Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Банный чан быстрее нагревается чем баня отметили производители оборудования
Жена Брюса Уиллис дала совет по уходу за больными деменцией
Необходимый комплект для плавания — уточнили инструкторы
Метод зональной уборки помогает равномерно распределять силы и время
Витамин D помогает снизить давление при дефиците — кардиолог Громов
Королева Камилла прокомментировала внешность актрисы Рут Джонс
В Китае обнаружен кратер Цзиньлинь до 900 м в диаметре — исследователь Мин Чен
Сновидения редко показывают собственное отражение — ученые
€135 млрд для Украины есть бремя для будущих поколений ЕС — премьер-министр Орбан

Непристойное нападение: в чём обвинили участницу фан-встречи с группой BTS

В Южной Корее 50-летняя японка насильно поцеловала участника группы BTS
6:23
Шоу-бизнес

История с фан-встречи BTS в Сеуле неожиданно превратилась в официальное расследование и показала, насколько важны личные границы даже на праздничных мероприятиях.

Группа BTS
Фото: Фан-аккаунт группы BTS ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Группа BTS

Встречи с артистами обычно проходят в атмосфере радости и предвкушения, но иногда привычный формат даёт сбой. Так произошло на одном из фан-ивентов в Сеуле, когда внимание прессы и поклонников оказалось приковано не к новому проекту группы BTS, а к истории о нарушенных границах. Ситуация, затронувшая Джина — старшего участника коллектива, — быстро вышла за рамки обсуждений в соцсетях и стала предметом официального расследования.

Что произошло на фан-встрече

На крытом стадионе "Чамсиль" проходило масштабное мероприятие, посвящённое возвращению Джина к публичной деятельности после демобилизации в июне 2024 года. Поток гостей, тематические зоны, фирменный мерч, фотокарты — всё было продумано как часть традиционной фан-встречи.

Именно в этой суете, по версии следствия, к артисту подошла женщина чуть старше 50 лет — гражданка Японии — и неожиданно поцеловала его в щёку. Согласия на такое действие он не давал, что и стало основанием для последующих жалоб.

В интернете быстро разошлось фото, на котором видно, как артист отклоняется в сторону. Пользователи обсуждали не только сам эпизод, но и важность соблюдения личных границ знаменитостей, особенно во время массовых мероприятий.

Как отреагировали фанаты

Сообщения от поклонников, отправленные через Национальную систему подачи петиций, сыграли ключевую роль. Они потребовали провести проверку на предмет непристойного поведения в публичном месте и привлечь нарушительницу к ответственности.

Полиция округа Сонгпа начала расследование почти сразу, но вскоре процесс пришлось приостановить: женщина покинула страну и уехала в Японию. Для следственных органов это стало препятствием, поскольку допросить её было невозможно.

Несколько месяцев спустя подозреваемая сама вернулась в Сеул и пришла в полицию добровольно. Материалы проверки направили в прокуратуру, которая квалифицировала начатое дело как "непристойное нападение" — правонарушение, предусматривающее наказание за физический контакт без согласия второго человека.

Позиция самого Джина

Джин, как и его агентство, инцидент публично не комментировал. Поклонники связывают это с желанием артиста избежать лишнего внимания во время его возвращения на сцену. После завершения службы он быстро включился в привычную работу: проводил встречи с фанатами, участвовал в мероприятиях брендов, занимался подготовкой музыкальных проектов.
Тем не менее важным остаётся другое — реакция сообщества, которая стала фактически инициатором расследования.

Советы шаг за шагом: как вести себя на фан-встречах

  1. Узнайте правила площадки заранее: многие ивенты имеют строгий регламент.

  2. Используйте официальные сервисы продажи мерча, чтобы не попадать в зоны скопления нелегальных продавцов.

  3. Держите дистанцию — даже если артист сам подходит вплотную.

  4. Следуйте указаниям персонала: они контролируют поток людей и безопасность.

  5. Для подарков выбирайте разрешённые категории — фотокарты, открытки, брелоки, а не предметы, способные причинить дискомфорт.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Попытка притронуться к артисту → удаление с площадки, возможно — штраф → передайте подарок через специальный бокс.

  2. Использование вспышки в запрещённой зоне → остановка очереди, предупреждение от охраны → переход на режим безвспышечной съёмки.

  3. Провокационное поведение в очереди → жалоба других гостей → оформите автограф заранее через онлайн-сервисы фан-клубов.

А что если…

Если бы женщина не вернулась в Южную Корею, расследование могло остаться открытым без движения. Такие дела трудно завершить без участия подозреваемого, и часто они закрываются за истечением сроков. Добровольный приезд позволил следствию сформировать полную картину произошедшего.

FAQ

Как выбрать место на фан-встрече?
Ориентируйтесь на официальное описание зон: ближе к сцене всегда строже контроль, но и впечатления ярче.

Сколько стоит мерч на таких мероприятиях?
Цены варьируются: фотокарты — недорого, лимитированные коллекции — значительно выше.

Что лучше: офлайн-встреча или онлайн-фанколл?
Онлайн-формат безопаснее и спокойнее, офлайн — эмоциональнее и даёт больше атмосферы.

Мифы и правда

  1. Миф: "Артистам нравится любое внимание".
    Правда: для них важны комфорт и безопасность, поэтому фанаты обязаны соблюдать правила.

  2. Миф: "Если это фан-встреча, можно всё".
    Правда: мероприятия регулируются законом так же, как обычные публичные события.

  3. Миф: "Нарушения остаются без последствий".
    Правда: жалобы рассматриваются так же, как в любом другом правовом случае.

Три интересных факта

  1. В Южной Корее фан-встречи часто проходят в залах, рассчитанных на тысячи гостей, но каждый подход к артисту длится всего несколько секунд.

  2. BTS стали одной из групп, повлиявших на стандарты безопасности на K-pop-мероприятиях.

  3. Национальная система петиций позволяет гражданам напрямую требовать проверки событий, связанных и с публичными людьми, и с бытовыми ситуациями.

Исторический контекст

  1. Первые крупные фан-встречи в Корее появились в конце 90-х, когда K-pop начал выходить на международный уровень.

  2. В 2010-х система безопасности стала строже: внедрили индивидуальные очереди, QR-пропуска и волонтёрский контроль.

  3. С ростом популярности BTS в мире увеличилось количество регламентов, регулирующих контакт между артистами и гостями.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Красота и стиль
Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Наука и техника
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
В Польше найдено крылатое копьё с золотыми и серебряными узорами — археологи
Наука и техника
В Польше найдено крылатое копьё с золотыми и серебряными узорами — археологи
Популярное
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет

Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.

Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Скорость, которой не должно быть: Солнечная система летит сквозь Вселенную с рекордным разгоном
Из глубин всплыло оружие элиты: находка в Леднице рушит мифы о военной мощи Средневековья
Жертва мошенников сама оказалась в должниках: Ларисе Долиной придётся вернуть 112 миллионов
Кот Оскар предугадывал смерть пациентов в хосписе США Игорь Буккер Рекламные акции формируются после повышения цен — риелторы Валерия Жемчугова Серийный ЗиЛ-630980 выпустили в одном экземпляре в 2008 году Сергей Милешкин
Океан маскировал гиганта под обломки корабля: живая структура росла три века у Соломоновых островов
Накипь превращает чайник в каменную пещеру: простой ритуал растворяет всё за минуты
Пляжи тают быстрее льдов: океан забирает берега, а города остаются без природного щита
Пляжи тают быстрее льдов: океан забирает берега, а города остаются без природного щита
Последние материалы
Королева Камилла прокомментировала внешность актрисы Рут Джонс
В Китае обнаружен кратер Цзиньлинь до 900 м в диаметре — исследователь Мин Чен
В Южной Корее 50-летняя японка насильно поцеловала участника группы BTS
Сновидения редко показывают собственное отражение — ученые
€135 млрд для Украины есть бремя для будущих поколений ЕС — премьер-министр Орбан
Домашнее поражение Ак Барса 1:4 от ЦСКА отметили спортивные аналитики
Архимандрит Александр Глоба о состоянии православия в России
Боковая планка и планка на фитболе рекомендованы для пресса
Поцелуи кошек повышают риск передачи бактерий по данным врачей
В прокат выходит драма Мэри Бронштейн о женском выгорании
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.