Скрытая правда о разводе Самойловой и Джигана: Бьянка намекнула на роковую женщину

Бьянка назвала измену причиной развода Самойловой и Джигана
Шоу-бизнес

Бьянка назвала измену причиной возможного развода Оксаны Самойловой и Джигана.

Джиган и Оксана Самойлова
Фото: commons.wikimedia.org by Передача До 17 и старше, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Джиган и Оксана Самойлова

Своей версией певица поделилась в эфире шоу "Сплетни", отвечая на вопрос ведущей.

"Я думаю, причиной развода стала некая дама. Ну а что ещё? Коза молоко не дала?" — заявила Татьяна Липницкая (настоящее имя артистки).

При этом она охарактеризовала Джигана как "работящего парня" и опровергла слухи о его творческом застое.

Бьянка призвала Самойлову простить супруга, отметив, что пара уже стала родными людьми.

"Они уже роднулечки такие", — поделилась певица, выразив сожаление о возможном распаде семьи.

Ведущая шоу Карина Мурашкина предположила, что развод может быть способом "припугнуть" Джигана. Бьянка в ответ посоветовала рэперу разобраться с внутренними проблемами и меньше уделять внимания другим женщинам для сохранения брака.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
