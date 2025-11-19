Непристойное нападение: в чём обвинили участницу фан-встречи с группой BTS

В Южной Корее 50-летняя японка насильно поцеловала участника группы BTS

История с фан-встречи BTS в Сеуле неожиданно превратилась в официальное расследование и показала, насколько важны личные границы даже на праздничных мероприятиях.

Фото: Фан-аккаунт группы BTS ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Группа BTS

Встречи с артистами обычно проходят в атмосфере радости и предвкушения, но иногда привычный формат даёт сбой. Так произошло на одном из фан-ивентов в Сеуле, когда внимание прессы и поклонников оказалось приковано не к новому проекту группы BTS, а к истории о нарушенных границах. Ситуация, затронувшая Джина — старшего участника коллектива, — быстро вышла за рамки обсуждений в соцсетях и стала предметом официального расследования.

Что произошло на фан-встрече

На крытом стадионе "Чамсиль" проходило масштабное мероприятие, посвящённое возвращению Джина к публичной деятельности после демобилизации в июне 2024 года. Поток гостей, тематические зоны, фирменный мерч, фотокарты — всё было продумано как часть традиционной фан-встречи.

Именно в этой суете, по версии следствия, к артисту подошла женщина чуть старше 50 лет — гражданка Японии — и неожиданно поцеловала его в щёку. Согласия на такое действие он не давал, что и стало основанием для последующих жалоб.

В интернете быстро разошлось фото, на котором видно, как артист отклоняется в сторону. Пользователи обсуждали не только сам эпизод, но и важность соблюдения личных границ знаменитостей, особенно во время массовых мероприятий.

Как отреагировали фанаты

Сообщения от поклонников, отправленные через Национальную систему подачи петиций, сыграли ключевую роль. Они потребовали провести проверку на предмет непристойного поведения в публичном месте и привлечь нарушительницу к ответственности.

Полиция округа Сонгпа начала расследование почти сразу, но вскоре процесс пришлось приостановить: женщина покинула страну и уехала в Японию. Для следственных органов это стало препятствием, поскольку допросить её было невозможно.

Несколько месяцев спустя подозреваемая сама вернулась в Сеул и пришла в полицию добровольно. Материалы проверки направили в прокуратуру, которая квалифицировала начатое дело как "непристойное нападение" — правонарушение, предусматривающее наказание за физический контакт без согласия второго человека.

Позиция самого Джина

Джин, как и его агентство, инцидент публично не комментировал. Поклонники связывают это с желанием артиста избежать лишнего внимания во время его возвращения на сцену. После завершения службы он быстро включился в привычную работу: проводил встречи с фанатами, участвовал в мероприятиях брендов, занимался подготовкой музыкальных проектов.

Тем не менее важным остаётся другое — реакция сообщества, которая стала фактически инициатором расследования.

Советы шаг за шагом: как вести себя на фан-встречах

Узнайте правила площадки заранее: многие ивенты имеют строгий регламент. Используйте официальные сервисы продажи мерча, чтобы не попадать в зоны скопления нелегальных продавцов. Держите дистанцию — даже если артист сам подходит вплотную. Следуйте указаниям персонала: они контролируют поток людей и безопасность. Для подарков выбирайте разрешённые категории — фотокарты, открытки, брелоки, а не предметы, способные причинить дискомфорт.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Попытка притронуться к артисту → удаление с площадки, возможно — штраф → передайте подарок через специальный бокс. Использование вспышки в запрещённой зоне → остановка очереди, предупреждение от охраны → переход на режим безвспышечной съёмки. Провокационное поведение в очереди → жалоба других гостей → оформите автограф заранее через онлайн-сервисы фан-клубов.

А что если…

Если бы женщина не вернулась в Южную Корею, расследование могло остаться открытым без движения. Такие дела трудно завершить без участия подозреваемого, и часто они закрываются за истечением сроков. Добровольный приезд позволил следствию сформировать полную картину произошедшего.

FAQ

Как выбрать место на фан-встрече?

Ориентируйтесь на официальное описание зон: ближе к сцене всегда строже контроль, но и впечатления ярче.

Сколько стоит мерч на таких мероприятиях?

Цены варьируются: фотокарты — недорого, лимитированные коллекции — значительно выше.

Что лучше: офлайн-встреча или онлайн-фанколл?

Онлайн-формат безопаснее и спокойнее, офлайн — эмоциональнее и даёт больше атмосферы.

Мифы и правда

Миф: "Артистам нравится любое внимание".

Правда: для них важны комфорт и безопасность, поэтому фанаты обязаны соблюдать правила. Миф: "Если это фан-встреча, можно всё".

Правда: мероприятия регулируются законом так же, как обычные публичные события. Миф: "Нарушения остаются без последствий".

Правда: жалобы рассматриваются так же, как в любом другом правовом случае.

Три интересных факта

В Южной Корее фан-встречи часто проходят в залах, рассчитанных на тысячи гостей, но каждый подход к артисту длится всего несколько секунд. BTS стали одной из групп, повлиявших на стандарты безопасности на K-pop-мероприятиях. Национальная система петиций позволяет гражданам напрямую требовать проверки событий, связанных и с публичными людьми, и с бытовыми ситуациями.

Исторический контекст

Первые крупные фан-встречи в Корее появились в конце 90-х, когда K-pop начал выходить на международный уровень. В 2010-х система безопасности стала строже: внедрили индивидуальные очереди, QR-пропуска и волонтёрский контроль. С ростом популярности BTS в мире увеличилось количество регламентов, регулирующих контакт между артистами и гостями.