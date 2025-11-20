Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
ИИ-музыка за три минуты: что Юрий Лоза сказал о нейросетевых композиторах

Юрия Лозу удивили нейросети, способные сочинять музыку
5:19
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза рассказал, что ИИ научился создавать музыку, включая аранжировку и голос, и теперь любой пользователь может получить готовый трек за считанные минуты.

Искусственный интеллект
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Искусственный интеллект

Автор и исполнитель хита "Плот" отметил, что современные ИИ умеют создавать изображения, писать тексты и даже сочинять музыку. То, что ещё недавно казалось фантастикой, сегодня стало частью повседневной жизни.

Лоза отмечает, что технологии уже "вторглись" в сферу музыкального творчества, создавая композиции, которые раньше могли написать только профессиональные авторы.

Как ИИ создаёт музыку

Современные программы позволяют генерировать песни буквально за несколько минут. Пользователю достаточно задать жанр, настроение, инструменты, а алгоритм формирует готовый трек с аранжировкой, звуками и даже голосом. Такие сервисы доступны в бесплатном доступе: любой человек с базовыми навыками работы в интернете может "попросить" ИИ создать композицию.

"Выдаёт готовые варианты песен за несколько минут", — выразил своё удивление артист.

Однако важно понимать, что ИИ не сочиняет музыку так, как это делает человек. Он комбинирует элементы, заложенные разработчиками, создавая композицию из уже существующих фрагментов мелодий, ритмов и голосов. Иногда это приводит к характерным особенностям: ударения ставятся не на те слоги, фразы могут звучать непривычно, а общий стиль всегда немного напоминает что-то уже известное. Но с каждым обновлением алгоритмы становятся всё убедительнее, и создаваемые композиции выглядят всё более оригинальными.

Советы шаг за шагом: как работать с музыкальным ИИ

  1. Определите цель: нужен ли вам экспериментальный трек или база для дальнейшей доработки.

  2. Выберите сервис с понятным интерфейсом и поддержкой нужного жанра.

  3. Задайте параметры: темп, настроение, инструменты.

  4. Прослушайте результат, исправьте ударения и недочёты.

  5. Добавьте уникальные элементы вручную, чтобы композиция звучала живо и индивидуально.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: полностью доверять готовой композиции.
• Последствие: трек может звучать шаблонно и однообразно.
• Альтернатива: дорабатывать его вручную, добавляя акценты и мелодические вариации.

• Ошибка: использовать сэмплы без проверки авторских прав.
• Последствие: возможны юридические проблемы.
• Альтернатива: работать с легальными библиотеками звуков.

• Ошибка: полагаться только на ИИ для творческого процесса.
• Последствие: музыка теряет индивидуальность.
• Альтернатива: комбинировать работу алгоритма с собственными идеями.

А что если…

Если алгоритмы продолжат совершенствоваться, через несколько лет ИИ сможет создавать композиции, практически не отличимые от работ профессиональных музыкантов. Это откроет новые возможности для авторов и продюсеров, но одновременно потребует навыков критической оценки и редактуры. Простое получение трека уже не гарантирует его уникальность и качество.

FAQ

Как выбрать сервис для создания музыки с ИИ?
Ищите платформы с понятным интерфейсом, поддержкой нужного жанра и доступом к бесплатным функциям.

Сколько времени занимает генерация композиции?
В среднем несколько минут, но качественная доработка для профессионального звучания потребует больше времени.

Что эффективнее — полностью доверять ИИ или комбинировать с ручной работой?
Лучший подход — использовать ИИ как инструмент для ускорения процесса, а финальный результат дорабатывать самостоятельно.

Мифы и правда

Миф: ИИ полностью заменит композиторов.
Правда: алгоритм создаёт основу, но эмоциональность и уникальность остаются за человеком.

Миф: все сгенерированные треки уникальны.
Правда: ИИ использует шаблоны, поэтому некоторые элементы могут повторяться.

Миф: ИИ развивается без участия человека.
Правда: модели обучаются на данных, предоставленных разработчиками, и без корректировки не совершенствуются.

Три интересных факта

  1. Первые генеративные музыкальные алгоритмы могли создавать только простые мелодии без аранжировки.

  2. Современные ИИ умеют имитировать стиль конкретного исполнителя, но передача эмоций остаётся ограниченной.

  3. Некоторые платформы позволяют сразу получить готовый трек в формате, подходящем для публикации на стриминговых сервисах.

Исторический контекст

  1. В 1980-х появились первые музыкальные генераторы на компьютерах.

  2. В 2000-х — программы для создания рингтонов и простых мелодий.

  3. С 2015 года — генеративные нейросети, способные создавать сложные музыкальные произведения почти без участия человека.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
