Непристойное нападение: в чём обвинили участницу фан-встречи с группой BTS

История с фан-встречи BTS в Сеуле неожиданно превратилась в официальное расследование и показала, насколько важны личные границы даже на праздничных мероприятиях.
Встречи с артистами обычно проходят в атмосфере радости и предвкушения, но иногда привычный формат даёт сбой. Так произошло на одном из фан-ивентов в Сеуле, когда внимание прессы и поклонников оказалось приковано не к новому проекту группы BTS, а к истории о нарушенных границах. Ситуация, затронувшая Джина — старшего участника коллектива, — быстро вышла за рамки обсуждений в соцсетях и стала предметом официального расследования.
На крытом стадионе "Чамсиль" проходило масштабное мероприятие, посвящённое возвращению Джина к публичной деятельности после демобилизации в июне 2024 года. Поток гостей, тематические зоны, фирменный мерч, фотокарты — всё было продумано как часть традиционной фан-встречи.
Именно в этой суете, по версии следствия, к артисту подошла женщина чуть старше 50 лет — гражданка Японии — и неожиданно поцеловала его в щёку. Согласия на такое действие он не давал, что и стало основанием для последующих жалоб.
В интернете быстро разошлось фото, на котором видно, как артист отклоняется в сторону. Пользователи обсуждали не только сам эпизод, но и важность соблюдения личных границ знаменитостей, особенно во время массовых мероприятий.
Сообщения от поклонников, отправленные через Национальную систему подачи петиций, сыграли ключевую роль. Они потребовали провести проверку на предмет непристойного поведения в публичном месте и привлечь нарушительницу к ответственности.
Полиция округа Сонгпа начала расследование почти сразу, но вскоре процесс пришлось приостановить: женщина покинула страну и уехала в Японию. Для следственных органов это стало препятствием, поскольку допросить её было невозможно.
Несколько месяцев спустя подозреваемая сама вернулась в Сеул и пришла в полицию добровольно. Материалы проверки направили в прокуратуру, которая квалифицировала начатое дело как "непристойное нападение" — правонарушение, предусматривающее наказание за физический контакт без согласия второго человека.
Джин, как и его агентство, инцидент публично не комментировал. Поклонники связывают это с желанием артиста избежать лишнего внимания во время его возвращения на сцену. После завершения службы он быстро включился в привычную работу: проводил встречи с фанатами, участвовал в мероприятиях брендов, занимался подготовкой музыкальных проектов.
Тем не менее важным остаётся другое — реакция сообщества, которая стала фактически инициатором расследования.
Узнайте правила площадки заранее: многие ивенты имеют строгий регламент.
Используйте официальные сервисы продажи мерча, чтобы не попадать в зоны скопления нелегальных продавцов.
Держите дистанцию — даже если артист сам подходит вплотную.
Следуйте указаниям персонала: они контролируют поток людей и безопасность.
Для подарков выбирайте разрешённые категории — фотокарты, открытки, брелоки, а не предметы, способные причинить дискомфорт.
Попытка притронуться к артисту → удаление с площадки, возможно — штраф → передайте подарок через специальный бокс.
Использование вспышки в запрещённой зоне → остановка очереди, предупреждение от охраны → переход на режим безвспышечной съёмки.
Провокационное поведение в очереди → жалоба других гостей → оформите автограф заранее через онлайн-сервисы фан-клубов.
Если бы женщина не вернулась в Южную Корею, расследование могло остаться открытым без движения. Такие дела трудно завершить без участия подозреваемого, и часто они закрываются за истечением сроков. Добровольный приезд позволил следствию сформировать полную картину произошедшего.
Как выбрать место на фан-встрече?
Ориентируйтесь на официальное описание зон: ближе к сцене всегда строже контроль, но и впечатления ярче.
Сколько стоит мерч на таких мероприятиях?
Цены варьируются: фотокарты — недорого, лимитированные коллекции — значительно выше.
Что лучше: офлайн-встреча или онлайн-фанколл?
Онлайн-формат безопаснее и спокойнее, офлайн — эмоциональнее и даёт больше атмосферы.
Миф: "Артистам нравится любое внимание".
Правда: для них важны комфорт и безопасность, поэтому фанаты обязаны соблюдать правила.
Миф: "Если это фан-встреча, можно всё".
Правда: мероприятия регулируются законом так же, как обычные публичные события.
Миф: "Нарушения остаются без последствий".
Правда: жалобы рассматриваются так же, как в любом другом правовом случае.
В Южной Корее фан-встречи часто проходят в залах, рассчитанных на тысячи гостей, но каждый подход к артисту длится всего несколько секунд.
BTS стали одной из групп, повлиявших на стандарты безопасности на K-pop-мероприятиях.
Национальная система петиций позволяет гражданам напрямую требовать проверки событий, связанных и с публичными людьми, и с бытовыми ситуациями.
Первые крупные фан-встречи в Корее появились в конце 90-х, когда K-pop начал выходить на международный уровень.
В 2010-х система безопасности стала строже: внедрили индивидуальные очереди, QR-пропуска и волонтёрский контроль.
С ростом популярности BTS в мире увеличилось количество регламентов, регулирующих контакт между артистами и гостями.
