Просили скандалить с Волочковой: Джигурда раскрыл размер своего гонорара за Звёзд под капельницей

Актёр Никита Джигурда объяснил, почему согласился поучаствовать в провокационном шоу "Звёзды под капельницей" с балериной Анастасией Волочковой.
Звезда фильма "Любить по-русски" поделился впечатлениями о своём участии в шоу "Звёзды под капельницей" и рассказал, чем его опыт отличается от обычного телевизионного формата. Он признался, что для него участие в проекте стало не только интересным, но и крайне выгодным.
По словам артиста, сумма гонорара была внушительной.
"Я получил сумму, эквивалентную 20 годам выплаты пенсии. Я же пенсионер", — заявил актёр.
Такой доход, по его словам, сделал бы участие в шоу привлекательным даже для тех коллег, которые ранее скептически относились к формату. Джигурда отметил, что если бы актёры Станислав Садальский и Оскар Кучера узнали о гонорарах, они тоже захотели бы попробовать свои силы в проекте.
Никита объяснил, что всё происходило по сценарию.
"Всё было под контролем, договорено, но происходили импровизации", — признался Джигурда.
Он рассказал, что во время съёмок его просили расслабиться, немного выпить и покуролесить для создания нужной атмосферы. При этом актёр подчеркнул, что не имел проблем с алкоголем.
"Мог бы получить ещё больше, если бы устроил скандал с Настей Волочковой, но нашлись и без меня желающие. Я не имею проблем с алкоголем. Как видите — не спился ещё, я нормальный", — добавил шоумен.
Таким образом, участие в шоу сочетало элемент имитации "экстремальных условий" и безопасный для артиста сценарий, где можно было показать эмоции и импровизировать.
• Ошибка: полностью доверять сценаристам без обсуждения условий.
• Последствие: риск оказаться в неудобной ситуации или потерять контроль над образом.
• Альтернатива: заранее согласовать все требования и лимиты участия.
• Ошибка: принимать участие ради скандала.
• Последствие: возможное снижение гонорара и ущерб репутации.
• Альтернатива: сохранять профессионализм, демонстрировать эмоции без крайностей.
• Ошибка: недооценивать физические или эмоциональные нагрузки проекта.
• Последствие: стресс или переутомление.
• Альтернатива: планировать отдых и поддерживать здоровье во время съёмок.
Если участник шоу будет полностью следовать сценарию, без импровизаций, он может получить меньше эмоциональной отдачи от проекта. С другой стороны, излишняя экспрессия или скандал может повысить интерес аудитории, но снизить профессиональный рейтинг артиста. Оптимальный вариант — баланс между импровизацией и контролем.
Миф: шоу требует постоянного употребления алкоголя.
Правда: участник имитирует действие для сцены, а контроль безопасности остаётся за продюсерами.
Миф: все знаменитости принимают участие ради скандала.
Правда: многие предпочитают профессиональную подачу и соблюдают правила проекта.
Миф: участие в шоу — это риск для репутации.
Правда: правильное соблюдение условий и контроля сценария позволяет безопасно участвовать и получать выгоду.
Гонорары для участников шоу иногда эквивалентны нескольким десятилетиям пенсии.
Некоторые сцены создаются специально для импровизаций актёров.
Современные развлекательные форматы учитывают психологическую безопасность участников.
В начале 2000-х появилось несколько реалити-шоу, где знаменитости демонстрировали необычные навыки.
В 2010-х формат развлекательных проектов расширился, включив испытания и имитации стрессовых ситуаций.
Сегодня шоу сочетают высокие гонорары, профессиональный контроль и элементы импровизации для участников.
