Идеальное сочетание: Ирина Безрукова назвала блюда, которые помогают ей оставаться стройной

Шоу-бизнес

Лёгкая система питания помогает актрисе Ирине Безруковой сохранить фигуру без ограничений и долгих готовок. Разбираемся, как сочетать продукты, чтобы чувствовать себя комфортно весь день.

Актриса Ирина Безрукова
Фото: ВК-аккаунт Ирины Безруковой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Ирина Безрукова

Звезда театра и кино рассказала, что сохранять стройность ей помогает не строгая диета, а спокойный подход к раздельному питанию. Многие уверены, что ПП превращает жизнь в постоянную борьбу с собой: днём держишься, вечером срываешься — и так по кругу. Но на деле всё проще, если понимать, как сочетать продукты и зачем распределять блюда по времени суток.

Раздельное питание давно прижилось в повседневном меню тех, кто хочет чувствовать лёгкость, не отказываясь от любимых вкусов. Оно не требует ни экзотических продуктов, ни часов у плиты — достаточно соблюдать несколько логичных принципов, чтобы организм воспринимал еду комфортно и без перегрузки.

Основная идея раздельного питания

Главный смысл метода — не ограничить человека, а помочь телу лучше усваивать пищу.

"Углеводные блюда, идеальны для первой половины дня. Макароны из твёрдых сортов в томатном соусе плюс салат из свежих овощей. Боул из брокколи, нута, листьев салата, фалафеля, авокадо, моркови и редьки дайкон. Салат с креветками, зеленью и оливковым маслом — лосось на гриле", — написала Безрукова в соцсетях.

Подход гибкий: он позволяет пользоваться любимыми рецептами, дополняя их продуктами, которые "дружат" друг с другом. Поэтому раздельное питание часто выбирают те, кто устал от жёстких ограничений и желает сохранить естественный ритм жизни.

Советы шаг за шагом

  1. Заранее планируйте продукты на день — так проще избегать случайных перекусов.

  2. Держите под рукой базовый набор: оливковое масло, лимон, авокадо, свежие овощи, качественные крупы, травы.

  3. На завтрак выбирайте сложные углеводы — например, пасту из твёрдых сортов, киноа или бурый рис.

  4. Обед стройте вокруг овощей: сочетайте их с нутом, фасолью, фалафелем или цельнозерновым хлебом.

  5. На ужин выбирайте морепродукты, рыбу или нежирное мясо — с ними лучше всего сочетается зелень, кабачки, огурцы, листья салата.

  6. Пейте воду в течение дня, а не только за столом — это помогает пищеварению.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: комбинировать рыбу с крахмалистыми овощами.
    Последствие: тяжесть и ощущение переедания.
    Альтернатива: лёгкие гарниры — микс салатных листьев, шпинат, огурцы, кабачок.

  2. Ошибка: ужинать макаронами или хлебцами.
    Последствие: спад энергии и риск вечерних "заеданий".
    Альтернатива: лосось на гриле, креветки, творожные блюда.

  3. Ошибка: смешивать слишком много разных видов белка.
    Последствие: организм дольше переваривает пищу.
    Альтернатива: простые порции: только рыба или только морепродукты.

А что если…

…вы любите овощи и вечером всегда кладёте на тарелку что-нибудь яркое? Важно помнить: есть овощ, который врачи не советуют сочетать с рыбой, морепродуктами и мясом. Он богат крахмалом и тяжеловат при переваривании. Поэтому если вы стремитесь к лёгкому ужину, просто замените его салатом или зелёными овощами — вкус блюда не пострадает.

FAQ

Как выбрать продукты для раздельного питания?
Ориентируйтесь на простые категории: рыба, крупы, свежие овощи, зелень, бобовые, яйца. Лучше закупать их заранее.

Сколько стоит такое питание?
Стоимость зависит от выбора продуктов. Варианты с крупами, бобовыми и овощами остаются бюджетными даже при ежедневном использовании.

Что лучше есть вечером?
Вечером подойдут рыба, креветки, белые сорта мяса, яйца и зелёные овощи. Они помогают завершить день комфортно и без тяжести.

Мифы и правда

Миф: раздельное питание — это строгая диета.
Правда: это лишь способ комбинировать продукты так, чтобы тело тратило меньше энергии на переваривание.

Миф: вечером нужно полностью исключить жиры.
Правда: полезные жиры — например, оливковое масло — помогают усвоению витаминов и делают салаты питательнее.

Миф: углеводы запрещены.
Правда: они нужны утром и днём, потому что дают полноценный энергетический заряд.

Сон и психология

Лёгкий ужин влияет не только на фигуру, но и на сон. Когда организм не занят тяжёлым перевариванием, засыпание происходит быстрее, а утреннее состояние становится бодрее. Это особенно заметно у тех, кто регулярно тренируется или много работает умственно.

Три факта

• Рыба на ужин помогает держать стабильный уровень сахара в крови.
• Нут и фалафель — богатые источники растительного белка, которые хорошо сочетаются с большинством овощей.
• Паста из твёрдых сортов даёт медленный подъём энергии без резкого голода через час.

Исторический контекст

Идеи раздельного питания появились в начале XX века, когда врачи начали изучать скорость переваривания разных продуктов. С тех пор метод многократно менялся, но главная логика — упрощение работы пищеварительной системы — осталась прежней. Сегодня концепция адаптирована под современный ритм жизни: в меню добавились боулы, полезные масла, суперфуды, блюда из киноа и нутовой муки.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
