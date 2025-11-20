Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ледяная мощь и горячие песни: концерт к закладке нового ледокола стал неожиданно эмоциональным

В Санкт-Петербурге прошёл концерт марафона "Музыка в цехах"
5:34
Шоу-бизнес

В Санкт-Петербурге 19 ноября на Балтийском заводе Объединённой судостроительной корпорации состоялся концерт всероссийского патриотического марафона "Музыка в цехах", организованного телеканалом RU.TV по инициативе Юрия и Владимира Киселёвых, членов Совета директоров "Русской Медиагруппы". На сцену для заводчан вышли Денис Майданов, группы "Непара" и "123 полк". Концерт приурочили к важному событию — закладке нового атомного ледокола "Сталинград", который станет очередным звеном в цепи уникальных российских судов атомного флота.

Концерт всероссийского патриотического марафона Музыка в цехах в Санкт-Петербурге
Фото: Пресс-служба Балтийского завода ОСК
Концерт всероссийского патриотического марафона Музыка в цехах в Санкт-Петербурге

Музыка, рождённая в цехах

Патриотический марафон "Музыка в цехах" стартовал в 2023 году как инициатива поддержки работников предприятий военно-промышленного комплекса. Проект возрождает традицию времён Великой Отечественной войны, когда артисты выезжали с концертами на заводы и фронт, чтобы поднять боевой дух тех, кто создавал оружие Победы.

Сегодня эта идея снова стала символом уважения и благодарности людям, стоящим у станков и конструкторских столов. Для артистов участие в таких концертах — не просто выступление, а форма гражданского служения, дань признательности трудовому подвигу современников.

Приветствие президента

Особое внимание событию придало видеообращение Владимира Путина, адресованное коллективу Балтийского завода и всем участникам проекта.

"Сегодня Россия активно и последовательно развивает свой уникальный ледокольный флот, пополняет его современной техникой. В этом, несомненно, огромная заслуга наших замечательных корабелов, учёных-атомщиков, инженеров, конструкторов, рабочих и специалистов разных профессий. Спасибо за ваш огромный труд, за нацеленность на максимальный результат", — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что именно благодаря труду отечественных специалистов Россия остаётся единственной страной, способной серийно строить мощные атомные ледоколы на базе собственных технологий. Он пожелал коллективу Балтийского завода, Объединённой судостроительной корпорации, "Росатома" и всем, кто участвует в освоении Арктики, успехов и благополучия.

Концерт под аплодисменты рабочих

Атмосфера концерта получилась особенной: энергетика рабочих мест соединилась с силой живого звука и голосов артистов.

Первыми на сцену вышли участники группы "Непара", исполнившие свои лирические хиты. После них заводчан поприветствовал Денис Майданов. Во время его выступления неожиданно произошёл сбой оборудования и музыкальное сопровождение прервалось.

Однако артист не растерялся: взяв гитару, он завершил песню без фонограммы, под громкие аплодисменты собравшихся.

"Для меня большая честь быть сегодня здесь, среди людей, чей труд — это настоящий фронт в тылу. Их руками создаётся мощь нашего флота, а наша задача — своим творчеством поддерживать их силы и боевой дух. В такие моменты особенно понимаешь, что искусство и самоотверженная работа заводчан идут рука об руку к общей цели", — сказал Денис Майданов.

"123 полк" и сила единства

Особенным моментом вечера стало выступление группы "123 полк", состоящей из военнослужащих, которые приехали на концерт прямо из Луганска. Артисты поблагодарили коллектив Балтийского завода за их труд, подчеркнув, что работа в тылу и служба на фронте — две стороны одной миссии.

Музыканты исполнили композиции, посвящённые мужеству, памяти и любви к Родине. Их появление стало символом связи поколений и профессий, где каждый на своём месте делает общее дело для страны.

Балтийский завод: традиции и современность

Балтийский завод сегодня — один из ведущих центров российского судостроения, где создаются атомные надводные корабли, ледоколы и другие стратегически важные объекты.

Предприятие активно развивает направление атомного судостроения, и закладка нового ледокола "Сталинград" стала очередным шагом в укреплении лидерства России в освоении Арктики.

Музыкальный марафон RU.TV стал частью торжественного дня, подарив сотрудникам возможность отвлечься от повседневной работы и почувствовать гордость за свой труд.

Искусство как миссия

Концерты "Музыка в цехах" — это не просто гастроли, а поддержка предприятий и работников оборонной промышленности.

Для артистов участие в проекте стало личным делом — возможностью выразить благодарность людям труда, показать, что сцена и производство неразделимы, когда речь идёт о будущем страны.

Проект уже побывал на десятках предприятий по всей России, включая судостроительные, авиастроительные и машиностроительные заводы. В каждом месте артисты отмечают особую атмосферу и искренность публики.

Рабочие встречают музыкантов тепло и по-домашнему, а после концертов благодарят их за внимание и эмоциональную поддержку. Для многих такие встречи становятся глотком воздуха и напоминанием, что их труд не остаётся незамеченным.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
