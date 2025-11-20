Ольга Бузова бьёт тревогу: как съёмки в Китае подорвали её здоровье

Ольга Бузова, находясь на съёмках реалити-шоу в Китае, сообщила о серьёзных проблемах со здоровьем. Плотный график привёл к нарушениям сна, которые отразились на её самочувствии.
Звезда призналась, что испытывает трудности с пробуждением и поддержанием энергии в течение дня. Даже проверенные способы взбодриться перестали давать результат.
"Уже с утра ни кофе не помогает, вообще не бодрит, ни патчи, ни душ контрастный. Усталость накапливается, сил нет. Прямо себя еле отодрала от кровати", — написала Бузова в личном блоге.
Несмотря на полную отдачу работе, коллега певицы Михаил Галустян отметил положительные перемены в её жизни. По его словам, в последнее время Бузова стала значительно спокойнее.
Напомним, артистка продолжает работу над новым проектом, регулярно делясь подробностями со своими подписчиками в социальных сетях.
