Просили скандалить с Волочковой: Джигурда раскрыл размер своего гонорара за Звёзд под капельницей

4:17
Шоу-бизнес

Актёр Никита Джигурда объяснил, почему согласился поучаствовать в провокационном шоу "Звёзды под капельницей" с балериной Анастасией Волочковой.

Актёр Никита Джигурда
Фото: ВК-аккаунт Никиты Джигурды by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Никита Джигурда

Звезда фильма "Любить по-русски" поделился впечатлениями о своём участии в шоу "Звёзды под капельницей" и рассказал, чем его опыт отличается от обычного телевизионного формата. Он признался, что для него участие в проекте стало не только интересным, но и крайне выгодным.

По словам артиста, сумма гонорара была внушительной.

"Я получил сумму, эквивалентную 20 годам выплаты пенсии. Я же пенсионер", — заявил актёр.

Такой доход, по его словам, сделал бы участие в шоу привлекательным даже для тех коллег, которые ранее скептически относились к формату. Джигурда отметил, что если бы актёры Станислав Садальский и Оскар Кучера узнали о гонорарах, они тоже захотели бы попробовать свои силы в проекте.

Как проходило участие

Никита объяснил, что всё происходило по сценарию.

"Всё было под контролем, договорено, но происходили импровизации", — признался Джигурда.

Он рассказал, что во время съёмок его просили расслабиться, немного выпить и покуролесить для создания нужной атмосферы. При этом актёр подчеркнул, что не имел проблем с алкоголем.

"Мог бы получить ещё больше, если бы устроил скандал с Настей Волочковой, но нашлись и без меня желающие. Я не имею проблем с алкоголем. Как видите — не спился ещё, я нормальный", — добавил шоумен. 

Таким образом, участие в шоу сочетало элемент имитации "экстремальных условий" и безопасный для артиста сценарий, где можно было показать эмоции и импровизировать.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: полностью доверять сценаристам без обсуждения условий.
• Последствие: риск оказаться в неудобной ситуации или потерять контроль над образом.
• Альтернатива: заранее согласовать все требования и лимиты участия.

• Ошибка: принимать участие ради скандала.
• Последствие: возможное снижение гонорара и ущерб репутации.
• Альтернатива: сохранять профессионализм, демонстрировать эмоции без крайностей.

• Ошибка: недооценивать физические или эмоциональные нагрузки проекта.
• Последствие: стресс или переутомление.
• Альтернатива: планировать отдых и поддерживать здоровье во время съёмок.

А что если…

Если участник шоу будет полностью следовать сценарию, без импровизаций, он может получить меньше эмоциональной отдачи от проекта. С другой стороны, излишняя экспрессия или скандал может повысить интерес аудитории, но снизить профессиональный рейтинг артиста. Оптимальный вариант — баланс между импровизацией и контролем.

Мифы и правда

Миф: шоу требует постоянного употребления алкоголя.
Правда: участник имитирует действие для сцены, а контроль безопасности остаётся за продюсерами.

Миф: все знаменитости принимают участие ради скандала.
Правда: многие предпочитают профессиональную подачу и соблюдают правила проекта.

Миф: участие в шоу — это риск для репутации.
Правда: правильное соблюдение условий и контроля сценария позволяет безопасно участвовать и получать выгоду.

Три интересных факта

  1. Гонорары для участников шоу иногда эквивалентны нескольким десятилетиям пенсии.

  2. Некоторые сцены создаются специально для импровизаций актёров.

  3. Современные развлекательные форматы учитывают психологическую безопасность участников.

Исторический контекст

  1. В начале 2000-х появилось несколько реалити-шоу, где знаменитости демонстрировали необычные навыки.

  2. В 2010-х формат развлекательных проектов расширился, включив испытания и имитации стрессовых ситуаций.

  3. Сегодня шоу сочетают высокие гонорары, профессиональный контроль и элементы импровизации для участников.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
