Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Моторы унифицировали измерения в литрах по данным инженеров
Закон разрешает коллекторам один звонок в сутки по данным Центробанка
Трамп подписал закон по делу Эпштейна под давлением общества — американист
Светлое окрашивание усиливает объём тонких волос — стилист Нортвуд
5 речных видов с минимальным количеством костей и плотным филе
Рак молодеет: что стоит за ожиданием обновленных клинических рекомендаций
Короткий световой день меняет режим комнатных растений
Боль и травмы часто становятся причиной отказа кошки сидеть на руках — ветеринары
На Марсе обнаружен возможный металлический метеорит — сообщили в NASA

Слава пережила потерю слуха: почему несколько операций могли оборвать карьеру певицы

Певица Слава перенесла потерю слуха и несколько операций
0:58
Шоу-бизнес

Певица Слава (Анастасия Сланевская) заявила, что столкнулась с потерей слуха. Состояние было настолько серьёзным, что артистка могла навсегда завершить карьеру.

Слава
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слава

Для восстановления здоровья ей потребовалось пройти через несколько сложных операций. На этом трудности не закончились.

"Я проходила много операций, работала глухая несколько лет: вообще ничего не слышала. Были такие тяжёлые моменты, когда меня просто могло бы уже не быть", — рассказала Слава в интервью mk.ru.

Особенную боль, по признанию певицы, причинило отсутствие поддержки со стороны бывшего возлюбленного Анатолия Данилицкого. Она отметила, что не получила от него ни моральной, ни финансовой помощи.

Ранее Слава также сообщала о диагнозе "биполярное расстройство". Артистка подчеркнула, что теперь намерена открыто говорить о пережитых испытаниях.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Отжимания задействуют до 75% массы тела — исследователи JSCR
Новости спорта
Отжимания задействуют до 75% массы тела — исследователи JSCR
Эффективный способ прочистки канализации солью — сантехники
Недвижимость
Эффективный способ прочистки канализации солью — сантехники
Популярное
Новый Эльдорадо в Андах: найдено стратегическое месторождение стоимостью 204 миллиарда евро

Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?

Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Арктика меняет правила игры: подо льдом запускается скрытый процесс, переворачивающий модели океанов
Маленькое тело, древняя мощь: существо, что соединяет в себе следы рептилий, слонов и древней пустыни
3000 лет тайны: Клад Вильены хранил секрет внеземного происхождения металла
Выводы из трагедии в Крокусе сделаны: МВД публикует данные операции "Нелегал" Любовь Степушова Крым, Донбасс и резка ВСУ: США приготовили Зеленскому список-ультиматум Олег Володин Кот Оскар предугадывал смерть пациентов в хосписе США Игорь Буккер
Покупки могут начать приносить выигрыш: Россия разглядывает тайваньский формат лотереи
Отжимания можно упростить без потери эффекта: пошаговый путь к идеальной технике выполнения
Подъезд превращается в свалку: один шаг, который ставит на место даже самых ленивых соседей
Подъезд превращается в свалку: один шаг, который ставит на место даже самых ленивых соседей
Последние материалы
Пиво и макароны важнее автомобилей: ЕС попросит США снять пошлины с ряда товаров
5 речных видов с минимальным количеством костей и плотным филе
C-400 перехватили все выпущенные ВСУ ракеты ATACMS — MWM
Рак молодеет: что стоит за ожиданием обновленных клинических рекомендаций
Короткий световой день меняет режим комнатных растений
Боль и травмы часто становятся причиной отказа кошки сидеть на руках — ветеринары
На Марсе обнаружен возможный металлический метеорит — сообщили в NASA
Снижение стресса помогает сохранить молодость организма — сообщили учёные
Дефицит какао уменьшил выпуск шоколада по оценке доцента Щербаченко
Киевский кризис вывел Залужного в претенденты на премьера — политолог Топорнин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.