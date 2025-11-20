Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шаман отметит свой 34-й день рождения на сцене в Кремле
Около трети видов пираний питаются растениями и фруктами
Линолеум на войлочной основе признан тёплым покрытием по данным эксперта
Влияние всех стадий спелости бананов на организм объяснили диетологи
Папоротник эффективен против сырости в тёмных комнатах
Современные масла сохраняют свойства до 15 тысяч километров
Капуста усваивается лучше при сочетании с жирами — исследователи
Узкая улица в Риме стала мировой звездой — эксперты Time Out
Бубнов заявил о преимуществе Украины и Грузии над сборной России

Брак вслепую с Шаляпиным сорвал маски: что увидела Вашурина, когда камеры погасли

Ольга Вашурина не видит в Прохоре Шаляпине мужчину мечты
3:35
Шоу-бизнес

Телеведущая и блогер Ольга Вашурина рассказала о своих впечатлениях от участия в реалити-шоу "Свадьба вслепую", где её экранным супругом стал певец Прохор Шаляпин. Артист, известный яркими образами и любовью к эпатажу, стал для телеведущей неожиданным партнёром, но, по признанию Ольги, смог удивить её с самой неожиданной стороны.

Прохор Шаляпин
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Гурешов, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Прохор Шаляпин

Судьбоносная встреча на проекте

Летом 2025 года на телеканале вышел новый сезон шоу, где участники знакомятся и женятся, не видя друг друга до церемонии. В числе героев оказалась и Ольга Вашурина, ведущая кулинарных проектов и автор гастрономического блога. Её "второй половиной" по задумке продюсеров стал Прохор Шаляпин.

"Нас с Прохором свела судьба. В обычной жизни мы бы не пересеклись: он на своих светских мероприятиях, я — на гастрономических. Никогда не думала о нём как о мужчине мечты. Но познакомившись ближе, увидела его обаяние и внимание. Его лёгкость и чувство юмора очень притягивают", — рассказала ведущая сайту "Страсти".

Знакомство с Шаляпиным стало для Ольги экспериментом в человеческих отношениях. Она не ожидала, что за медийным образом певца скрывается более тонкая и сложная личность.

Прохор вне сцены

Когда речь зашла о том, какой Шаляпин вне камер, Ольга призналась: полностью понять этого человека невозможно.

"Мы этого никогда не узнаем. Он артист на 100%, живёт в образе и, кажется, уже сам забыл, какой он настоящий. Но он искренний, живой, эмоциональный, немного старомодный — в хорошем смысле. Думаю, он может быть прекрасным другом", — отметила ведущая.

По словам Вашуриной, Шаляпин производит впечатление человека, который "постоянно выступает", даже в повседневных разговорах. Тем не менее за артистической манерой общения чувствуется душевность и забота.

Ведущая призналась, что ей импонирует его способность сохранять лёгкость и чувство юмора, даже когда речь идёт о неприятных темах или критике.

Реакция на критику Волочковой

Одной из тех, кто не остался в стороне от обсуждения нового шоу, стала балерина Анастасия Волочкова. Она выразила сомнение в искренности отношений Вашуриной и Шаляпина. Ольга, однако, восприняла высказывания балерины спокойно.

"Она живёт в своей парадигме, где нет места таким людям, как я, — и это нормально. Меня не задевают чужие оценки, только ложь. Если обо мне перевирают факты — тогда включается моё альтер-эго, и я защищаю свою правду", — сказала ведущая.

Вашурина подчеркнула, что уважает право каждого на мнение, но считает, что публичные личности должны быть аккуратнее с высказываниями: критика — это одно, а искажение фактов — совсем другое.

Новая роль и личные открытия

Участие в проекте стало для Ольги не просто телевизионным приключением, а опытом самопознания. В ходе съёмок ей пришлось выйти за пределы привычного — отказаться от контроля, довериться эксперименту и учиться видеть в человеке не только внешнюю оболочку.

Для Вашуриной участие в "Свадьбе вслепую" стало своего рода тестом на искренность и открытость — и в отношениях, и перед самой собой.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Клад Вильены открывает новый взгляд на бронзовый век — исследователи
Наука и техника
Клад Вильены открывает новый взгляд на бронзовый век — исследователи
Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Недвижимость
Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
ДНК-анализ показал общее происхождение даманов и слонов
Домашние животные
ДНК-анализ показал общее происхождение даманов и слонов
Популярное
Новый Эльдорадо в Андах: найдено стратегическое месторождение стоимостью 204 миллиарда евро

Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?

Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Арктика меняет правила игры: подо льдом запускается скрытый процесс, переворачивающий модели океанов
Маленькое тело, древняя мощь: существо что соединяет в себе следы рептилий, слонов и древней пустыни
3000 лет тайны: Клад Вильены хранил секрет внеземного происхождения металла
Генерал Дрисколл приехал в Киев принуждать Украину к миру на условиях России Любовь Степушова Кот Оскар предугадывал смерть пациентов в хосписе США Игорь Буккер Рекламные акции формируются после повышения цен — риелторы Валерия Жемчугова
Соджу штурмует полки российских магазинов: почему корейский напиток становится фаворитом
Подъезд превращается в свалку: один шаг, который ставит на место даже самых ленивых соседей
Квартиру делят как пирог — и крошки летят в договоры: вот как не дать сделке рассыпаться
Квартиру делят как пирог — и крошки летят в договоры: вот как не дать сделке рассыпаться
Последние материалы
Влияние всех стадий спелости бананов на организм объяснили диетологи
Папоротник эффективен против сырости в тёмных комнатах
Современные масла сохраняют свойства до 15 тысяч километров
Ольга Вашурина не видит в Прохоре Шаляпине мужчину мечты
Капуста усваивается лучше при сочетании с жирами — исследователи
Узкая улица в Риме стала мировой звездой — эксперты Time Out
Бубнов заявил о преимуществе Украины и Грузии над сборной России
Требовательный лай закрепляется вниманием хозяина по данным кинологов
Цельные фрукты улучшают контроль массы у спортсменов отметил обзор Гийене Frontiers
Недостаток воздуха вызывает запах и плесень при компостировании — агрономы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.