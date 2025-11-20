Тихий миротворец: секретная роль Елизаветы II в отношениях Кейт и Меган

Бывший дворецкий Грант Харролд заявил, что королева Елизавета II прилагала значительные усилия для сохранения мира между Кейт Миддлтон и Меган Маркл. По данным издания RadarOnline, монархиня считала единство семьи приоритетом.
Харролд пояснил, что Елизавета II действовала тонко, предпочитая непубличное вмешательство. Её целью было предотвратить эскалацию любых разногласий.
"Если она чувствовала какое-то напряжение, особенно между Кейт и Меган, она тихо вмешивалась, чтобы сгладить ситуацию. Она сделала бы всё возможное, чтобы несогласия внутри семьи никогда не становились выше долга", — отметил дворецкий.
Напряжённость в отношениях между невестками начала нарастать после помолвки принца Гарри и Меган Маркл в 2016 году. Первые сообщения о конфликте появились в СМИ в 2018-м.
Общественности известны две противоречащие друг другу версии инцидента со слезами перед свадьбой. Сама Маркл в 2021 году опровергла первоначальную трактовку, переложив вину на Кейт Миддлтон.
