Музыка гремит, но математика шатается: Маликов разложил по полочкам миф о доходах Кадышевой

Имя Надежды Кадышевой в последние месяцы звучит громко не только благодаря концертам, но и из-за обсуждения её внезапного финансового успеха. В ноябре певица возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых артистов России: по данным СМИ, её выступление длительностью 40 минут стоит около 25 миллионов рублей.
Эта сумма мгновенно вызвала оживлённые споры — коллеги, журналисты и зрители разделились на два лагеря. Одни поверили в сенсацию, другие посчитали цифру сильно завышенной. Среди последних оказался Дмитрий Маликов, который открыто выразил сомнение в реальности таких доходов.
Известный певец и композитор признался, что относится к подобным новостям с долей скепсиса. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач".
"Я не очень в это верю. Я думаю, что это касается стадионных концертов каких-то больших. Например, на стадионе "Лужники” может быть такой гонорар, а так вот обычный такой гонорар — невозможно просто. Люди приходят и бесятся под Кадышеву, в хорошем смысле слова", — сказал заслуженный артист России Дмитрий Маликов.
Маликов подчеркнул, что с уважением относится к творчеству коллеги, но всё же не видит экономической логики в таких цифрах, особенно в условиях нынешнего концертного рынка. По мнению музыканта, подобные суммы могут быть достижимы лишь в исключительных случаях — например, при организации масштабных событий уровня "Славянского базара" или юбилейных гала-концертов, где работает огромная команда и подключаются спонсоры.
Тем временем имя Кадышевой вновь переживает настоящий ренессанс. Артистка, чей ансамбль "Золотое кольцо" много лет был символом русской народной сцены, неожиданно стала любимицей зумеров — молодого поколения пользователей соцсетей. Всё началось с коротких роликов в TikTok, где пользователи стали накладывать её песни на современные мемы и ироничные видео. Хиты вроде "Веночек" и "Широка река" обрели новую жизнь, став вирусными.
Вслед за этим на концертах певицы начали появляться молодые фанаты, а видеозаписи с живых выступлений собирают миллионы просмотров.
Концертный рынок в России действительно разнообразен, но 25 миллионов рублей за выступление — показатель, близкий к гонорарам международных звёзд уровня Элтона Джона или Мадонны. Обычно даже артисты первой величины, такие как Филипп Киркоров, Полина Гагарина или Григорий Лепс, получают от 3 до 10 миллионов рублей за корпоратив или сольный вечер.
Чтобы объяснить столь высокий ценник, журналисты предположили, что в эту сумму могли войти не только личные доходы артистки, но и расходы на команду, транспортировку, сценический свет и декорации. Однако представители певицы комментариев пока не давали.
Кадышева остаётся одной из немногих артисток, сумевших соединить народную песню, фольклор и современную эстетику. Её концерты проходят с неизменным аншлагом, а в залах можно увидеть публику всех возрастов — от пенсионеров до студентов и подростков.
Музыкальные критики отмечают, что возвращение интереса к певице связано не только с трендами, но и с её неизменной искренностью на сцене. Она не гонится за модой, не подстраивается под стандарты шоу-бизнеса, а остаётся верной своей манере исполнения, что и подкупает зрителей.
Фраза Маликова о том, что "люди бесятся под Кадышеву", быстро разошлась по соцсетям. Многие восприняли её не как критику, а как признание силы народного искусства. Ведь именно в этом и кроется секрет успеха певицы: простые, запоминающиеся мелодии, эмоциональные тексты и чувство настоящего праздника, которое она приносит на любую площадку.
Несмотря на скепсис коллег, факт остаётся фактом: Кадышева сегодня — одна из самых востребованных артисток страны. Её концертный график расписан на месяцы вперёд, а билеты раскупаются задолго до даты выступления.
Музыканты, близко знакомые с артисткой, рассказывают, что она всегда была трудоголиком и относилась к своему делу с максимальной самоотдачей. Возможно, именно эта преданность сцене и помогает ей спустя десятилетия оставаться в центре внимания.
