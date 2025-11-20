Болезнь открыла глаза: Юлия Барановская раскрыла главный урок после операций

Юлия Барановская заявила, что экстренная госпитализация и несколько операций кардинально повлияли на её мировоззрение. Телеведущая призналась, что пересмотрела отношение к планированию и подведению итогов.
По её словам, жизнь способна измениться за один миг, который невозможно предугадать. Это понимание заставило её ценить настоящее.
"Никто же не мог предположить, что я проведу в больнице Салехарда 10 дней. Всем рекомендую подводить итоги года исключительно перед боем курантов. Тогда появляется ценность каждого момента", — приводит слова Барановской издание "7Дней.ru".
Телеведущая подчеркнула, что теперь руководствуется принципом "жить здесь и сейчас". Ранее она даже отказалась от преждевременных итогов года.
Напомним, в октябре Барановской стало плохо во время рабочей поездки на Ямал. Ей потребовалась срочная медицинская помощь, включая полостную операцию.
