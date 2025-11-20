Как будто приглашает домой: Шаман обещает поклонникам особый сюрприз, который не повторится

Шаман отметит свой 34-й день рождения на сцене в Кремле

4:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

22 ноября заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Шаман, отметит своё 34-летие на сцене Государственного Кремлёвского дворца. В этот день артист представит масштабную юбилейную программу "SHAMAN. 30 лет на сцене", посвящённую трём десятилетиям его творческой жизни. Концерты состоятся 22 и 23 ноября и, по словам музыканта, станут самыми личными в его карьере.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ SHAMAN

Концерт как откровение

Шаман называет грядущее шоу не просто концертом, а действом, исповедью и разговором со зрителем, в котором он намерен пройти вместе с публикой весь свой путь — от первых шагов в музыке до сегодняшнего дня.

"Такого Шамана вы ещё не видели — это 100%. Это будет концерт-действо: конферанс, стендап, исповедь, интервью, в котором я буду рассказывать о своём жизненном пути — с самого детства и уже до преклонного возраста — 34 года", — сказал артист в интервью РИА Новости.

Музыкант подчёркивает, что программа построена как эмоциональное путешествие длиной в 30 лет, где музыка переплетается с историями, воспоминаниями, философскими размышлениями и лёгким юмором.

"Эта линия будет сдобрена разными историями из жизни, шутками, философскими размышлениями, подводками к песням. Как будто бы мы находимся не в Кремле, а просто на кухне, в интимной обстановке", — добавил он.

Шаман обещает, что зрители почувствуют себя гостями его личной истории — с искренними эмоциями, признаниями и теплом живого общения.

От детства до Кремля

Музыкальная карьера Ярослава Дронова началась в четыре года, когда он впервые вышел на сцену. С тех пор музыка стала неотъемлемой частью его жизни.

За последние годы Шаман прошёл путь от конкурсного артиста до одного из самых узнаваемых исполнителей России, чьи песни звучат на крупнейших площадках страны.

Его творчество нередко называют синтезом силы, патриотизма и личной лирики. Для артиста его музыка — это не просто песни, а эмоции, пропущенные через сердце.

Концерт в Кремле станет кульминацией 30-летнего творческого пути, в котором есть место и успехам, и испытаниям, и моментам, когда приходилось начинать заново.

Музыка, философия и личные истории

По задумке артиста, шоу объединит форматы концерта, стендапа и театрального перформанса. Зрителей ждёт живое звучание, необычная постановка и атмосфера, в которой Шаман предстанет не только как певец, но и как рассказчик своей судьбы.

Он намерен поделиться историями из детства, первыми творческими победами, периодами сомнений и внутреннего роста.

Каждая песня станет отправной точкой для размышлений о жизни, о вере в себя и о том, как сохранять внутренний стержень, несмотря на испытания.

"Это будет откровенный разговор со зрителем, эмоции, переживания — из детства и к 34 годам", — подчеркнул Шаман.

Звёздные гости и команда

На сцену Кремлёвского дворца вместе с Шаманом выйдут его друзья и коллеги. Среди приглашённых — народный артист России Григорий Лепс, а также артист продюсерского центра Шамана Никита Осин.

Музыкант отмечает, что для него важно не только исполнение, но и энергия живого взаимодействия с публикой и коллегами. Именно в этом он видит смысл настоящего концерта: делиться эмоциями и объединять людей музыкой.

Для Шамана сотрудничество с другими артистами — это не просто дуэт, а творческий обмен, в котором рождается что-то большее, чем песня.

Форма и содержание

В визуальном плане шоу обещает быть масштабным, но при этом тёплым и человечным. Организаторы готовят оригинальные декорации, световые решения и видеопроекции, помогающие зрителям прожить вместе с Шаманом ключевые моменты его жизни.

Каждый эпизод концерта будет сопровождаться авторскими монологами и интерактивами, создающими эффект личного присутствия.

Для поклонников Шамана это станет возможностью увидеть его настоящего — не только в сценическом образе, но и как человека, который проживает все эмоции искренне и открыто.