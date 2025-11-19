Обман века: как Мартин Башир получил сенсационное интервью у принцессы Дианы

Экс-репортёр BBC раскрыл методы получения интервью принцессы Дианы

Бывший репортёр BBC Энди Уэбб представил результаты многолетнего расследования методов получения интервью принцессы Дианы. В книге "Дианарама" детально описаны манипуляции журналиста Мартина Башира.

Принцесса Диана

Схемы Башира Уэбб характеризует как "уловки в стиле мафии". Журналист не только создавал поддельные документы, но и распространял ложь о личной жизни принца Чарльза.

"Обманы Башира были просто необыкновенными по масштабу", — пишет Уэбб в своей работе.

Башир утверждал, что 13-летний сын Дианы Уильям носит часы с прослушкой, а её супруг болен СПИДом.

Расследование также затрагивает историю с исчезнувшей запиской, где Диана предсказывала возможную гибель в автокатастрофе. Книга проливает новый свет на один из самых громких медийных скандалов в истории британской монархии.