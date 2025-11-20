Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Изображение еды способно вызвать выброс дофамина — исследователи
Моторы унифицировали измерения в литрах по данным инженеров
Закон разрешает коллекторам один звонок в сутки по данным Центробанка
Трамп подписал закон по делу Эпштейна под давлением общества — американист
Светлое окрашивание усиливает объём тонких волос — стилист Нортвуд
Певица Слава перенесла потерю слуха и несколько операций
5 речных видов с минимальным количеством костей и плотным филе
Рак молодеет: что стоит за ожиданием обновленных клинических рекомендаций
Короткий световой день меняет режим комнатных растений

Эмоциональное послание Преснякова: что скрывается за поздравлением маме?

Владимир Пресняков поздравил маму Елену Преснякову с 78-летием
Шоу-бизнес

Искреннее поздравление певца Владимира Преснякова маме стало поводом вспомнить яркую биографию Елены Пресняковой и её путь от спорта до легендарных "Самоцветов".

Певец Владимир Пресняков с родителями
Фото: Инстаграм Владимира Преснякова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Владимир Пресняков с родителями

Поздравление, которое Пресняков посвятил своей маме, мгновенно привлекло внимание его поклонников. В нескольких искренних строках певец вспомнил детство, тепло описал близкий контакт с родным человеком и признался, что даже годы не способны изменить его чувства. Поводом стала дата рождения его матери — Елены Пресняковой, чьё имя хорошо знакомо людям, выросшим на советской и российской эстраде. Женщине исполнилось 78 лет.

Многие поклонники сразу отметили эмоциональность поздравления. Оно напомнило, насколько сильным бывает связь внутри творческих семей, где сцена, репетиции и гастроли переплетаются с обыденной жизнью. Поздравление прозвучало как маленькое семейное признание, которым артист решил поделиться с миром.

"Моя любимая и самая дорогая, моя мама! С днём рождения! Я так рад, что ты есть у меня. Я отчетливо помню твой волшебный запах, когда ты брала меня пятилетнего на ручки. Время идёт, а ты не меняешься. Будь счастлива, здорова, улыбайся всегда и дари радость всем окружающим. Я очень очень люблю тебя, мамочка", — написал певец в соцсетях под фото с родителями.

Поздравление стало поводом вспомнить биографию Елены Петровны — женщины, чья творческая карьера давно заняла место в музыкальной истории страны.

Чем уникальна Елена Преснякова

Елена Петровна Преснякова (урождённая Кобзева) родилась 19 ноября 1946 года в Свердловске. Для многих она прежде всего — голос легендарного ВИА "Самоцветы", однако её путь к сцене начинался совсем в другой сфере.

В детстве она серьёзно занималась художественной гимнастикой и получила звание мастера спорта. Травма колена изменила её судьбу — спорт пришлось оставить, а вместо этого появилась музыка.

Вскоре Елена стала солисткой эстрадного ансамбля Свердловской филармонии, а затем вместе с супругом, музыкантом Владимиром Пресняковым-старшим, работала в коллективе певицы Гюлли Чохели и молдавском ВИА "Норок". Эти творческие этапы стали основой её дальнейшего успеха.

С 1975 года она вошла в состав ВИА "Самоцветы". В её исполнении прозвучали хиты, которые знают по всей стране: "Всё, что в жизни есть у меня", "Мой адрес — Советский Союз", "Не повторяется такое никогда". В 2002 году ей было присвоено звание "Заслуженная артистка России".

Советы шаг за шагом: как сохранить семейную связь в творческой среде

  1. Уделять время личному общению, даже если рабочий график плотный.

  2. Создавать традиции — совместные вечера, путешествия, семейные праздники.

  3. Поддерживать творчество близких: посещать концерты, обсуждать новые проекты.

  4. Использовать современные сервисы для связи, когда семья живёт в разных городах.

  5. Заботиться о здоровье — регулярные осмотры, витамины, отдых и СПА-процедуры помогают оставаться в форме.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. • Ошибка: игнорировать усталость и забывать о восстановлении.
    • Последствие: снижение работоспособности.
    • Альтернатива: включить отдых, пешие прогулки, массаж, витамины.

  2. • Ошибка: растворяться в работе и терять контакт с близкими.
    • Последствие: эмоциональное отчуждение.
    • Альтернатива: использовать видеосвязь и регулярные семейные встречи.

  3. • Ошибка: откладывать занятия любимым делом.
    • Последствие: потеря вдохновения.
    • Альтернатива: найти хобби — вокал, гимнастика, творчество.

А что если…

Если бы Елена Петровна не получила ту самую травму в юности, её жизнь могла бы сложиться иначе. Возможно, она стала бы профессиональной спортсменкой и никогда не оказалась бы на сцене. Но именно этот непростой момент привёл её к музыке, подарив стране один из узнаваемых голосов советской эстрады.

Мифы и правда

Миф: талант передаётся только по наследству.
Правда: семья может дать среду, но навыки развиваются тренировками.

Миф: профессиональный вокал опасен.
Правда: при правильной технике голос служит долгие годы.

Миф: артистам легко даются успех и популярность.
Правда: за этим всегда стоят напряжённые репетиции и дисциплина.

Три интересных факта

  1. Многие солисты "Самоцветов" параллельно занимались спортом, что помогало держать сценическую форму.

  2. Хиты, которые исполняла Елена Преснякова, звучали в сотнях телевизионных концертов и кинофильмов.

  3. Сам ансамбль стал одним из первых коллективов СССР, активно использовавших новую технику звукозаписи.

Исторический контекст

  1. В 1970-е ВИА стали основной частью советской эстрады, формируя музыкальный стиль поколения.

  2. "Самоцветы" быстро завоевали популярность благодаря сочетанию мужских и женских голосов.

  3. В 1990-х многие солисты коллективов продолжили сольную карьеру, сохранив признание публики.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Пикси сохраняет объём и подчёркивает черты лица — парикмахеры
Красота и стиль
Пикси сохраняет объём и подчёркивает черты лица — парикмахеры
Клад Вильены открывает новый взгляд на бронзовый век — исследователи
Наука и техника
Клад Вильены открывает новый взгляд на бронзовый век — исследователи
Популярное
Новый Эльдорадо в Андах: найдено стратегическое месторождение стоимостью 204 миллиарда евро

Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?

Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Арктика меняет правила игры: подо льдом запускается скрытый процесс, переворачивающий модели океанов
Маленькое тело, древняя мощь: существо, что соединяет в себе следы рептилий, слонов и древней пустыни
Покупки могут начать приносить выигрыш: Россия разглядывает тайваньский формат лотереи
Выводы из трагедии в Крокусе сделаны: МВД публикует данные операции "Нелегал" Любовь Степушова Крым, Донбасс и резка ВСУ: США приготовили Зеленскому список-ультиматум Олег Володин Кот Оскар предугадывал смерть пациентов в хосписе США Игорь Буккер
3000 лет тайны: Клад Вильены хранил секрет внеземного происхождения металла
Отжимания можно упростить без потери эффекта: пошаговый путь к идеальной технике выполнения
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Последние материалы
Пиво и макароны важнее автомобилей: ЕС попросит США снять пошлины с ряда товаров
5 речных видов с минимальным количеством костей и плотным филе
C-400 перехватили все выпущенные ВСУ ракеты ATACMS — MWM
Рак молодеет: что стоит за ожиданием обновленных клинических рекомендаций
Короткий световой день меняет режим комнатных растений
Боль и травмы часто становятся причиной отказа кошки сидеть на руках — ветеринары
На Марсе обнаружен возможный металлический метеорит — сообщили в NASA
Снижение стресса помогает сохранить молодость организма — сообщили учёные
Дефицит какао уменьшил выпуск шоколада по оценке доцента Щербаченко
Киевский кризис вывел Залужного в претенденты на премьера — политолог Топорнин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.