Кейт Уинслет оголила правду о встрече с Карлом III: конфуз, о котором актриса предпочла бы забыть

Кейт Уинслет рассказала о неловкой встрече с Карлом III
Шоу-бизнес

Кейт Уинслет призналась, что её первая встреча с королём Карлом III едва не обернулась конфузом. Молодая актриса присутствовала на премьере фильма в 1995 году, когда ей было всего двадцать лет.

Кейт Уинслет
Фото: commons.wikimedia.org by Andrea Raffin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кейт Уинслет

Она не была готова к представлению тогдашнему принцу Уэльскому. Осознание произошло внезапно, когда она уже стояла перед ним.

"Я забыла, что на мне полупрозрачное кружевное платье, и поняла: о боже, мои соски видно!" — рассказала Уинслет в шоу Джимми Киммела.

По словам актрисы, помощники оперативно вышли из положения, накинув на неё пальто.

Позднее, во время визита во дворец, Уинслет и Мерил Стрип обсуждали этикет приветствия. Актриса вызвалась идти первой, чтобы принять возможную ошибку на себя. Она отметила, что монарх оказался очень приветливым человеком.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
