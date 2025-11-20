На ногах удержался: что Собчак сказала о русском человекоподобном роботе

Ксения Собчак похвалила русского человекоподобного робота

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала презентацию отечественного человекоподобного робота.

Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Человекоподобный робот

Идея о том, что искусственный интеллект может стать для человека таким же привычным инструментом, как интернет или смартфон, уже перестаёт казаться фантазией. Всё больше технологий появляются буквально "на глазах", и именно поэтому интерес к теме растёт стремительно. На международной конференции AI Journey 2025, которая проходит в Москве, Собчак поделилась впечатлениями от первых дней и рассказала, почему считает важным изучать ИИ, а не бояться его.

Своё отношение она выразила просто: искусственный интеллект — не угроза, если понимать, как он устроен и что именно может дать человеку. Для неё ценность технологий заключается не в эффектных шоу, а в реальной пользе, которая появляется в самых обычных жизненных ситуациях.

Первые выводы: почему ИИ стоит изучать

Собчак признаётся, что старается относиться к ИИ как к помощнику, а не как к конкуренту. По её мнению, опасность возникает не там, где технологии развиваются слишком быстро, а там, где люди используют их бездумно. Именно поэтому она активно посещает конференции, которые позволяют увидеть развитие индустрии изнутри: как обновляется техника, как меняются сервисы, какие решения становятся доступными в повседневной жизни.

AI Journey 2025 сразу же показала, насколько далеко шагнули отечественные разработки. Первый день был посвящён тому, как генеративные нейросети могут улучшать бытовые процессы — от работы с документами до диагностики здоровья.

"Ну а у первого русского человекоподобного ИИ-робота Сбера сегодня, похоже, случился самый волнительный день в его жизни — он встретился с Владимиром Путиным. Робот со стрессом справился, на ногах удержался, всё прошло успешно — даже станцевал", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Советы шаг за шагом: как применять ИИ в быту уже сейчас

Использовать голосовые ассистенты в смартфонах и умной технике, чтобы экономить время. Осваивать генеративные сервисы для работы с изображениями, текстами и аудио. Подключать ИИ-аналитику в фитнес-часах и медицинских гаджетах для контроля здоровья. Пользоваться банковскими сервисами с ИИ, чтобы быстрее проводить операции. Применять ИИ-приложения для повышения концентрации и планирования задач.

А что если…

Если ИИ продолжит развиваться такими темпами, как сейчас, человекоподобные роботы скоро перестанут быть редкостью. Возможно, мы увидим устройства, которые смогут работать в медицине, помогать людям с ограниченным здоровьем, обслуживать клиентов или выступать посредниками в сложных переговорах. Технологии, которые сегодня демонстрируют на конференциях, завтра могут войти в нашу бытовую инфраструктуру — от умных холодильников до систем климат-контроля.

FAQ

Как выбрать ИИ-помощника для дома?

Стоит учитывать скорость реакции, качество распознавания речи и совместимость с техникой.

Сколько стоит внедрение ИИ в бытовые устройства?

Цена зависит от функционала: например, умные колонки стоят недорого, а персональные системы умного дома — значительно выше.

Что лучше — автономный робот или виртуальный ассистент?

Для голоса и быстрых ответов удобен виртуальный помощник, а для физических задач — роботизированные устройства.

Мифы и правда

Миф: ИИ заберёт работу у людей полностью.

Правда: он меняет задачи, но создаёт новые профессии.

Миф: ИИ всегда говорит правду.

Правда: качество ответа зависит от данных, на которых модель обучена.

Миф: ИИ опасен сам по себе.

Правда: опасно только неосознанное использование технологий.

Три интересных факта

Первые голосовые ИИ-ассистенты отвечали с задержкой в несколько секунд, современные — почти мгновенно. Человекоподобные роботы проходят стресс-тесты так же, как бытовая техника. В некоторых странах ИИ уже консультирует клиенты банков вместо операторов.

Исторический контекст

В начале 2000-х ИИ использовали в основном в поисковых системах. В 2010-е появились первые бытовые ассистенты и роботы-пылесосы. В 2020-е технологии дошли до человекоподобных моделей, которые способны двигаться, говорить и взаимодействовать с людьми на мероприятиях.