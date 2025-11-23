Слишком многое могло их разлучить: как Олег Янковский спас брак своего сына с Оксаной Фандерой

В семье Янковских все мужчины женились раз и навсегда

Личная жизнь Филиппа Янковского всегда вызывала неподдельный интерес у публики — не меньше, чем его творческие успехи и режиссёрские работы. Сын легендарного актёра Олега Янковского уже более тридцати лет женат на актрисе Оксане Фандере, и их союз стал примером того, как можно сохранить любовь, несмотря на испытания, которые преподносит судьба.

Фото: mos.ru by Igor Gnevashev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Олег Янковский

Как всё началось

Знакомство будущих супругов произошло в 1988 году — на дне рождения общего друга. Тогда Филипп уже учился во ВГИКе, а Оксана, финалистка конкурса "Московская красавица", только начинала покорять столицу. Молодая девушка из Одессы выделялась своей естественностью, открытой улыбкой и тем самым южным обаянием, которое моментально пленило наследника актёрской династии.

Их симпатия оказалась взаимной. Поначалу они просто встречались, обсуждая кино и мечты о будущем, но спустя всего месяц Янковский решился на предложение руки и сердца.

Многие удивились такой поспешности, но Филипп был уверен: его выбор окончательный. Он вырос в семье, где развод считался невозможным, а верность — обязательной частью мужского достоинства. Оксана ответила согласием, и их история любви началась.

Непростое одобрение семьи

Родители жениха приняли будущую невестку не сразу. Олег Янковский и его жена Людмила Зорина мечтали о "подходящей партии" для сына — девушке из интеллигентной семьи, а не о провинциалке с цыганскими корнями, но когда стало известно, что Фандера ждёт ребёнка, сомнения рассеялись.

Рождение внуков — сначала сына, затем дочери — окончательно укрепило семейные узы. Олег Иванович полюбил невестку, а со временем сам стал для неё духовной опорой.

Свадьба и рождение детей

В 1990 году Филипп и Оксана сыграли свадьбу — яркую, шумную, с участием всей семьи Янковских. Вскоре после торжества на свет появился Иван Янковский, сегодня известный актёр, лауреат премий и любимец публики. Его супруга, актриса Диана Пожарская, подарила семье правнука легендарного Олега Янковского — мальчика по имени Олег.

Дочь пары Елизавета родилась в 1995 году и тоже пошла по стопам родителей, выбрав актёрскую профессию. Янковские признаются, что гордятся детьми, которые продолжают семейное дело.

Испытания и кризисы

За 35 лет брака пара пережила не только радости, но и бурные периоды. В начале 2000-х в прессе появились слухи о романе Филиппа с коллегой Леной Перовой. Публикации могли разрушить семью, и, по словам знакомых, именно Олег Янковский вмешался, поддержав Оксану и убедив сына не повторять ошибок других мужчин.

Ещё одно испытание пришло позже — болезнь самого Филиппа. В 2014 году актёр услышал страшный диагноз, но благодаря своевременному лечению, поддержке семьи и внутренней силе сумел победить недуг.

Слухи и верность

С годами внимание к паре не утихало. Жёлтая пресса приписывала Фандере связь с Фёдором Бондарчуком, но эти слухи быстро опровергли: актрису и режиссёра связывали только рабочие проекты.

Филипп и Оксана научились не реагировать на сплетни. Они давно поняли, что главное в браке — доверие и уважение, а не постоянные доказательства любви.

Философия семейного счастья

Сегодня пара живёт между Россией и Грузией, где Фандера активно работает в театре и занимается благотворительностью, помогая бездомным животным. Филипп продолжает сниматься и режиссировать, но признаётся: дом и семья остаются его главным источником вдохновения. Как говорят супруги, они вместе не потому, что должны, а потому что выбирают друг друга каждый день.

Оксана убеждена: любовь не нуждается в контроле — запреты и ревность убивают доверие. А Филипп, в свою очередь, называет жену не просто красивой женщиной, но и человеком, который сделал его лучше.

Любовь, проверенная временем

История Янковского и Фандеры — пример того, что настоящий союз выдерживает всё: скепсис родных, сплетни прессы, болезни и сомнения. Они доказали, что любовь — это не только вспышка эмоций, но и ежедневный выбор, мудрость и умение прощать.

И сегодня, когда пара публикует совместные снимки с повзрослевшими детьми, подписчики снова и снова пишут им одно и то же: "Вы — доказательство, что любовь существует".