Брак вслепую с Шаляпиным сорвал маски: что увидела Вашурина, когда камеры погасли

Телеведущая и блогер Ольга Вашурина рассказала о своих впечатлениях от участия в реалити-шоу "Свадьба вслепую", где её экранным супругом стал певец Прохор Шаляпин. Артист, известный яркими образами и любовью к эпатажу, стал для телеведущей неожиданным партнёром, но, по признанию Ольги, смог удивить её с самой неожиданной стороны.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Гурешов, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Прохор Шаляпин

Судьбоносная встреча на проекте

Летом 2025 года на телеканале вышел новый сезон шоу, где участники знакомятся и женятся, не видя друг друга до церемонии. В числе героев оказалась и Ольга Вашурина, ведущая кулинарных проектов и автор гастрономического блога. Её "второй половиной" по задумке продюсеров стал Прохор Шаляпин.

"Нас с Прохором свела судьба. В обычной жизни мы бы не пересеклись: он на своих светских мероприятиях, я — на гастрономических. Никогда не думала о нём как о мужчине мечты. Но познакомившись ближе, увидела его обаяние и внимание. Его лёгкость и чувство юмора очень притягивают", — рассказала ведущая сайту "Страсти".

Знакомство с Шаляпиным стало для Ольги экспериментом в человеческих отношениях. Она не ожидала, что за медийным образом певца скрывается более тонкая и сложная личность.

Прохор вне сцены

Когда речь зашла о том, какой Шаляпин вне камер, Ольга призналась: полностью понять этого человека невозможно.

"Мы этого никогда не узнаем. Он артист на 100%, живёт в образе и, кажется, уже сам забыл, какой он настоящий. Но он искренний, живой, эмоциональный, немного старомодный — в хорошем смысле. Думаю, он может быть прекрасным другом", — отметила ведущая.

По словам Вашуриной, Шаляпин производит впечатление человека, который "постоянно выступает", даже в повседневных разговорах. Тем не менее за артистической манерой общения чувствуется душевность и забота.

Ведущая призналась, что ей импонирует его способность сохранять лёгкость и чувство юмора, даже когда речь идёт о неприятных темах или критике.

Реакция на критику Волочковой

Одной из тех, кто не остался в стороне от обсуждения нового шоу, стала балерина Анастасия Волочкова. Она выразила сомнение в искренности отношений Вашуриной и Шаляпина. Ольга, однако, восприняла высказывания балерины спокойно.

"Она живёт в своей парадигме, где нет места таким людям, как я, — и это нормально. Меня не задевают чужие оценки, только ложь. Если обо мне перевирают факты — тогда включается моё альтер-эго, и я защищаю свою правду", — сказала ведущая.

Вашурина подчеркнула, что уважает право каждого на мнение, но считает, что публичные личности должны быть аккуратнее с высказываниями: критика — это одно, а искажение фактов — совсем другое.

Новая роль и личные открытия

Участие в проекте стало для Ольги не просто телевизионным приключением, а опытом самопознания. В ходе съёмок ей пришлось выйти за пределы привычного — отказаться от контроля, довериться эксперименту и учиться видеть в человеке не только внешнюю оболочку.

Для Вашуриной участие в "Свадьбе вслепую" стало своего рода тестом на искренность и открытость — и в отношениях, и перед самой собой.