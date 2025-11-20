Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маргарита Симоньян лишилась волос после процедур химиотерапии
Когтеточка помогает кошке сохранять здоровье — ветеринар Шеляков
Популярный совет считать овец только ухудшает засыпание — сомнолог Кудинов
Раствор из серого мыла и бергамота очищает полы без разводов
Елизавета II старалась примирить Кейт Миддлтон и Меган Маркл
В США фермеры монетизируют коровьи объятия и получают доход вместо сбыта молока — WP
Российские автолюбители переоборудовали фургоны в зимние кемперы — инженеры
Залужного хотят сделать главой временного правительства Украины
Пекинская капуста усиливает вкус салата за счёт хруста и сочности

Это блат: почему Катя Гордон выступила против обманутой Ларисы Долиной

Екатерина Гордон назвала блатом историю с квартирой Ларисы Долиной
4:02
Шоу-бизнес

Певица Лариса Долина стала участницей громкого скандала с квартирой, который привлек внимание юристов и общественности к вопросам мошенничества и права.

Певица Лариса Долина
Фото: ВК-аккаунт Ларисы Долиной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Лариса Долина

Скандал вокруг квартиры народной артистки России вызвал широкий резонанс и стал серьёзным ударом по её репутации.

"Это очень плохой прецедент… Если та девушка, которая купила у неё квартиру, не является мошенником, должна получить свою квартиру, потому что она отдала деньги. Всё остальное — это блат и попытка использовать авторитет Ларисы Долиной", — цитирует слова Гордон "Пятый канал".

Юридический аспект

По мнению Екатерины Гордон, продажа квартиры Долиной с последующими судебными разбирательствами демонстрирует, как статус знаменитости способен влиять на исход дела.

"Если бы вы были просто обыкновенным человеком с улицы, такого решения в суде не было бы", — отметила Гордон.

Юрист подчеркнула, что любой человек, который добросовестно продаёт своё имущество и получает за это деньги, не должен страдать из-за судебных манипуляций или попыток использовать его авторитет. В случае с Долиной, как утверждает Гордон, именно её известность могла повлиять на решение суда.

Как произошла ситуация

В 2024 году певица стала жертвой телефонных мошенников. Они пошагово обманывали её, заставляя продать квартиру и переводить деньги на сторонние счета. Мошенники, по данным следствия, находились на территории Украины и действовали поэтапно, чтобы получить контроль над сбережениями артистки.

Осознав, что стала жертвой аферы, Долина обратилась в правоохранительные органы. В ходе расследования Хамовнический суд Москвы рассмотрел встречные иски певицы и Полины Лурье, купившей у неё квартиру. В марте 2025 года суд взыскал более 69 миллионов рублей в пользу артистки в рамках уголовного дела.

Апелляции и кассация

Позднее Московский городской суд подтвердил законность права собственности на спорную квартиру за Долиной, её дочерью и внучкой. В удовлетворении апелляционной жалобы Лурье было отказано.

Однако Полина Лурье продолжила оспаривать решение, подав кассационную жалобу 27 октября. Таким образом, процесс ещё не завершён окончательно, но юридическая позиция Долиной укрепилась после первых инстанций.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: доверие телефонным мошенникам.
    Последствие: потеря сбережений и необходимость судебных разбирательств.
    Альтернатива: проверка информации, консультирование с юристом перед крупными финансовыми операциями.

  2. Ошибка: поспешная продажа квартиры.
    Последствие: возникновение спора с покупателем.
    Альтернатива: официальная проверка документов, юридическое сопровождение сделки.

  3. Ошибка: недооценка влияния собственной известности.
    Последствие: судебное решение может вызвать общественный резонанс.
    Альтернатива: прозрачность действий и соблюдение законных процедур, независимо от статуса.

Три интересных факта

  1. Лариса Долина стала жертвой телефонного мошенничества летом 2024 года.

  2. Сумма взыскания по уголовному делу превысила 69 миллионов рублей.

  3. Процесс оспаривания продолжается до настоящего времени через кассацию.

Исторический контекст

  1. Судебные споры знаменитостей часто привлекают повышенное внимание общественности.

  2. Российское законодательство в подобных случаях ориентировано на защиту добросовестного покупателя и продавца.

  3. Прецеденты с участием известных людей становятся основой для обсуждений этики и правоприменения в обществе.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Страны ЕС поручатся национальным богатством, чтобы Бельгия отдала активы ЦБ РФ
Мировая кооперация
Страны ЕС поручатся национальным богатством, чтобы Бельгия отдала активы ЦБ РФ
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Наука и техника
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Авто
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Популярное
Новый Эльдорадо в Андах: найдено стратегическое месторождение стоимостью 204 миллиарда евро

Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?

Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Арктика меняет правила игры: подо льдом запускается скрытый процесс, переворачивающий модели океанов
Маленькое тело, древняя мощь: существо, что соединяет в себе следы рептилий, слонов и древней пустыни
Покупки могут начать приносить выигрыш: Россия разглядывает тайваньский формат лотереи
Стратегический союзник США Саудовская Аравия будет изучать вопрос давления на Россию Любовь Степушова Николай I назвал Пестеля опасным злодеем — дневник Николая I Игорь Буккер Крым, Донбасс и резка ВСУ: США приготовили Зеленскому список-ультиматум Олег Володин
3000 лет тайны: Клад Вильены хранил секрет внеземного происхождения металла
Отжимания можно упростить без потери эффекта: пошаговый путь к идеальной технике выполнения
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Последние материалы
В США фермеры монетизируют коровьи объятия и получают доход вместо сбыта молока — WP
Российские автолюбители переоборудовали фургоны в зимние кемперы — инженеры
Стратегический союзник США Саудовская Аравия будет изучать вопрос давления на Россию
Глава французского энергогиганта предостерег Европу от увеличения доли газа из США
Залужного хотят сделать главой временного правительства Украины
Пекинская капуста усиливает вкус салата за счёт хруста и сочности
Старые джинсы реально обновить насыщенными оттенками дома
ИИ выявил следы жизни в породах 3,3 млрд лет — учёные Карнеги
Волки решают механические задачи лучше собак – исследователи
Дефицит азота приводит к остановке развития лозы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.