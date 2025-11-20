На ногах удержался: что Собчак сказала о русском человекоподобном роботе

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала презентацию отечественного человекоподобного робота.
Идея о том, что искусственный интеллект может стать для человека таким же привычным инструментом, как интернет или смартфон, уже перестаёт казаться фантазией. Всё больше технологий появляются буквально "на глазах", и именно поэтому интерес к теме растёт стремительно. На международной конференции AI Journey 2025, которая проходит в Москве, Собчак поделилась впечатлениями от первых дней и рассказала, почему считает важным изучать ИИ, а не бояться его.
Своё отношение она выразила просто: искусственный интеллект — не угроза, если понимать, как он устроен и что именно может дать человеку. Для неё ценность технологий заключается не в эффектных шоу, а в реальной пользе, которая появляется в самых обычных жизненных ситуациях.
Собчак признаётся, что старается относиться к ИИ как к помощнику, а не как к конкуренту. По её мнению, опасность возникает не там, где технологии развиваются слишком быстро, а там, где люди используют их бездумно. Именно поэтому она активно посещает конференции, которые позволяют увидеть развитие индустрии изнутри: как обновляется техника, как меняются сервисы, какие решения становятся доступными в повседневной жизни.
AI Journey 2025 сразу же показала, насколько далеко шагнули отечественные разработки. Первый день был посвящён тому, как генеративные нейросети могут улучшать бытовые процессы — от работы с документами до диагностики здоровья.
"Ну а у первого русского человекоподобного ИИ-робота Сбера сегодня, похоже, случился самый волнительный день в его жизни — он встретился с Владимиром Путиным. Робот со стрессом справился, на ногах удержался, всё прошло успешно — даже станцевал", — написала Ксения в своём Telegram-канале.
Использовать голосовые ассистенты в смартфонах и умной технике, чтобы экономить время.
Осваивать генеративные сервисы для работы с изображениями, текстами и аудио.
Подключать ИИ-аналитику в фитнес-часах и медицинских гаджетах для контроля здоровья.
Пользоваться банковскими сервисами с ИИ, чтобы быстрее проводить операции.
Применять ИИ-приложения для повышения концентрации и планирования задач.
Если ИИ продолжит развиваться такими темпами, как сейчас, человекоподобные роботы скоро перестанут быть редкостью. Возможно, мы увидим устройства, которые смогут работать в медицине, помогать людям с ограниченным здоровьем, обслуживать клиентов или выступать посредниками в сложных переговорах. Технологии, которые сегодня демонстрируют на конференциях, завтра могут войти в нашу бытовую инфраструктуру — от умных холодильников до систем климат-контроля.
Как выбрать ИИ-помощника для дома?
Стоит учитывать скорость реакции, качество распознавания речи и совместимость с техникой.
Сколько стоит внедрение ИИ в бытовые устройства?
Цена зависит от функционала: например, умные колонки стоят недорого, а персональные системы умного дома — значительно выше.
Что лучше — автономный робот или виртуальный ассистент?
Для голоса и быстрых ответов удобен виртуальный помощник, а для физических задач — роботизированные устройства.
Миф: ИИ заберёт работу у людей полностью.
Правда: он меняет задачи, но создаёт новые профессии.
Миф: ИИ всегда говорит правду.
Правда: качество ответа зависит от данных, на которых модель обучена.
Миф: ИИ опасен сам по себе.
Правда: опасно только неосознанное использование технологий.
Первые голосовые ИИ-ассистенты отвечали с задержкой в несколько секунд, современные — почти мгновенно.
Человекоподобные роботы проходят стресс-тесты так же, как бытовая техника.
В некоторых странах ИИ уже консультирует клиенты банков вместо операторов.
В начале 2000-х ИИ использовали в основном в поисковых системах.
В 2010-е появились первые бытовые ассистенты и роботы-пылесосы.
В 2020-е технологии дошли до человекоподобных моделей, которые способны двигаться, говорить и взаимодействовать с людьми на мероприятиях.
