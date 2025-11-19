Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Делаю ботокс у профессора: Канделаки объяснила, как в 50 лет выглядит моложе своих лет

Тина Канделаки призналась, что делает инъекции ботокса
1:04
Шоу-бизнес

Продюсер Тина Канделаки рассказала, какие процедуры и привычки помогают ей в 50 выглядеть моложе и сохранять форму, не прибегая к пластике, и почему дисциплина важнее модных трендов.

Телеведущая Тина Канделаки
Фото: ВК-аккаунт Тины Канделаки by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телеведущая Тина Канделаки

Ухоженная кожа, собранный образ и заметная внутренняя дисциплина давно стали визитной карточкой Канделаки. Телеведущая недавно отметила 50-летие, но её внешний вид регулярно вызывает обсуждения: зрители удивляются, как ей удаётся сохранять свежесть и подтянутость без пластики. Поводом для нового разговора стало честное признание Тины о своих ежедневных процедурах и отношении к бьюти-индустрии.

Что именно делает Канделаки для поддержания внешности

Телеведущая решила показать подписчикам обычный вечерний ритуал ухода: на видео она снимала макияж и параллельно рассказывала, каким средствам доверяет и какие процедуры считает оправданными. По словам Тины, путь к ухоженной коже для неё - это строго выстроенная система, в которой нет места случайным экспериментам.

"Делаю минимум. Без пластики. Вообще не скрываю — из важного делаю ботокс. Всем рекомендую, но я делаю ботокс у профессора-невролога. Я не делаю ботокс у косметологов. Я сделала ламинирование — чудовищно. Никогда больше не буду делать у этого специалиста. Не буду называть, но это было очень плохо. Для меня ключевая проблема — солнце. Поэтому у меня масса шляп, потому что у меня склонность к пигментации. Домашними процедурами занимаюсь ежедневно — час стабильно. Это ключевая часть моей дисциплины", — цитирует слова Канделаки VOICE.

Эта фраза отражает главное: она не выступает против инъекционных процедур, но выбирает врачей узкой специализации. По словам телеведущей, ботокс помогает ей сохранять естественное выражение лица, а домашний уход — поддерживать результат. Средства для умывания, сыворотка, солнцезащитный крем, биоклеточные маски — эти категории давно вошли в её ежедневный набор.

Питание, которое помогает сохранять форму

Говоря о рационе, Тина упомянула, что не употребляет мясо и делает ставку на морепродукты. Рыба, креветки, кальмары и растительные источники белка — основа её меню. С ней работает личный повар, который следит за тем, чтобы блюда были сбалансированными. Перекусы — это морковь, огурцы, свежие овощи и семечки в небольших количествах. Такой подход помогает телеведущей держать стабильный вес, не прибегая к строгим ограничениям.

Но даже при дисциплинированном питании важную роль играет спорт. На одном из видео тренер Тины обращает внимание на её фигуру и предлагает слегка увеличить массу тела — по мнению наставницы, организм стал слишком "сухим".

"То есть, Тиночка, нажри один килограмм и будет лучше", — пошутила журналистка.

"Да, я так считаю. Не всегда худоба украшает", — отметила тренер.

Эта небольшая перепалка вызвала живой отклик подписчиков: многие увидели в ней пример здорового отношения к телу, когда важно не худеть любой ценой, а поддерживать комфортное состояние.

Советы шаг за шагом: как повторить систему Канделаки

  1. Начните с базового ухода: мягкое очищение, увлажнение, SPF.

  2. Добавьте сыворотки с пептидами и витамином С — они улучшают тон кожи.

  3. Используйте домашние гаджеты: массажеры, роллеры, LED-маски.

  4. Включите в рацион омега-кислоты, рыбу, овощи, орехи.

  5. Заведите расписание тренировок: пилатес, йога, силовые нагрузки.

  6. Для инъекций обращайтесь только к профильным врачам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ламинирование у неизвестного мастера → пересушивание кожи, раздражение → уход в проверенных салонах с сертифицированными материалами.

  2. Игнорирование SPF → пигментация и фотостарение → кремы с фактором защиты от 30.

  3. Голодание для похудения → потеря мышечной массы → сбалансированное меню с морепродуктами и овощами.

  4. Слишком интенсивные тренировки → усталость и снижение тонуса → комбинированные занятия с тренером.

  5. Самостоятельные инъекции и "домашний ботокс" → повреждения кожи → визит к неврологу или дерматологу.

А что если…

Если полностью отказаться от инъекций, упор придётся делать на аппаратные методики: микротоки, радиочастотное омоложение, лазерные процедуры. Они работают дольше, но требуют регулярности и грамотного подбора специалиста.

FAQ

Как выбрать специалиста для ботокса?
Ищите врача с профильным образованием — невролога или дерматолога, а не просто косметолога.

Сколько стоит домашний уход, подобный тому, что использует Канделаки?
Стоимость зависит от брендов: качественная сыворотка и крем могут составлять основную часть бюджета.

Что лучше: аппаратные процедуры или инъекции?
Инъекции дают более быстрый эффект, аппаратные — работают мягче и подходят для тех, кто боится уколов.

Мифы и правда

  1. Миф: "Ровная кожа возможна только после пластики".
    Правда: комбинация ухода, SPF и умеренных процедур даёт отличный результат.

  2. Миф: "Ботокс лишает мимики".
    Правда: грамотный специалист делает дозировки, которые сохраняют естественность.

  3. Миф: "С возрастом уже поздно что-то менять".
    Правда: регулярный уход эффективно работает в любом возрасте.

Сон и психология

Качество сна напрямую влияет на состояние кожи. Тина не раз подчёркивала, что старается ложиться раньше и избегать поздних ужинов. Спокойный режим помогает уменьшить отёчность и улучшает тон лица. Психологический настрой тоже важен: когда человек доволен собой, это отражается на выражении лица и поведении.

Три интересных факта

  1. Тина коллекционирует широкополые шляпы — они защищают кожу от ультрафиолета.

  2. Она перестала есть мясо более 10 лет назад и легко адаптировала меню под себя.

  3. Телеведущая любит силовые упражнения и часто сочетает их с функциональными тренировками.

Исторический контекст

  1. В 1990-е годы отечественная телеиндустрия только начинала популяризировать открытые разговоры о красоте.

  2. В 2000-х появились первые крупные косметические бренды, ориентированные на возрастные изменения кожи.

  3. Сегодня рынок предлагает множество решений: от домашних гаджетов до профессиональных СПА-процедур и лазеров.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
