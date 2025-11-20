Слава пережила потерю слуха: почему несколько операций могли оборвать карьеру певицы

Певица Слава перенесла потерю слуха и несколько операций

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Слава (Анастасия Сланевская) заявила, что столкнулась с потерей слуха. Состояние было настолько серьёзным, что артистка могла навсегда завершить карьеру.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слава

Для восстановления здоровья ей потребовалось пройти через несколько сложных операций. На этом трудности не закончились.

"Я проходила много операций, работала глухая несколько лет: вообще ничего не слышала. Были такие тяжёлые моменты, когда меня просто могло бы уже не быть", — рассказала Слава в интервью mk.ru.

Особенную боль, по признанию певицы, причинило отсутствие поддержки со стороны бывшего возлюбленного Анатолия Данилицкого. Она отметила, что не получила от него ни моральной, ни финансовой помощи.

Ранее Слава также сообщала о диагнозе "биполярное расстройство". Артистка подчеркнула, что теперь намерена открыто говорить о пережитых испытаниях.