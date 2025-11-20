Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России предлагают в десять раз повысить штрафы за курение на рабочем месте
Ольга Бузова пожаловалась на сильную усталость в Китае
Недостаток белка вызвает усталость и слабость — врачи
Змеи научились нейтрализовать токсины ядовитых лягушек — BBC
Колбасы и солёные снеки вызывают отёки — диетолог Даниэла Зуин
Чёрную икру экспортировали в Италию тоннами в XVII веке
Гормональные колебания от энергетиков нарушают обмен — отметил эндокринолог Поляков
Структура NGC 6789 остаётся симметричной и спокойной — астрономы
Дополнительные 10% взноса снизили сумму ипотеки — эксперт Архангельская

На ногах удержался: что Собчак сказала о русском человекоподобном роботе

Ксения Собчак похвалила русского человекоподобного робота
4:53
Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала презентацию отечественного человекоподобного робота.

Человекоподобный робот
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Человекоподобный робот

Идея о том, что искусственный интеллект может стать для человека таким же привычным инструментом, как интернет или смартфон, уже перестаёт казаться фантазией. Всё больше технологий появляются буквально "на глазах", и именно поэтому интерес к теме растёт стремительно. На международной конференции AI Journey 2025, которая проходит в Москве, Собчак поделилась впечатлениями от первых дней и рассказала, почему считает важным изучать ИИ, а не бояться его.

Своё отношение она выразила просто: искусственный интеллект — не угроза, если понимать, как он устроен и что именно может дать человеку. Для неё ценность технологий заключается не в эффектных шоу, а в реальной пользе, которая появляется в самых обычных жизненных ситуациях.

Первые выводы: почему ИИ стоит изучать

Собчак признаётся, что старается относиться к ИИ как к помощнику, а не как к конкуренту. По её мнению, опасность возникает не там, где технологии развиваются слишком быстро, а там, где люди используют их бездумно. Именно поэтому она активно посещает конференции, которые позволяют увидеть развитие индустрии изнутри: как обновляется техника, как меняются сервисы, какие решения становятся доступными в повседневной жизни.

AI Journey 2025 сразу же показала, насколько далеко шагнули отечественные разработки. Первый день был посвящён тому, как генеративные нейросети могут улучшать бытовые процессы — от работы с документами до диагностики здоровья.

"Ну а у первого русского человекоподобного ИИ-робота Сбера сегодня, похоже, случился самый волнительный день в его жизни — он встретился с Владимиром Путиным. Робот со стрессом справился, на ногах удержался, всё прошло успешно — даже станцевал", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Советы шаг за шагом: как применять ИИ в быту уже сейчас

  1. Использовать голосовые ассистенты в смартфонах и умной технике, чтобы экономить время.

  2. Осваивать генеративные сервисы для работы с изображениями, текстами и аудио.

  3. Подключать ИИ-аналитику в фитнес-часах и медицинских гаджетах для контроля здоровья.

  4. Пользоваться банковскими сервисами с ИИ, чтобы быстрее проводить операции.

  5. Применять ИИ-приложения для повышения концентрации и планирования задач.

А что если…

Если ИИ продолжит развиваться такими темпами, как сейчас, человекоподобные роботы скоро перестанут быть редкостью. Возможно, мы увидим устройства, которые смогут работать в медицине, помогать людям с ограниченным здоровьем, обслуживать клиентов или выступать посредниками в сложных переговорах. Технологии, которые сегодня демонстрируют на конференциях, завтра могут войти в нашу бытовую инфраструктуру — от умных холодильников до систем климат-контроля.

FAQ

Как выбрать ИИ-помощника для дома?
Стоит учитывать скорость реакции, качество распознавания речи и совместимость с техникой.

Сколько стоит внедрение ИИ в бытовые устройства?
Цена зависит от функционала: например, умные колонки стоят недорого, а персональные системы умного дома — значительно выше.

Что лучше — автономный робот или виртуальный ассистент?
Для голоса и быстрых ответов удобен виртуальный помощник, а для физических задач — роботизированные устройства.

Мифы и правда

Миф: ИИ заберёт работу у людей полностью.
Правда: он меняет задачи, но создаёт новые профессии.

Миф: ИИ всегда говорит правду.
Правда: качество ответа зависит от данных, на которых модель обучена.

Миф: ИИ опасен сам по себе.
Правда: опасно только неосознанное использование технологий.

Три интересных факта

  1. Первые голосовые ИИ-ассистенты отвечали с задержкой в несколько секунд, современные — почти мгновенно.

  2. Человекоподобные роботы проходят стресс-тесты так же, как бытовая техника.

  3. В некоторых странах ИИ уже консультирует клиенты банков вместо операторов.

Исторический контекст

  1. В начале 2000-х ИИ использовали в основном в поисковых системах.

  2. В 2010-е появились первые бытовые ассистенты и роботы-пылесосы.

  3. В 2020-е технологии дошли до человекоподобных моделей, которые способны двигаться, говорить и взаимодействовать с людьми на мероприятиях.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Наука и техника
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Наука и техника
Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Популярное
Новый Эльдорадо в Андах: найдено стратегическое месторождение стоимостью 204 миллиарда евро

Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?

Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Арктика меняет правила игры: подо льдом запускается скрытый процесс, переворачивающий модели океанов
Маленькое тело, древняя мощь: существо, что соединяет в себе следы рептилий, слонов и древней пустыни
Покупки могут начать приносить выигрыш: Россия разглядывает тайваньский формат лотереи
Николай I назвал Пестеля опасным злодеем — дневник Николая I Игорь Буккер Выводы из трагедии в "Крокусе" сделаны: МВД публикует данные операции "Нелегал" Любовь Степушова Крым, Донбасс и резка ВСУ: США приготовили Зеленскому список-ультиматум Олег Володин
3000 лет тайны: Клад Вильены хранил секрет внеземного происхождения металла
Отжимания можно упростить без потери эффекта: пошаговый путь к идеальной технике выполнения
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Последние материалы
Недостаток белка вызвает усталость и слабость — врачи
Жизнь до 150 лет возможна благодаря режиму и питанию — врач Александр Карасев
Змеи научились нейтрализовать токсины ядовитых лягушек — BBC
Колбасы и солёные снеки вызывают отёки — диетолог Даниэла Зуин
Николай I назвал Пестеля опасным злодеем — дневник Николая I
Структура NGC 6789 остаётся симметричной и спокойной — астрономы
Гормональные колебания от энергетиков нарушают обмен — отметил эндокринолог Поляков
Чёрную икру экспортировали в Италию тоннами в XVII веке
Дополнительные 10% взноса снизили сумму ипотеки — эксперт Архангельская
Долгая езда задним ходом ускоряет износ шестерен — сообщили автоэксперты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.