стала участницей громкого скандала с квартирой, который привлек внимание юристов и общественности к вопросам мошенничества и права.

Скандал вокруг квартиры народной артистки России вызвал широкий резонанс и стал серьёзным ударом по её репутации.

"Это очень плохой прецедент… Если та девушка, которая купила у неё квартиру, не является мошенником, должна получить свою квартиру, потому что она отдала деньги. Всё остальное — это блат и попытка использовать авторитет Ларисы Долиной", — цитирует слова Гордон "Пятый канал".

Юридический аспект

По мнению Екатерины Гордон, продажа квартиры Долиной с последующими судебными разбирательствами демонстрирует, как статус знаменитости способен влиять на исход дела.

"Если бы вы были просто обыкновенным человеком с улицы, такого решения в суде не было бы", — отметила Гордон.

Юрист подчеркнула, что любой человек, который добросовестно продаёт своё имущество и получает за это деньги, не должен страдать из-за судебных манипуляций или попыток использовать его авторитет. В случае с Долиной, как утверждает Гордон, именно её известность могла повлиять на решение суда.

Как произошла ситуация

В 2024 году певица стала жертвой телефонных мошенников. Они пошагово обманывали её, заставляя продать квартиру и переводить деньги на сторонние счета. Мошенники, по данным следствия, находились на территории Украины и действовали поэтапно, чтобы получить контроль над сбережениями артистки.

Осознав, что стала жертвой аферы, Долина обратилась в правоохранительные органы. В ходе расследования Хамовнический суд Москвы рассмотрел встречные иски певицы и Полины Лурье, купившей у неё квартиру. В марте 2025 года суд взыскал более 69 миллионов рублей в пользу артистки в рамках уголовного дела.

Апелляции и кассация

Позднее Московский городской суд подтвердил законность права собственности на спорную квартиру за Долиной, её дочерью и внучкой. В удовлетворении апелляционной жалобы Лурье было отказано.

Однако Полина Лурье продолжила оспаривать решение, подав кассационную жалобу 27 октября. Таким образом, процесс ещё не завершён окончательно, но юридическая позиция Долиной укрепилась после первых инстанций.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: доверие телефонным мошенникам.

Последствие: потеря сбережений и необходимость судебных разбирательств.

Альтернатива: проверка информации, консультирование с юристом перед крупными финансовыми операциями. Ошибка: поспешная продажа квартиры.

Последствие: возникновение спора с покупателем.

Альтернатива: официальная проверка документов, юридическое сопровождение сделки. Ошибка: недооценка влияния собственной известности.

Последствие: судебное решение может вызвать общественный резонанс.

Альтернатива: прозрачность действий и соблюдение законных процедур, независимо от статуса.

Три интересных факта

Исторический контекст

Судебные споры знаменитостей часто привлекают повышенное внимание общественности. Российское законодательство в подобных случаях ориентировано на защиту добросовестного покупателя и продавца. Прецеденты с участием известных людей становятся основой для обсуждений этики и правоприменения в обществе.