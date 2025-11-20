Скрытая правда о разводе Самойловой и Джигана: Бьянка намекнула на роковую женщину

Бьянка назвала измену причиной возможного развода Оксаны Самойловой и Джигана.
Своей версией певица поделилась в эфире шоу "Сплетни", отвечая на вопрос ведущей.
"Я думаю, причиной развода стала некая дама. Ну а что ещё? Коза молоко не дала?" — заявила Татьяна Липницкая (настоящее имя артистки).
При этом она охарактеризовала Джигана как "работящего парня" и опровергла слухи о его творческом застое.
Бьянка призвала Самойлову простить супруга, отметив, что пара уже стала родными людьми.
"Они уже роднулечки такие", — поделилась певица, выразив сожаление о возможном распаде семьи.
Ведущая шоу Карина Мурашкина предположила, что развод может быть способом "припугнуть" Джигана. Бьянка в ответ посоветовала рэперу разобраться с внутренними проблемами и меньше уделять внимания другим женщинам для сохранения брака.
Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?