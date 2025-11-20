Ксения Бородина открыла душу: почему материнство после 40 имеет серьёзные преимущества

Ксения Бородина считает, что возраст не должен быть препятствием для рождения детей, если нет медицинских противопоказаний.
По её мнению, материнство после сорока лет имеет серьёзные преимущества.
"Считаю, что рожать никогда не поздно, если это не грозит вашему здоровью и здоровью малыша. Самое главное в материнстве после сорока — это возможность нормально уделять время воспитанию ребёнка", — поделилась телеведущая рассуждениями.
Бородина призналась, что в более молодом возрасте из-за высокой занятости испытывала чувство вины перед дочерьми. Сейчас, по её словам, этот груз остался в прошлом, а на смену ему пришла осознанность.
Знаменитость не исключает для себя возможность новой беременности. Она объясняет это тем, что сегодня подходит к родительству более осмысленно и готова дать ребёнку больше внимания без излишних требований.
