Когда ужин превращается в судьбу: Шаман вспомнил минуту, изменившую его будущее с Мизулиной

Шаман рассказал, что сделал Мизулиной предложение за ужином

3:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

История любви заслуженного артиста России Ярослава Дронова (Шаман) и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной развивалась стремительно, но искренне. Их союз оказался на редкость гармоничным — без показного блеска, зато с настоящими чувствами, которые заметны даже со сцены.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шаман

Предложение без пафоса

Как рассказал сам Шаман в интервью РИА Новости, момент, когда он решился сделать предложение, не был заранее спланирован. Всё случилось дома, в привычной и уютной атмосфере, после возвращения артиста из гастролей.

"Я приехал из очередной командировки, из тура, Катя меня встретила. Она всегда меня встречает с ужином, сама вся красивая, как с картинки. Не важно, в каком состоянии я захожу — в помятом или нет, но с букетом цветов. Мы сели с ней за стол, поужинали, я более-менее дух перевёл и сделал предложение. Она сказала: "Да", — рассказал Шаман.

Без лишнего антуража, камер, флористов и заранее репетированных слов — просто двое людей, которые давно нашли друг друга и не нуждаются во внешнем подтверждении своих чувств. Для артиста этот вечер стал одним из самых личных и искренних в жизни.

Свадьба в Донецке

Официально Шаман и Екатерина Мизулина зарегистрировали свой брак 5 ноября 2025 года. Церемония прошла в Донецке, куда пара прибыла с рабочим визитом. Свадьба была скромной, без прессы, громких торжеств и приглашённых звёзд.

На церемонии присутствовал глава ДНР Денис Пушилин, который поздравил молодожёнов и пожелал им семейного счастья. Такой выбор места не был случаен: артист не раз выступал в Донбассе и говорил, что считает это место символом стойкости, силы и любви к родине.

Пара не делала громких анонсов и не публиковала свадебных кадров сразу — лишь позже они подтвердили, что официально стали мужем и женой.

Как началась их история

Об их отношениях стало известно весной того же года. Во время концерта Шамана в "Live Арене" артист представил публике Екатерину Мизулину как свою возлюбленную. После этого музыкант исполнил песню "Ты моя", держа любимую за руку.

Для зрителей это стало неожиданностью, но в то же время — символом открытости артиста. В тот момент стало ясно, что отношения между ними давно перешли в стадию глубокой привязанности и уважения.

Две сильные личности

Их союз вызвал бурные обсуждения в Сети. Одни удивлялись, другие восхищались тем, насколько гармонично смотрятся вместе певец и общественный деятель.

Мизулина известна своей активной позицией в вопросах кибербезопасности и защиты детей в интернете. Она руководит Лигой безопасного интернета, занимается общественной работой и редко допускает в свою жизнь публичность.

Шаман, в свою очередь, — человек творческий и эмоциональный, привыкший к вниманию публики, сцене и громким выступлениям. Тем не менее их противоположность только укрепляет союз. Екатерина помогает артисту сохранять внутреннее равновесие, а он наполняет её жизнь теплом и вдохновением.