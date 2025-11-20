Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Голая вечеринка снова всплыла: блогер Любятинка поделилась, какой момент ей кажется перебором

Блогер Любятинка с уважением относится к Насте Ивлеевой
Шоу-бизнес

Блогер Любятинка рассказала о своём отношении к "отмене" Насти Ивлеевой после громкой вечеринки, вызвавшей бурю в медиа. Разговор плавно перешёл к теме границ в блогерском мире — как оставаться на плаву, не теряя человеческое лицо и не повторяя чужих ошибок.

Фото: commons.wikimedia.org by Юхапер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Скандал, разделивший блогосферу

С тех пор как Настя Ивлеева устроила свою скандальную "голую" вечеринку, её имя не сходит с новостных заголовков. Одни называют произошедшее провокацией и актом самовыражения, другие — безвкусицей и примером деградации медийной среды. Любятинка не участвовала в этом мероприятии, но признаёт: ситуация показала, насколько хрупкой может быть репутация даже у тех, кто годами строил карьеру.

"К персонажу Насти Ивлеевой я отношусь уважительно, потому что человек в схожей деятельности добился хороших результатов, она классная девчонка. Но, по мне, конечно, то, как её топят, — это немного перебор", — цитирует блогера "Радио 1".

Любятинка подчеркнула, что никогда не общалась с Ивлеевой близко, но не могла не заметить её влияние на индустрию. Они несколько раз пересекались на мероприятиях и даже на премьере фильма Ивлеевой, посвящённого жизни блогеров.

Мир блогеров — это тонкий лёд

По словам Любятинки, современный блогер живёт в условиях постоянного наблюдения. Любое действие, слово или образ может вызвать волну критики, и ошибки коллег становятся своеобразными уроками для всех.

Она подчеркнула, что все блогеры должны следить за происходящим в медийном пространстве, чтобы не повторять ошибок коллег, но чёткой инструкции для действий блогеров, разумеется, нет. Каждый публичный человек вынужден идти интуитивно, ощущая границы дозволенного и подстраиваясь под реакцию аудитории. Ошибки неизбежны, но важно не потерять чувство меры.

Почему она держится подальше от тусовок

Любятинка призналась, что старается держаться подальше от громких блогерских компаний, где интриги и конкуренция могут уничтожить любые дружеские отношения.

"Я вообще стараюсь обособленно держаться от блогерских тусовок, но, правда, в TikTok-доме я была — там было весело, я ни с кем не поссорилась", — рассказала она.

Эта дистанция, по мнению Любятинки, помогает сохранять внутреннее спокойствие и творческую независимость. В мире, где лайки превращаются в валюту, а провокации — в инструмент пиара, не каждый способен остаться самим собой.

Урок от "отмены"

История Ивлеевой, по мнению Любятинки, стала наглядной иллюстрацией того, как быстро общественное мнение способно изменить вектор — от восторга к осуждению. Сегодня поклонники требуют подлинности, но часто не готовы принять её, если она не вписывается в привычные рамки.

Вечеринка Ивлеевой для неё — не повод для осуждения, а напоминание о том, что в медийном мире нет непогрешимых. Любятинка уверена, что любой может ошибиться, но важно, как он потом себя поведёт — уйдёт в тень или сумеет превратить кризис в точку роста.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
