Просили скандалить с Волочковой: Джигурда раскрыл размер своего гонорара за Звёзд под капельницей

Джигурда заявил, что за скандальное шоу ему выплатили пенсию за 20 лет

Актёр Никита Джигурда объяснил, почему согласился поучаствовать в провокационном шоу "Звёзды под капельницей" с балериной Анастасией Волочковой.

Звезда фильма "Любить по-русски" поделился впечатлениями о своём участии в шоу "Звёзды под капельницей" и рассказал, чем его опыт отличается от обычного телевизионного формата. Он признался, что для него участие в проекте стало не только интересным, но и крайне выгодным.

По словам артиста, сумма гонорара была внушительной.

"Я получил сумму, эквивалентную 20 годам выплаты пенсии. Я же пенсионер", — заявил актёр.

Такой доход, по его словам, сделал бы участие в шоу привлекательным даже для тех коллег, которые ранее скептически относились к формату. Джигурда отметил, что если бы актёры Станислав Садальский и Оскар Кучера узнали о гонорарах, они тоже захотели бы попробовать свои силы в проекте.

Как проходило участие

Никита объяснил, что всё происходило по сценарию.

"Всё было под контролем, договорено, но происходили импровизации", — признался Джигурда.

Он рассказал, что во время съёмок его просили расслабиться, немного выпить и покуролесить для создания нужной атмосферы. При этом актёр подчеркнул, что не имел проблем с алкоголем.

"Мог бы получить ещё больше, если бы устроил скандал с Настей Волочковой, но нашлись и без меня желающие. Я не имею проблем с алкоголем. Как видите — не спился ещё, я нормальный", — добавил шоумен.

Таким образом, участие в шоу сочетало элемент имитации "экстремальных условий" и безопасный для артиста сценарий, где можно было показать эмоции и импровизировать.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: полностью доверять сценаристам без обсуждения условий.

• Последствие: риск оказаться в неудобной ситуации или потерять контроль над образом.

• Альтернатива: заранее согласовать все требования и лимиты участия.

• Ошибка: принимать участие ради скандала.

• Последствие: возможное снижение гонорара и ущерб репутации.

• Альтернатива: сохранять профессионализм, демонстрировать эмоции без крайностей.

• Ошибка: недооценивать физические или эмоциональные нагрузки проекта.

• Последствие: стресс или переутомление.

• Альтернатива: планировать отдых и поддерживать здоровье во время съёмок.

А что если…

Если участник шоу будет полностью следовать сценарию, без импровизаций, он может получить меньше эмоциональной отдачи от проекта. С другой стороны, излишняя экспрессия или скандал может повысить интерес аудитории, но снизить профессиональный рейтинг артиста. Оптимальный вариант — баланс между импровизацией и контролем.

Мифы и правда

Миф: шоу требует постоянного употребления алкоголя.

Правда: участник имитирует действие для сцены, а контроль безопасности остаётся за продюсерами.

Миф: все знаменитости принимают участие ради скандала.

Правда: многие предпочитают профессиональную подачу и соблюдают правила проекта.

Миф: участие в шоу — это риск для репутации.

Правда: правильное соблюдение условий и контроля сценария позволяет безопасно участвовать и получать выгоду.

Три интересных факта

Гонорары для участников шоу иногда эквивалентны нескольким десятилетиям пенсии. Некоторые сцены создаются специально для импровизаций актёров. Современные развлекательные форматы учитывают психологическую безопасность участников.

Исторический контекст

В начале 2000-х появилось несколько реалити-шоу, где знаменитости демонстрировали необычные навыки. В 2010-х формат развлекательных проектов расширился, включив испытания и имитации стрессовых ситуаций. Сегодня шоу сочетают высокие гонорары, профессиональный контроль и элементы импровизации для участников.