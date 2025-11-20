Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России предлагают в десять раз повысить штрафы за курение на рабочем месте
Ольга Бузова пожаловалась на сильную усталость в Китае
Недостаток белка вызвает усталость и слабость — врачи
Змеи научились нейтрализовать токсины ядовитых лягушек — BBC
Колбасы и солёные снеки вызывают отёки — диетолог Даниэла Зуин
Структура NGC 6789 остаётся симметричной и спокойной — астрономы
Гормональные колебания от энергетиков нарушают обмен — отметил эндокринолог Поляков
Чёрную икру экспортировали в Италию тоннами в XVII веке
Дополнительные 10% взноса снизили сумму ипотеки — эксперт Архангельская

Болезнь открыла глаза: Юлия Барановская раскрыла главный урок после операций

Юлия Барановская рассказала о последствиях госпитализации
1:02
Шоу-бизнес

Юлия Барановская заявила, что экстренная госпитализация и несколько операций кардинально повлияли на её мировоззрение. Телеведущая призналась, что пересмотрела отношение к планированию и подведению итогов.

Юлия Барановская
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Юлия Барановская

По её словам, жизнь способна измениться за один миг, который невозможно предугадать. Это понимание заставило её ценить настоящее.

"Никто же не мог предположить, что я проведу в больнице Салехарда 10 дней. Всем рекомендую подводить итоги года исключительно перед боем курантов. Тогда появляется ценность каждого момента", — приводит слова Барановской издание "7Дней.ru".

Телеведущая подчеркнула, что теперь руководствуется принципом "жить здесь и сейчас". Ранее она даже отказалась от преждевременных итогов года.

Напомним, в октябре Барановской стало плохо во время рабочей поездки на Ямал. Ей потребовалась срочная медицинская помощь, включая полостную операцию.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Древний коралл длиной 32 м найден на Соломоновых островах — Pristine Seas
Домашние животные
Древний коралл длиной 32 м найден на Соломоновых островах — Pristine Seas
Эффективный способ прочистки канализации солью — сантехники
Недвижимость
Эффективный способ прочистки канализации солью — сантехники
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Авто
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Популярное
Новый Эльдорадо в Андах: найдено стратегическое месторождение стоимостью 204 миллиарда евро

Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?

Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Арктика меняет правила игры: подо льдом запускается скрытый процесс, переворачивающий модели океанов
Маленькое тело, древняя мощь: существо, что соединяет в себе следы рептилий, слонов и древней пустыни
Покупки могут начать приносить выигрыш: Россия разглядывает тайваньский формат лотереи
Николай I назвал Пестеля опасным злодеем — дневник Николая I Игорь Буккер Выводы из трагедии в "Крокусе" сделаны: МВД публикует данные операции "Нелегал" Любовь Степушова Крым, Донбасс и резка ВСУ: США приготовили Зеленскому список-ультиматум Олег Володин
3000 лет тайны: Клад Вильены хранил секрет внеземного происхождения металла
Отжимания можно упростить без потери эффекта: пошаговый путь к идеальной технике выполнения
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Последние материалы
Недостаток белка вызвает усталость и слабость — врачи
Жизнь до 150 лет возможна благодаря режиму и питанию — врач Александр Карасев
Змеи научились нейтрализовать токсины ядовитых лягушек — BBC
Колбасы и солёные снеки вызывают отёки — диетолог Даниэла Зуин
Николай I назвал Пестеля опасным злодеем — дневник Николая I
Структура NGC 6789 остаётся симметричной и спокойной — астрономы
Гормональные колебания от энергетиков нарушают обмен — отметил эндокринолог Поляков
Чёрную икру экспортировали в Италию тоннами в XVII веке
Дополнительные 10% взноса снизили сумму ипотеки — эксперт Архангельская
Долгая езда задним ходом ускоряет износ шестерен — сообщили автоэксперты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.