Музыка гремит, но математика шатается: Маликов разложил по полочкам миф о доходах Кадышевой

Маликов не верит, что Кадышева получает 25 миллионов рублей

Шоу-бизнес

Имя Надежды Кадышевой в последние месяцы звучит громко не только благодаря концертам, но и из-за обсуждения её внезапного финансового успеха. В ноябре певица возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых артистов России: по данным СМИ, её выступление длительностью 40 минут стоит около 25 миллионов рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дмитрий Маликов

Эта сумма мгновенно вызвала оживлённые споры — коллеги, журналисты и зрители разделились на два лагеря. Одни поверили в сенсацию, другие посчитали цифру сильно завышенной. Среди последних оказался Дмитрий Маликов, который открыто выразил сомнение в реальности таких доходов.

"Это невозможно просто"

Известный певец и композитор признался, что относится к подобным новостям с долей скепсиса. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач".

"Я не очень в это верю. Я думаю, что это касается стадионных концертов каких-то больших. Например, на стадионе "Лужники” может быть такой гонорар, а так вот обычный такой гонорар — невозможно просто. Люди приходят и бесятся под Кадышеву, в хорошем смысле слова", — сказал заслуженный артист России Дмитрий Маликов.

Маликов подчеркнул, что с уважением относится к творчеству коллеги, но всё же не видит экономической логики в таких цифрах, особенно в условиях нынешнего концертного рынка. По мнению музыканта, подобные суммы могут быть достижимы лишь в исключительных случаях — например, при организации масштабных событий уровня "Славянского базара" или юбилейных гала-концертов, где работает огромная команда и подключаются спонсоры.

От "золотого кольца" до TikTok

Тем временем имя Кадышевой вновь переживает настоящий ренессанс. Артистка, чей ансамбль "Золотое кольцо" много лет был символом русской народной сцены, неожиданно стала любимицей зумеров — молодого поколения пользователей соцсетей. Всё началось с коротких роликов в TikTok, где пользователи стали накладывать её песни на современные мемы и ироничные видео. Хиты вроде "Веночек" и "Широка река" обрели новую жизнь, став вирусными.

Вслед за этим на концертах певицы начали появляться молодые фанаты, а видеозаписи с живых выступлений собирают миллионы просмотров.

Почему такие суммы вызывают сомнения

Концертный рынок в России действительно разнообразен, но 25 миллионов рублей за выступление — показатель, близкий к гонорарам международных звёзд уровня Элтона Джона или Мадонны. Обычно даже артисты первой величины, такие как Филипп Киркоров, Полина Гагарина или Григорий Лепс, получают от 3 до 10 миллионов рублей за корпоратив или сольный вечер.

Чтобы объяснить столь высокий ценник, журналисты предположили, что в эту сумму могли войти не только личные доходы артистки, но и расходы на команду, транспортировку, сценический свет и декорации. Однако представители певицы комментариев пока не давали.

Новый феномен народной популярности

Кадышева остаётся одной из немногих артисток, сумевших соединить народную песню, фольклор и современную эстетику. Её концерты проходят с неизменным аншлагом, а в залах можно увидеть публику всех возрастов — от пенсионеров до студентов и подростков.

Музыкальные критики отмечают, что возвращение интереса к певице связано не только с трендами, но и с её неизменной искренностью на сцене. Она не гонится за модой, не подстраивается под стандарты шоу-бизнеса, а остаётся верной своей манере исполнения, что и подкупает зрителей.

"Люди бесятся под Кадышеву"

Фраза Маликова о том, что "люди бесятся под Кадышеву", быстро разошлась по соцсетям. Многие восприняли её не как критику, а как признание силы народного искусства. Ведь именно в этом и кроется секрет успеха певицы: простые, запоминающиеся мелодии, эмоциональные тексты и чувство настоящего праздника, которое она приносит на любую площадку.

Певица вне конкуренции

Несмотря на скепсис коллег, факт остаётся фактом: Кадышева сегодня — одна из самых востребованных артисток страны. Её концертный график расписан на месяцы вперёд, а билеты раскупаются задолго до даты выступления.

Музыканты, близко знакомые с артисткой, рассказывают, что она всегда была трудоголиком и относилась к своему делу с максимальной самоотдачей. Возможно, именно эта преданность сцене и помогает ей спустя десятилетия оставаться в центре внимания.