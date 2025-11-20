Хирурги меня поджидают: Собчак объяснила, почему она откладывает пластические операции

Журналистка Ксения Собчак рассказала, почему пока отказывается от пластики и как прошёл её день рождения
Празднование 43-летия Ксении Собчак стало поводом не только для яркой вечеринки, но и для откровенного разговора о её отношении к возрасту и пластическим операциям. Телеведущая поделилась подробностями подготовки и объяснила, почему считает, что ей рано обращаться к хирургам, несмотря на то что подобные предложения ей регулярно поступают.
Во время обсуждения своего дня рождения в шоу "Осторожно: Собчак" телеведущая с характерной для неё самоиронией заметила, что год прожила с внутренним ощущением приближающихся 43 лет. Она добавила, что вопрос пластических хирургов не так уж далёк, но спешить с радикальными процедурами точно не собирается.
По словам Ксении, организация праздника легла на плечи её супруга — режиссёра Константина Богомолова. Она лишь выбрала место, а всё остальное — от сценария до оформления — он взял на себя. Вечеринка прошла в роскошном особняке, куда пришли около 150 гостей.
В эфире прозвучала фраза, ставшая одним из самых обсуждаемых моментов:
"Мы не унываем. Где-то пластические хирурги меня поджидают, но пока ещё пару лет я еще продержусь. Место для дня рождения я выбирала сама, все остальное делал Константин. Делали мы всё это в красивом особняке. Было 150 гостей", — поделилась телеведущая.
Ранее Собчак якобы консультировалась с пластическим хирургом Константином Блохиным о возможной операции по омоложению лица. Тогда доктор удивил многих своим советом и фактически отговорил её от серьёзных процедур.
"Ксения хотела осуществить пластику, связанную с омоложением лица, от чего я её решительно отговорил", — отметил пластический хирург.
Позже, в личном блоге, телеведущая выпустила ролик "Было или не было", где призналась, что действительно размышляла о косметической коррекции, но пока не видит в ней острой необходимости.
Ксения подчёркивает, что не выступает против эстетической медицины. Она открыто говорит о том, что следит за внешностью и использует современные косметологические процедуры — сыворотки, аппаратные методики, уход в СПА-центрах. Однако пластическая операция, в отличие от лазерных обновлений кожи или инъекций, остаётся для неё крайней мерой.
Телеведущая упоминает, что уверенность в себе поддерживают как регулярные тренировки, так и грамотная работа визажистов. А приятное ощущение свежести ей дарят уходовые средства премиального сегмента: пептидные кремы, антивозрастные концентраты и массажи лица.
Пройти консультацию у трёх разных специалистов, чтобы услышать разные мнения.
Определить, действительно ли проблема в коже, а не в освещении, макияже или переутомлении.
Попробовать менее радикичные процедуры — от массажа гуаша до RF-лифтинга.
Оценить, готовы ли вы к периоду восстановления и временным ограничениям.
Ошибка: делать омолаживающую операцию под влияние эмоций.
Последствие: разочарование в эффекте, лишние траты.
Альтернатива: попробовать курс из пяти аппаратных процедур или качественные антивозрастные сыворотки.
А что если Собчак всё же решится на пластику? С её публичностью и вниманием к деталям можно предположить, что она выберет максимально естественный результат, а не кардинальное изменение внешности. Но пока это только гипотеза.
Как выбрать хорошего пластического хирурга?
Ориентироваться на реальные работы, портфолио и рекомендации, а не на рекламу.
Сколько стоит операция по омоложению лица?
Средняя стоимость — от 200 тысяч до миллиона рублей, в зависимости от метода.
Что лучше после 40: инъекции или аппаратная косметология?
Часто помогает сочетание: аппаратные методики улучшают качество кожи, а инъекции корректируют возрастные изменения.
Миф: "Пластика решает все проблемы со старением".
Правда: она корректирует форму, но с качеством кожи работают только уход и аппаратные технологии.
Миф: "После 40 обязательно нужно делать подтяжку".
Правда: многим достаточно косметологии и грамотного ухода.
Качественный сон влияет на упругость кожи не меньше, чем ночные кремы. Психологи отмечают: люди, которые не высыпаются, сильнее переживают из-за внешности и чаще задумываются о пластике. Для сохранения молодости важны не только процедуры, но и эмоциональное состояние.
После 40 большинство женщин переходят на многослойный уход: сыворотка, крем, SPF.
Упражнения для лица помогают улучшить микроциркуляцию.
Профессиональная подсветка на съёмках делает кожу визуально моложе на 5-7 лет.
В 2000-х пластика стала массовым явлением в России.
В 2010-х появились малоинвазивные методики, которые сократили необходимость операций.
Сегодня тренд — естественность и поддержание здоровья кожи, а не радикальная смена внешности.
