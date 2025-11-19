Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мать Тимати в центре семейной системы: к каким последствиям приведёт её тотальный контроль над бытом

Участие матери Тимати помогает семье — психолог Метальникова
5:15
Шоу-бизнес

История семьи Тимати активно обсуждается из-за его матери Симоны Юнусовой. Пользователи Сети заметили, что она живёт рядом с домом сына и его невесты Валентины Ивановой, активно помогает ухаживать за новорождённой внучкой Эммой, а также продолжает участвовать в жизни других детей артиста — Алисы и Ратмира.

Тимати
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тимати

Одни называют Симону заботливой бабушкой, другие — властной женщиной, контролирующей все аспекты жизни сына и его близких. Психолог Александра Метальникова объяснила, как подобная вовлечённость может сказаться на семье Тимати и самооценке его невесты. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

"Валиде-султан" и династия Тимати

Тимати давно стал героем не только музыкальных новостей, но и семейных хроник. У рэпера — трое детей от разных женщин: Алиса (11 лет) от модели Алёны Шишковой, Ратмир (6 лет) от Анастасии Решетовой и Эмма, появившаяся на свет совсем недавно, от нынешней невесты Валентины Ивановой.

Поводом для обсуждений стало отсутствие артиста на родах третьего ребёнка — фанаты посчитали его объяснение о гастролях в Казахстане неубедительным. На этом фоне внимание аудитории вновь сместилось к матери певца Симоне Юнусовой, которая давно стала неформальным центром семейной системы Тимати.

В соцсетях Симону часто называют "Валиде-султан", проводя параллель с персонажами восточных сериалов — сильными и властными женщинами, стоящими за спиной правителей. Комментаторы отмечают, что мать артиста играет ключевую роль не только в воспитании внуков, но и, по мнению многих, в выборе невест сына.

История её отношений с бывшими возлюбленными Тимати противоречива. Симона долго воспитывала внучку Алису почти самостоятельно, практически отстранив Алёну Шишкову. С Анастасией Решетовой контакт не сложился: модель отказалась отдавать сына Ратмира на постоянное проживание к бабушке. А вот Валентина Иванова, как отмечают наблюдатели, проявила гибкость и сумела выстроить со свекровью доверительный диалог.

Когда "контроль" может быть помощью

Психолог Александра Метальникова считает, что обвинения в чрезмерной вовлечённости матери Тимати не совсем справедливы. По её словам, подобная поддержка — редкое явление в современных семьях и может стать огромным ресурсом для молодой мамы.

"Лично я, как мать двоих детей, могу только позавидовать невестке Тимати, потому что у неё редчайшее исключение. Обычно в нашей культуре с внуками сидит мамина мать — бабушка по линии матери. И исключения крайне редки", — пояснила эксперт.

Метальникова отметила, что в каждой семье свои правила и устои и помощь старшего поколения может вызывать внутренние противоречия. Однако, по её мнению, наличие близкого взрослого рядом с новорождённым ребёнком — бесценная поддержка.

"Взять няню всегда можно успеть, потому что, если муж и отец крайне редко бывает дома, очевидно, что в случае Тимати это так, то на него рассчитывать не приходится. В любом случае родной человек даст вам гораздо больше", — добавила психолог.

Роль бабушки в формировании личности ребёнка

Психолог подчёркивает: даже если отношения между женой и свекровью складываются неидеально, это не повлияет на развитие ребёнка. Также Метальникова отметила, что девочкам крайне необходим женский опыт, в том числе опыт бабушек.

По её словам, такие отношения можно рассматривать как естественную передачу семейных ценностей, которая помогает ребёнку чувствовать корни и принадлежность к роду.

Как не допустить конфликта поколений

Эксперт призывает невестку и свекровь искать баланс между личными границами и взаимодействием.

"Даже если какие-то моменты ситуативно идут поперёк с личной гордостью, с позицией "я мать, мне лучше знать", всеми этими вещами, то это совершенно не значит, что стратегически это верно", — говорит Метальникова.

Она считает, что взаимопонимание с родственниками партнёра часто проще выстроить, чем со своими, поскольку у них нет той эмоциональной власти, что у родных родителей.

Бабушка — не угроза, а опора

История семьи Тимати в очередной раз поднимает вопрос о том, где проходит грань между помощью и контролем. Симона Юнусова, несмотря на неоднозначное восприятие публикой, на деле остаётся редким примером свекрови, которая берёт на себя часть нагрузки, когда сын занят работой и гастролями.

Психологи уверены: при правильном подходе присутствие такой бабушки может стать не поводом для ревности, а дополнительным источником заботы и устойчивости для ребёнка. А умение выстроить уважительный диалог между поколениями — это не слабость, а проявление зрелости.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
