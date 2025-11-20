Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Хирурги меня поджидают: Собчак объяснила, почему она откладывает пластические операции

Собчак заявила, что не будет делать пластические операции ближайшие пару лет
5:52
Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак рассказала, почему пока отказывается от пластики и как прошёл её день рождения

Ксения Собчак
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ксения Собчак

Празднование 43-летия Ксении Собчак стало поводом не только для яркой вечеринки, но и для откровенного разговора о её отношении к возрасту и пластическим операциям. Телеведущая поделилась подробностями подготовки и объяснила, почему считает, что ей рано обращаться к хирургам, несмотря на то что подобные предложения ей регулярно поступают.

Почему тема пластики снова всплыла

Во время обсуждения своего дня рождения в шоу "Осторожно: Собчак" телеведущая с характерной для неё самоиронией заметила, что год прожила с внутренним ощущением приближающихся 43 лет. Она добавила, что вопрос пластических хирургов не так уж далёк, но спешить с радикальными процедурами точно не собирается.

По словам Ксении, организация праздника легла на плечи её супруга — режиссёра Константина Богомолова. Она лишь выбрала место, а всё остальное — от сценария до оформления — он взял на себя. Вечеринка прошла в роскошном особняке, куда пришли около 150 гостей.

В эфире прозвучала фраза, ставшая одним из самых обсуждаемых моментов:

"Мы не унываем. Где-то пластические хирурги меня поджидают, но пока ещё пару лет я еще продержусь. Место для дня рождения я выбирала сама, все остальное делал Константин. Делали мы всё это в красивом особняке. Было 150 гостей", — поделилась телеведущая.

Ранее Собчак якобы консультировалась с пластическим хирургом Константином Блохиным о возможной операции по омоложению лица. Тогда доктор удивил многих своим советом и фактически отговорил её от серьёзных процедур.

"Ксения хотела осуществить пластику, связанную с омоложением лица, от чего я её решительно отговорил", — отметил пластический хирург.

Позже, в личном блоге, телеведущая выпустила ролик "Было или не было", где призналась, что действительно размышляла о косметической коррекции, но пока не видит в ней острой необходимости.

Что стоит за решением отложить пластическую операцию

Ксения подчёркивает, что не выступает против эстетической медицины. Она открыто говорит о том, что следит за внешностью и использует современные косметологические процедуры — сыворотки, аппаратные методики, уход в СПА-центрах. Однако пластическая операция, в отличие от лазерных обновлений кожи или инъекций, остаётся для неё крайней мерой.

Телеведущая упоминает, что уверенность в себе поддерживают как регулярные тренировки, так и грамотная работа визажистов. А приятное ощущение свежести ей дарят уходовые средства премиального сегмента: пептидные кремы, антивозрастные концентраты и массажи лица.

Советы шаг за шагом: как понять, нужна ли пластика

  1. Пройти консультацию у трёх разных специалистов, чтобы услышать разные мнения.

  2. Определить, действительно ли проблема в коже, а не в освещении, макияже или переутомлении.

  3. Попробовать менее радикичные процедуры — от массажа гуаша до RF-лифтинга.

  4. Оценить, готовы ли вы к периоду восстановления и временным ограничениям.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: делать омолаживающую операцию под влияние эмоций.

  • Последствие: разочарование в эффекте, лишние траты.

  • Альтернатива: попробовать курс из пяти аппаратных процедур или качественные антивозрастные сыворотки.

А что если…

А что если Собчак всё же решится на пластику? С её публичностью и вниманием к деталям можно предположить, что она выберет максимально естественный результат, а не кардинальное изменение внешности. Но пока это только гипотеза.

FAQ

Как выбрать хорошего пластического хирурга?
Ориентироваться на реальные работы, портфолио и рекомендации, а не на рекламу.

Сколько стоит операция по омоложению лица?
Средняя стоимость — от 200 тысяч до миллиона рублей, в зависимости от метода.

Что лучше после 40: инъекции или аппаратная косметология?
Часто помогает сочетание: аппаратные методики улучшают качество кожи, а инъекции корректируют возрастные изменения.

Мифы и правда

  • Миф: "Пластика решает все проблемы со старением".

  • Правда: она корректирует форму, но с качеством кожи работают только уход и аппаратные технологии.

  • Миф: "После 40 обязательно нужно делать подтяжку".

  • Правда: многим достаточно косметологии и грамотного ухода.

Сон и психология

Качественный сон влияет на упругость кожи не меньше, чем ночные кремы. Психологи отмечают: люди, которые не высыпаются, сильнее переживают из-за внешности и чаще задумываются о пластике. Для сохранения молодости важны не только процедуры, но и эмоциональное состояние.

Три факта

  1. После 40 большинство женщин переходят на многослойный уход: сыворотка, крем, SPF.

  2. Упражнения для лица помогают улучшить микроциркуляцию.

  3. Профессиональная подсветка на съёмках делает кожу визуально моложе на 5-7 лет.

Исторический контекст

  1. В 2000-х пластика стала массовым явлением в России.

  2. В 2010-х появились малоинвазивные методики, которые сократили необходимость операций.

  3. Сегодня тренд — естественность и поддержание здоровья кожи, а не радикальная смена внешности.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новый Эльдорадо в Андах: найдено стратегическое месторождение стоимостью 204 миллиарда евро

Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?

Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Арктика меняет правила игры: подо льдом запускается скрытый процесс, переворачивающий модели океанов
Маленькое тело, древняя мощь: существо, что соединяет в себе следы рептилий, слонов и древней пустыни
3000 лет тайны: Клад Вильены хранил секрет внеземного происхождения металла
Генерал Дрисколл приехал в Киев принуждать Украину к миру на условиях России Любовь Степушова Кот Оскар предугадывал смерть пациентов в хосписе США Игорь Буккер Рекламные акции формируются после повышения цен — риелторы Валерия Жемчугова
Переход на наличные становится массовой угрозой: в России обсуждают систему, которая вернула миллионы в казну Тайваня
Подъезд превращается в свалку: один шаг, который ставит на место даже самых ленивых соседей
Квартиру делят как пирог — и крошки летят в договоры: вот как не дать сделке рассыпаться
Квартиру делят как пирог — и крошки летят в договоры: вот как не дать сделке рассыпаться
