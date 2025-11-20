Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тихий миротворец: секретная роль Елизаветы II в отношениях Кейт и Меган

Елизавета II старалась примирить Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Шоу-бизнес

Бывший дворецкий Грант Харролд заявил, что королева Елизавета II прилагала значительные усилия для сохранения мира между Кейт Миддлтон и Меган Маркл. По данным издания RadarOnline, монархиня считала единство семьи приоритетом.

Елизавета II
Фото: commons.wikimedia.org by UK Home Office, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Елизавета II

Харролд пояснил, что Елизавета II действовала тонко, предпочитая непубличное вмешательство. Её целью было предотвратить эскалацию любых разногласий.

"Если она чувствовала какое-то напряжение, особенно между Кейт и Меган, она тихо вмешивалась, чтобы сгладить ситуацию. Она сделала бы всё возможное, чтобы несогласия внутри семьи никогда не становились выше долга", — отметил дворецкий.

Напряжённость в отношениях между невестками начала нарастать после помолвки принца Гарри и Меган Маркл в 2016 году. Первые сообщения о конфликте появились в СМИ в 2018-м.

Общественности известны две противоречащие друг другу версии инцидента со слезами перед свадьбой. Сама Маркл в 2021 году опровергла первоначальную трактовку, переложив вину на Кейт Миддлтон.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
